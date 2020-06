Der Taktik-Shooter Rainbow Six Siege veranstaltet ein verlängertes kostenloses Wochenende auf PC, PS4 und Xbox One. Ganze vier Tage lang könnt ihr einen der besten Shooter kostenlos spielen. MeinMMO zeigt euch, wo ihr den Download findet und was ihr alles ausprobieren könnt.

Wann ist das kostenlose Wochenende? Das kostenlose Wochenende beginnt bereits morgen, am Donnerstag, den 11. Juni, und endet am Montag, den 15. Juni. Die genauen Uhrzeiten hängen allerdings von der Plattform ab:

PlayStation 4: 11. Juni, 15:00 Uhr – 15. Juni, 15:00 Uhr

PC: 11. Juni, 15:00 Uhr – 15. Juni, 22:00 Uhr

Xbox One: 11. Juni, 9:00 Uhr – 15. Juni, 19:00 Uhr

Für den PC und die PS4 kann Rainbow Six bereits vorab heruntergeladen werden. Für die Xbox One beginnt der Start des Downloads erst mit der Aktion selbst. Ihr benötigt dort ebenfalls Xbox Live Gold. Um auf der PS4 den Multiplayer zu zocken, braucht ihr PS Plus.

Wo finde ich den Download? Je nach Plattform findet ihr den Download in unterschiedlichen Bereichen:

Weitere Infos zum Download findet ihr auf der offiziellen Website von Ubisoft zur Aktion.

Kostenloses Wochenende – Was kann ich alles tun?

Das bietet die Demo: Während ihr spielt, habt ihr keinerlei Einschränkungen, das gesamte Spiel steht euch zur Verfügung. Sämtliche Karten und Modi, die Rainbow Six bietet, könnt ihr spielen, darunter:

die Terroristenjagd, ein PvE-Modus solo oder koop mit Freunden

„Situationen“, die euch spiel-relevante Mechaniken erklären

schnelle oder umgewertete Matches gegen andere Spieler

Die einzige Einschränkung ist, dass ihr lediglich auf die ersten 20 Operator Zugriff haben werdet, wie bereits bei der Demo im März. Alle weiteren müsst ihr erst freischalten. Allerdings wird sämtlicher Fortschritt übernommen, wenn ihr euch dazu entscheidet, das Spiel zu kaufen.

Jordan „Thermite“ Trace vom FBI (links) und Monika „IQ“ Weiss vom GSG 9 sind zwei der spielbaren Operator.

Während der Aktion sind einige der Editionen um bis zu 70 % reduziert. Wir empfehlen wegen der durchaus nützlichen Inhalte die Deluxe oder Gold Edition statt der nur geringfügig günstigeren Standard-Edition.

In der kostenlosen Demo könnt ihr mit sämtlichen Spielern spielen, die Rainbow Six Siege bereits besitzen oder die ebenfalls das kostenlose Wochenende nutzen. Wenn ihr zusammen mit Freunden durchstarten wollt, ist das die optimale Chance.

Was macht Rainbow Six so gut? Rainbow Six Siege zählt zu den besten Shootern 2020, was besonders daran liegt, dass Ubisoft es über die Jahre immer weiter verbessert hat.

Viele Fehler wurden ausgemerzt und es kamen stetig neue Inhalte wie Maps, Operators und Events, wie zuletzt das „Grand Larceny“-Event mit einzigartigen Skins.

Selbst alte Operator werden überarbeitet, wenn sie nicht mehr stark genug sind, um sie wieder nützlich zu machen.

Im Juni soll bereits die nächste Season starten, die 3. Season von Jahr 5, in der die neuen Operator Ace und Melusi freigeschaltet werden. Diese erweitern Rainbow Six um weitere Operator mit interessanten Mechaniken für noch mehr taktisches Gameplay. Es gibt noch kein offizielles Datum für den Release, aber der 16. Juni ist laut vieler Quellen am wahrscheinlichsten.

Ace (links) und Melusi, die neuen Operator.

Siege besticht ebenfalls mit einem starken E-Sports, der selbst in Deutschland schon groß geworden ist. Aktuell läuft die GSA League, die wir bei MeinMMO als Medienpartner begleiten. Dort treten acht Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz um 40.000 € an Preisgeldern an. Bereits beim ersten Spieltag der Liga schauten in der Spitze über 7.500 Fans zu.

Wer sich für Taktik-Shooter und E-Sports-Titel interessiert, sollte das Wochenende nutzen, um sich Rainbow Six einmal anzusehen. Rainbow Six Siege soll zwar Free2Play werden, noch geht das aber nicht und bis dahin sind solche Aktionen eine gute Chance, um sich selbst einen kostenlosen Eindruck vom Spiel zu machen.