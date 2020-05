Lange Zeit haben sich Spieler in Call of Duty: Warzone mit neuen Kill-Rekorden überboten. Mittlerweile ist man bei teils schon unglaublichen Zahlen angekommen. Wie sehen eure Spitzenleistungen im Vergleich aus? Macht mit bei unserer Umfrage.

Spieler lieben Rekorde: In CoD: Warzone, dem hauseigenen Battle-Royale-Modus von Call of Duty: Modern Warfare, gibt es regelmäßig besonders coole Kills, ausgefeilte Taktiken oder spaßige Einlagen zu sehen. Darauf steht die Community.

Auch Rekorde gehören dazu. So überschlugen sich in den vergangenen Wochen beispielsweise neue Bestmarken für Kills in den verschiedenen Warzone-Modi. Immer wieder wurden die Rekordhalter von der Community für ihre neuen Bestleistungen gefeiert.

Doch wo stehen wir nun? Mit wievielen Kills sitzt man aktuell in den unterschiedlichen Formaten Solo, Trios und Quads als Rekordhalter auf dem Thron?

Beachtet dabei: Es handelt sich bei den folgenden Bestleistungen nicht um offizielle Weltrekorde. Zwar ist es wahrscheinlich, denn niemand hat diese Leistungen bislang angefochten oder bessere öffentlich gemacht. Doch es besteht noch die Möglichkeit, dass sie bereits von jemandem überboten wurden und es einfach noch nicht zutage trat.

Das sind die Kill-Rekorde in Call of Duty: Warzone

Nachfolgend seht ihr die aktuellen Kill-Bestleistungen für Warzone-Solo-Spieler sowie für 3er- (Trios) und Vier-Mann-Teams (Quads). Der Duo-Modus für das Battle Royale von CoD: Modern Warfare lässt immer noch auf sich warten.

CoD Warzone – Kill-Rekord in Quads: Der aktuelle Rekord bei den Quads, also 4-Mann-Trupps, wurde am 15. Mai aufgestellt. Hier liegt die Bestmarke bei unglaublichen 121 Kills – und das wohlgemerkt bei insgesamt 150 Spielern in einem Match.

Sprich, die Rekordhalter haben so ziemlich alles und jeden in diesem Match zerrissen, was ihnen vor die Flinte kam und haben regelrecht eine Treibjagd veranstaltet, selbst wenn Wiedereinstiege durch den Gulag berücksichtigt werden.

Gesetzt hat diesen Rekord ein Team rund um den ehemaligen „Call of Duty“-Pro und Weltmeister TeePee – zusammen mit den Spielern DougisRaw, Symfuhny und HusKerrs.

Hier könnt ihr euch ihre unglaubliche Rekord-Runde im Video anschauen:

CoD Warzone – Kill-Rekord in Trios: Der Rekord im Dreier-Format Trios hält bereits eine Weile. Dieser wurde schon am 30. April mit 93 Kills gesetzt und hat seitdem Bestand.

Aufgestellt wurde der Rekord von einem Team rund um den französischen YouTuber OtherGun, im Zusammenspiel mit Swiko und Seoxi.

Hier könnt ihr euch ihren Rekord im Video anschauen:

CoD Warzone – Kill-Rekord solo: Als einsamer Wolf erzielte der eher unbekannte YouTuber Risible am 3. Mai 2020 stolze 39 Kills (im regulären Solo-Modus – nicht als Solo-Spieler in Quads oder Trios und auch nicht in Solo-Stimulus).

Von zahlreichen Spielern wird das als der schwerste der 3 Rekorde gesehen, da die Leistung hier allein auf dem Können eines einzelnen Spielers beruht.

Das Rekord-Match könnt ihr euch hier anschauen:

MeinMMO-Umfrage: Wie nah kommt ihr an diese Bestleistungen heran?

Wo liegt ihr mit euren Rekorden? Wir von MeinMMO habe in diesem Zuge eine Umfrage für euch vorbereitet und wollen von Euch wissen: Wo liegt eure Bestleistung im Vergleich? Wie gut seid ihr in welchem Modus?

Möglicherweise seid ihr ja bereits an dem ein oder anderen Rekord knapp vorbeigeschrammt. Oder habt ihn vielleicht sogar übertroffen, ohne es zu wissen oder kennt jemanden, der das hat.

Macht mit bei unserer Umfrage: Die Umfrage besteht aus insgesamt 3 Seiten – jeweils für Solo, Trios und Quads. Pro Seite habt ihr eine Stimme. Viel Spaß beim Mitmachen und danke für eure Zeit.

Übrigens, gerne könnt ihr eure Bestleistungen in unserem Kommentar-Bereich mit anderen teilen und diskutieren.