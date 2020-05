Im Moment hat ein besonderer Solo-Modus das reguläre BR-Solo in Call of Duty: Warzone abgelöst. Das „BR-Stimulus-Einzel“ hat dabei einen besonderen Dreh, durch den es deutlich entspannter ist. MeinMMO erklärt euch, warum.

Was ist BR-Stimulus-Einzel? Der neue Solo-Modus „BR-Stimulus-Einzel“ ist seit dem 8. Mai aktiv und ersetzt seitdem die regulären Einzel-Matches im Battle Royale von Warzone. Wie auch im normalen Solo-Modus, spielt ihr hier alleine gegen andere Solo-Spieler.

Der Unterschied ist allerdings, dass der Gulag entfällt, eines der einzigartigen Features von Warzone. Stattdessen gibt es einen direkten Wiedereinstieg, in dem ihr sofort mit dem Fallschirm abspringt und neu landet, insofern ihr 4.500$ im Inventar habt. Wie der Gulag schließt zwar auch dieses Feature nach einer Weile, aber erst recht spät.

Heiße Gefechte im Gulag? Nicht im Stimulus-Modus.

Dazu startet ihr direkt mit der notwendigen Kohle, sodass ihr direkt einen Neueinstieg gratis habt, schon zum Start – oder ihr gebt das Geld für einige der wichtigen Gegenstände aus, die sich in jeder Runde lohnen.

Stimulus Einzel – Mehr Spaß, weniger kompetitiv

Das macht den Modus so entspannt: Das Stimulus-Einzel ist nicht so sehr auf hartes Überleben und taktische Kämpfe ausgelegt, wie es Warzone normalerweise ist. Da ihr jederzeit wieder einsteigen könnt, ist ein Tod nicht weiter tragisch – insofern ihr genug Geld habt.

Wie du CoD Warzone gewinnst, wenn du viel Geld hast, aber sonst nix kannst

Das führt dazu, dass die Runden generell länger sind oder werden können. Solange die Spieler genügend Geld haben, werden es nicht weniger, selbst, wenn sie direkt nach dem Landen abgeknallt werden. Ihr könnt einfach entspannter an die Sache rangehen.

Darum lohnt es sich, Stimulus zu spielen: Da ein Tod im Stimulus-Einzel nicht so tragisch ist, könnt ihr euch in Ruhe umschauen und neue Taktiken ausprobieren, das Spiel lernen oder eben neue Loadouts ausprobieren. Kennt ihr etwa schon die M13, die so genau ist wie ein Laser?

Spielt ihr etwa generell lieber mit Waffen, die als schwach gelten, habt ihr deswegen im Stimulus kaum einen Nachteil. Ihr könnt einfach wieder einsteigen und sammelt mit Sicherheit auch irgendwo den ein oder anderen Kill – ohne jederzeit auf der Hut sein zu müssen.

Abgeknallt worden? Kein Problem, mit genug Geld geht’s direkt wieder ins Flugzeug.

Ihr könnt im Stimulus-Einzel so Waffen und Loadouts ausprobieren, die ihr im normalen Battle Royale nicht spielen würdet, weil sie etwa nicht zu den besten Waffen der Warzone gehören. Dadurch habt ihr etwas mehr Freiheit und könnt euch austoben – vielleicht findet ihr ja ein neues Lieblings-Setup.

Damit vereint der Stimulus-Einzel ein wenig die Einsteigerfreundlichkeit des Beutegeld-Modus mit der Action des Battle Royale.

Der Modus lohnt sich aber nicht nur für Casuals, sondern auch für Warzone-Spieler, die ein wenig Abwechslung suchen. Möglicherweise wollt ihr ja einfach mal wieder etwas frischen Wind in euer Spiel bringen und Abstand zu den regulären Runden gewinnen. Dann ist der Stimulus-Einzel ideal – oder ihr greift gleich zu 3 starken Shooter-Alternativen, wenn euch die Lust auf Warzone gerade fehlt.