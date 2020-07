Heute, am 07. Juli 2020, ist ein neues Playlist-Update für Call of Duty: Modern Warfare und CoD Warzone an den Start gegangen. Das streicht zwar einen coolen Battle-Royale-Modus, bringt dafür aber einen neuen Multiplayer-Modus, der vielen Spielern sicherlich gefallen wird.

Das steckt im Update: Am Dienstag, den 07. Juli 2020, ist etwa um 20:00 Uhr deutscher Zeit ein neues Playlist-Update erschienen. Das bringt folgende neue Modi:

Multiplayer

Feuergefecht-Turniere

Realismus-Waffenspiel

Dreckiges, Altes Hausboot

Moshpit mit Sprengstoffzielen

Warzone

Beutegeld: Blutgeld (Vierer)

In Warzone ist außerdem der neue Juggernaut-Modus vom letzten Update bereits wieder gestrichen worden. Der hat das Spielgeschehen etwas verändert, indem er den beliebten Killstreak ins Battle Royale gebracht hat.

Wer den Modus mochte, kann sich jederzeit eine geheime Minigun in Warzone besorgen – wenn er denn so weit kommt. Dann fehlt zwar die Rüstung, aber die Waffe ist die gleiche.

Chaos-Modus ist cool, aber …

Um welchen Modus geht es? Der Modus „Dreckiges, Altes Hausboot“ (Dirty Old Houseboat) ist eine Art Erweiterung für die beliebte Playlist „Shoot the Ship“. Hier sind gleich drei der beliebtesten Multiplayer-Maps in der Rotation:

Shoot House

Rust

Shipment

Die drei Maps sind für ihren teilweise sehr engen Aufbau, ihre geringe Größe und die damit verbundene Action bekannt. Viele Spieler zocken hier besonders gerne, weil es von Anfang bis Ende wilde Schießereien gibt und sich besonders Waffen hier gut leveln lassen – irgendjemand rennt ohnehin immer vor den Lauf.

Als der Modus zuletzt aktiv war, gab es lediglich Kritik, dass die Map Rust zu häufig in der Rotation gewesen sei. Shoot House und Shipment sind offenbar noch etwas beliebter.

Die Karte Rust.

Was lohnt sich noch? Im Realismus-Waffenspiel bekommt der etwas verrückte Waffenspiel-Modus realistischere Regeln, bei denen etwa das HUD deaktiviert ist. Wer gerne nach diesen Regeln spielt, der kann auch alle anderen Modi standardmäßig als „Realismus“-Version spielen.

Im Moshpit mit Sprengstoffzielen findet ihr dagegen alle Spielmodi, die mit Bomben und Ähnlichem zu tun haben: Cyberangriff, Suchen und Zerstören und Sprengkommando. Der Modus Suchen und Zerstören ist dabei etwas anders als die anderen Multiplayer-Modu, denn er spielt sich taktischer und nicht so actionlastig. Der Weltmeister Attach hat deswegen speziell für Suchen und Zerstören seine Loadouts vorgestellt.