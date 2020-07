CoD MW & Warzone: Neues Update bringt Duo-Turniere und explosive Playlist

Für Call of Duty: Modern Warfare & Warzone steht das nächste Playlist-Update an. Während es im Battle Royale eher ruhig zugeht, starten bei MW Duo-Turniere, ein Bomben-Modus und eine neue Chaos-Playlist.

Was geht bei CoD? Wie beinahe jede Woche seit dem Release im Oktober 2019 geht bei Call of Duty: Modern Warfare zum Anfang der Woche eine neue Playlist an den Start. Per Blogpost auf einer Activision-Website informieren uns die Entwickler über die Anpassungen in dieser Woche und geben einen Ausblick.

MeinMMO fasst die Anpassungen für euch zusammen: Besonders durch den Multiplayer weht eine Content-Brise mit frischen Modi. Hier gibt CoD auch nach dem großen „Season 4 Reloaded“-Update weiter Gas. Spieler der Warzone müssen sich eher mit normalen Modi zufriedengeben, dürfen aber weiter den Mega-Quad mit 200 Spielern angreifen.

Da der Blogpost meist einige Infos zur neuen Playlist auslässt, ist noch nicht ganz klar, welche Modi nach dem Update tatsächlich zur Verfügung stehen. Sobald die Playlist online ist, tragen wir sie hier für euch nach. Alles, was der Blog an Infos rausrückt, findet ihr jetzt aber schonmal hier.

Für den Multiplayer kündigt Infinity Ward diese Woche einen explosiven Modus an.

Modern Warfare & Warzone – Playlist Update am 7. oder 8 Juli

Wann kommt das Update? Das ist noch nicht ganz klar. Erfahrungsgemäß kommt das Update entweder heute Abend, Dienstag, dem 7. Juli um 19 Uhr, oder morgen früh, Mittwoche, dem 8. Juli um 8 Uhr, unserer Zeit.

Es ist zu erwarten, dass es heute Abend (Dienstag) zumindest ein kleines Update geben wird, selbst wenn die neuen Modi noch nicht kommen. Denn bis 19 Uhr läuft noch das Double-XP-Event anlässlich eines National-Feiertags in den USA.

Modern Warfare mit komplett neuer Playlist

Was ändert sich im regulären Multiplayer? Hier ist ordentlich was los. Der Post gibt bereits 6 Modi vor, die diese Woche auf dem Programm stehen.

Die irren 24/7-Modi der letzten Playlist werden wohl erstmal verschwinden und machen dem Modus „Dreckiges Altes Hausboot“ Platz. Einem Moshpit mit wechslenden Modi auf den eher kleineren Karten „Rust“, „Shipment“ und „Shoot House“.

Nachdem die Realismus-Playlisten nun als Standard-Modi zu CoD 2019 gekommen waren, gibts diese Woche eine weitere „realistische“ Erfahrung. Der Party-Modus „Waffenspiel“ geht als „reale“ Version in die Playlist und ihr müsst euch durch die Blaupausen-Waffen zum Sieg spielen.

Außerdem gibts für alle Fans der Feuergefechte endlich mal wieder ein Turnier. Als Duo kämpft ihr gegen 15 andere Team in einem K.O.-Turnier um fette Preise und XP. Als ersten Preis gab es bei den anderen Turnieren eine besondere Blaupause zu gewinnen. Auch ohne einem Platz auf dem Treppchen sackt ihr ein paar Cosmetics ein. Für Übungs-Runden bleibt der Modus „Feuergefecht Baupläne“ im Spiel.

Obendrauf gibt es eine komplett neue Playlist für Modern Warfare: Bomb Plant Moshpit. Auf wechselnden Karten spielt ihr nur Modi, in denen ihr eine Bombe bei den Feinden platzieren müsst. Zusätzlich zu den Standard-Bomben-Modi „Suchen & Zerstören“ und „Cyber-Angriff“, könnten hier auch außergewöhnliche Bomben-Modi in der Rotation landen, wie „Demolition“, bei dem die Respawns aktiviert bleiben. Auf jeden Fall wird es explosiv.

Abgerundet wird das alles mit der normalen Version des großen Bodenkrieg-Modus. Hier nochmal alle angekündigten Modi in der Übersicht:

Bodenkrieg

Dreckiges Altes Hausboot

Feuergefecht Turnier 2vs2

Feuergefecht Blaupausen

Bomb Plant Moshpit

Realismus Waffen-Spiel

Warzone mit nur kleinen Modus-Änderungen

Was ändert sich in der Warzone? Hier bleibt beinahe alle beim alten. Wie angekündigt verschwindet der Juggernaut-Modus wieder aus der Rotation, wird aber nicht ersetzt. Dafür bleibt der Season-4-Modus „Quad 200“ vorerst in der Playlist, sodass ihr hier weiter auf euren nächsten Kill-Rekord hinarbeiten könnt. Laut Blog gibts diese Woche folgend Modi:

BR Einzel

BR Duo

BR Trio

200-Spieler-Quad

Blutgeld-4er

Am Wochenende rumpelten Juggernauts durch die Warzone.

Was war die Woche bei CoD los? Die letzte Woche stand voll im Zeichen der großen Waffen-Änderungen des Mid-Season-Updates. Spieler der Warzone suchten Ersatz für generfte Grau 5.56 und Multiplayer-Zocker gingen auf die Jagd nach dem neuen Sniper-Gewehr mit explosiven Eigenschaften.

Eine starke Woche bei CoD, die am vergangenen Donnerstag mit der Einführung des Juggernaut-Modus und dem Start des Doppel-XP-Events in ein spannendes Wochenende ging. Modern Warfare & Warzone geben damit weiter Gas und planen wohl auch mit Season 5 einige Änderungen und Neuerungen für die Spieler.

Dass es bisher kaum Infos zum neuen CoD 2020 gibt, die eigentlich längst überfällig sind, gerät da fast in den Hintergrund.