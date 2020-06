In Call of Duty: Modern Warfare soll der Realismus-Modus als dauerhafte Playlist zurückkommen. Damit etabliert sich ein neues Regelwerk dauerhaft in der CoD-Rotation.

Was ist der Realismus-Modus? Modi mit Realismus-Regeln laufen schon seit dem Start von Call of Duty: Modern Warfare immer mal wieder durch die Playlist. Auch im Battle Royale Warzone gab es für ein paar Tage die „realistische“ Variante.

Die realistischen Modi unterschieden sich von den normalen Spielen nicht ganz so stark, wie der Hardcore-Modus. Doch ihr müsst hier ohne HUD oder Mini-Map auskommen, was den Grad an Informationen stark reduziert. So müsst ihr euch mehr auf eure Fähigkeiten verlassen, auch ohne diese Hilfsmittel nahe Feinde aufzuspüren.

Die Realismus-Modi sollen wohl nun auch dauerthaft wählbar sein und etablieren sich damit womöglich langfristig als neues Match-Regelwerk, auch für zukünftige CoDs.

Entwickler will dauerhafte Playlist

Das wurde nun gesagt: Auf Twitter sprach Joe Cecot, Co-Design-Director von Infinity Ward, mit einigen Fans über den Realismus-Modus.

Dort fragte der YouTuber „Xtwo“, ob sie nicht die Matches im Realismus-Modus beibehalten können. Dieser sorgte nämlich für einige spektakuläre Runden und Videos.

Cecot antwortete auf Twitter darauf mit: „Es ist unsere Absicht es dem Filter hinzuzufügen.“ Infinity Ward möchte also die Realismus-Modi dauerhaft im Spiel lassen und ihr könnt ihn dann ganz normal im Filter auswählen, wie normale oder Hardcore-Matches.

Im Realismus-Modus müsst ihr selbst schauen, wo die Gegner sind und könnt euch nicht auf die Mini-Map verlassen.

Hier gab es Diskussionen: Den Realismus-Modus gab es für einige Zeit auch im Battle Royale Warzone und sorgte dort für Diskussionen. Der Modus kam nämlich nur ins Spiel, weil zeitgleich der Quad-Modus entfernt wurde. Der normale Modus, wo man mit 4 Spielern zusammen zocken konnte, wurde also kurzzeitig entfernt. Nach viel Kritik kehrte der Quad-Modus zurück.

In Modern Warfare selbst könnte der Realismus-Modus einfach so eingefügt werden. Ob dafür ein anderer Modus gekickt werden soll, ist nicht klar.

Ansonsten gab es im Shooter zuletzt ein kleines Playlist-Update. Das erlaubt euch nun Partys im Modus „Alles oder Nichts“ zu starten. Das Update ist bereits live und ihr könnt mit euren Kumpels den „Survival-Modus“ starten.