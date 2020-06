Gestern, am Freitag, den 19. Juni, ist ein neues Playlist-Update für Call of Duty: Warzone erscheinen. Das ändert im Prinzip nur eine kleine Sache, aber sorgt für große Diskussionen.

Das ändert sich: Mit dem Playlist-Update ersetzen die Entwickler den beliebten Quad-Modus gegen „Realismus-Battle Royale“. Dieser ist zwar ebenfalls mit einem Team aus vier Leuten spielbar, allerdings befolgt er besondere Regeln.

Für das ganze Wochenende werden die Quads gegen Realismus-Squads getauscht – vermutlich mindestens bis zum nächsten Playlist-Update. Möglicherweise hält sich der Modus noch länger.

This weekend’s playlist update for #Warzone is now live across all platforms! Jump into Realism Battle Royale (Quads). This temporarily replaces Battle Royale Quads.

Was ist Realismus? Spieler der Multiplayer-Modi von Modern Warfare dürften die Realismus-Regeln bereits kennen. Es handelt sich dabei um eine Art Hardcore-Modus, der das Spiel schwerer macht:

Außerdem habt ihr deutlich weniger Lebenspunkte. Es genügen weniger Schüsse, um euch zu Boden zu bringen oder zu töten. Friendly Fire ist allerdings nicht aktiv.

Was ist das Problem? Auf Twitter und reddit zanken sich die Spieler seit dem Update darüber, dass zugunsten des Realismus-Modus nun die Quads gestrichen worden sind. Quads sind offenbar ähnlich beliebt wie Blut- und Beutegeld. Blutgeld ist nach einer Deaktivierung erst seit Kurzem wieder spielbar.

Andere fühlen sich gezwungen, nun auf den Trio-Modus auszuweichen, wodurch sie einen Kameraden zurücklassen müssten. Der Profi Jack „CouRage“ Dunlop etwa beschwert sich auf Twitter:



„Lol, warum? Warum einen der Haupt-Modi entfernen? Jetzt müssen wir unseren vierten Spieler kicken? Was zur Hölle.“

Lol why? Why remove one of the staple game modes? We now have to kick out our 4th player? Like what