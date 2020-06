Wenn ihr an euren Waffen und Loadouts für Call of Duty: Warzone bastelt, solltet ihr immer darauf achten, dass eure Knarre nicht nur gut austeilt, sondern auch gut trifft. Dabei helfen euch vor allem die Griffe bei der Unterlauf-Sektion. Die stärksten davon findet ihr hier.

Was sind das für Aufsätze und was bringen sie? Die Aufsätze für den Unterlauf findet ihr beim Waffenschmied, mit dem ihr eure Waffen anpassen könnt. Die meisten dieser Aufsätze helfen euch dabei, besser zu zielen, indem sie den Rückstoß verringern oder verändern.

Dadurch sorgen sie dafür, dass ihr die Waffe besser kontrollieren könnt, was wiederum eure Fähigkeit erhöht, gut zu zielen. Für die meisten Knarren gibt es folgende Aufsätze in der Kategorie:

Kommando Vordergriff

Söldner-Vordergriff

Ranger-Vordergriff

Schützen Vordergriff

Der Söldner-Vordergriff ist einer der ersten Aufsätze, die ihr für die meisten Waffen freispielt.

Einige Waffen, wie die M4 oder einige Scharfschützen- und Maschinengewehre, haben noch weitere Aufsätze wie das Zweibein oder Unterlauf-Granatwerfer. Diese haben jedoch besondere Funktionsweisen und erhöhen nicht pauschal eure Fähigkeit, zu zielen.

Die stärksten Unterlauf-Aufsätze in Warzone

Der YouTuber und CoD-Experte TheXclusiveAce hat sich die Mühe gemacht, die oben genannten Aufsätze miteinander zu vergleichen. Dabei hat er sich allerdings auf die beliebtesten Sturmgewehre (Grau 5,56, M4A1 und M13) sowie die beliebteste Maschinenpistole (MP5) beschränkt. Er hat dabei ausschließlich die Unterlauf-Aufsätze getestet und alle anderen außer Acht gelassen.

Dabei hat sich zwar ein Aufsatz als generell der Stärkste für die meisten Waffen herausgestellt, allerdings gibt es einige Ausnahmen und Beschränkungen. Sein Video zur Analyse haben wir hier für euch eingebunden:

Das sind die stärksten Aufsätze: Der stärkste Aufsatz für die meisten Waffen ist der Schützen Vordergriff, der jedoch nur kaum merklich vor den Söldner- und Ranger-Vordergriffen steht. Alle drei haben einen ähnlichen Effekt, der kaum voneinander zu unterscheiden ist.

Bei eurer Auswahl solltet ihr darum darauf achten, welche Nachteile der jeweilige Vordergriff mit sich bringt und ob ihr diesen in Kauf nehmen wollt:

Der Söldner-Vordergriff verringert Gehgeschwindigkeit beim Zielen sowie die ZV-Geschwindigkeit

Beim Ranger-Vordergriff habt ihr die gleichen Nachteile

Der Schützen-Vordergriff verringert lediglich die ZV-Geschwindigkeit, hat dafür keine weiteren Vorteile außer der Rückstoßkontrolle

Es hängt von den restlichen Aufsätzen ab, welchen der Unterlauf-Griffe ihr am besten nutzen könnt. Bedenkt, dass alle Vordergriffe stets eure Zeit zum Anlegen verringern, was viele Spieler tunlichst vermeiden wollen.

Eine große Ausnahme bildet die M13. Die ist bereits ohne Unterlauf-Aufsatz so präzise, dass ihr sogar darauf verzichten könnten. Mit den richtigen Aufsätzen lässt sie sich sogar zu einem regelrechten Laser umbauen.

Die M13 ist eines der genausten Sturmgewehre, hier im „Laser-Setup“.

Darauf solltet ihr achten: Die „besten“ Aufsätze bringen allesamt eine Rückstoßkontrolle und die einzige Ausnahme hier ist der Kommando Vordergriff, der stattdessen Stabilisierung von Rückstoß gewährt.

Wie wir euch bereits bei den stärksten Aufsätzen für besseres Zielen erklärt haben, sind das zwei verschiedene Effekte:

Rückstoßkontrolle verringert den Verzug der Waffe nach oben

Stabilisierung von Rückstoß verringert das „springen“ der Waffe von links nach rechts

Prinzipiell ist es leichter, einen Rückstoß nach oben selbst auszugleichen als den zu den Seiten. Allerdings haben viele Waffen ohnehin nur wenig Verzug nach links und rechts, weswegen sich ein Kommando Vordergriff nicht lohnt.

Wisst ihr aber, dass eure Waffe stärker zu den Seiten verzieht und weniger stark nach oben, zieht den Kommando Vordergriff (oder ganz andere Unterlauf-Aufsätze, falls verfügbar) in Betracht.

Weitere Tipps für besseres Zielen

Bedenkt, dass es hier nur um Unterlauf-Aufsätze geht. Wenn ihr euch voll aufs bessere Zielen konzentrieren wollt, solltet ihr auch andere Aufsätze wie das gummierte Griffband (Griff) in Betracht ziehen. Ihr solltet eure Waffe so bauen, dass sie den Zweck erfüllt, den ihr für sie vorseht. Die Aufsätze gelten dabei nicht nur für Warzone, sondern auch für den Multiplayer von Modern Warfare.

Spielt ihr mit dem Controller, etwa auf PlayStation 4 oder der Xbox One, hilft euch beim Ausgleich zudem die richtige Einstellung eures Aim-Assist. Zudem ist es wichtig, dass ihr die Deadzone richtig einstellt, eine neuere Option in Call of Duty.

Aim-Assist in CoD MW ist jetzt wohl zu stark: „Belohnt Spieler ohne Aim“

Generell solltet ihr euch allerdings mit euren Waffen auseinandersetzen und ein Gefühl dafür entwickeln, wie sie sich verhalten und welche Streumuster sie haben. Das hilft euch stärker dabei, besser zu zielen, als jeder Aufsatz. Mit den richtigen Aufsätzen werdet ihr dann lediglich noch besser.

Wenn ihr euren Umgang mit den Waffen verbessern oder euch für eine Runde aufwärmen wollt, probiert das Zieltraining vom Experten für Warzone aus. Das hilft euch dabei, präziser auf Gegner zu zielen und euer Muskelgedächtnis zu trainieren. Dadurch ruft ihr gelernte Fähigkeiten im Eifer des Gefechts instinktiv und schneller ab und rückt dem Sieg näher.