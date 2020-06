Aim-Assist in CoD MW ist jetzt wohl zu stark: „Belohnt Spieler ohne Aim“

Eines der neueren Updates in Call of Duty: Modern Warfare hat offenbar am Aim Assist für Controller geschraubt. Das betrifft nicht nur die PlayStation 4 und die Xbox One, sondern auch den PC. Offenbar sind bestimmte Einstellungen nun zu stark.

Das ist das Problem: In einem der neueren Updates haben die Entwickler offenbar die Einstellungen für den Aim-Assist mit Controllern im neuen Call of Duty und vermutlich auch Warzone verändert. Das betrifft alle Spieler, die bevorzugt mit dieser Art von Eingabegerät spielen.

Das Problem dabei ist, dass der Aim-Assist nun wohl zu stark ist. Er sorgt dafür, dass das Zielen in der Nähe eines Ziels so stark verlangsamt wird, dass Spieler quasi im „vorbeischauen“ einen Treffer landen können.

Das geht so weit, dass sie mit Scharfschützengewehren einfach nur zielen müssen, bis sich die Kamera verlangsamt und dann abdrücken, um einen fast sicheren Kopfschuss zu erzielen. Der YouTuber und CoD-Experte JGOD zeigt das eindrucksvoll in seinem Video:

Diese Art von Zielhilfe taucht anscheinend nur dann auf, wenn die Optionen „Präzision“ oder „Konzentriert“ in den Aim-Assist-Optionen gewählt sind und sie hängt laut einiger Spieler vermutlich mit den neuen „Deadzone“-Settings zusammen, mit denen ihr euren Aim verbessern könnt.

Erst im Mai hat der Weltmeister behauptet, dass der Aim-Assist generft worden wäre. Offenbar gibt es tatsächlich Änderungen, die diese Option nun aber noch stärker machen.

Ist der Aim-Assist nun zu stark?

Diese Folgen hat das: In seinem Video zeigt JGOD, dass dieser starke Aim-Assist sogar in Situationen hilft, in denen ihr Gegner überhaupt nicht vollständig sehen könnt.

Sein Partner, mit dem er testet, steht hinter einer niedrigen Wand. Nur sein Kopf ist sichtbar. Das reicht aber schon, um den neuen Assist zu triggern und die Bewegung an der Stelle zu verlangsamen, an der sich der Körper hinter der Mauer befindet.

Hier steht der Gegner hinter einer Wand und der Aim-Assist zieht trotzdem.

Dies funktioniert erst dann nicht mehr, wenn der Gegner vollständig in Deckung ist und dementsprechend selbst nicht mehr feuern könnte. Die Verlangsamung der Bewegung zeigt aber zum einen an, wo sich ein Gegner befunden hat und ermöglicht zum anderen sehr leichte Kills.

JGOD behauptet, dass diese Funktion Spieler belohne, „die keinen Aim“ hätten. Er denkt, dass das so nicht funktionieren sollte und hofft, die Entwickler darauf aufmerksam machen zu können, damit es einen Fix gibt.

Wer sein Zielvermögen lieber ohne technische Unterstützung verbessern will, findet hier einige Tipps:

Das ist der Haken: Die Funktion greift nur, wenn der Spieler die Kamera mit seinem Analogstick selbst bewegt. Nicht, wenn ein anderer Spieler durchs Bild läuft.

Mit dem „Standard“-Aim-Assist klappt das nicht.

Außerdem verhindert die Option den Einsatz des „Standard“-Aim-Assists. Dieser dreht den Charakter in der Bewegung, wenn ein Gegner im Fadenkreuz ist. Das klappt aber mit der „Konzentriert“-Einstellung nicht mehr.

So nutzt Du den Aim-Assist in CoD Modern Warfare optimal

Einige Nutzer auf YouTube schreiben allerdings, dass diese Funktion sogar noch stärker sei. Sie beobachten, dass das Fadenkreuz Gegnern folgt, die sich durch das Bild bewegen, wenn sie ihre Waffe montiert haben – quasi eine Art „aimbot-light“

„Genau darüber beschweren sich PC-Spieler“

Selbst für die Controller-Spieler wie JGOD oder seine Zuschauer fühlt sich der aktuelle Aim-Assist zu stark an. Da Modern Warfare und Warzone beide Crossplay zwischen PC, PS4 und Xbox One anbieten, kann es passieren, dass Controller-Spieler auf Konsole gegen Maus-Spieler auf dem PC treffen.

Das ist ein Thema, bei dem selbst der Experte sagt: „Genau darüber beschweren sich PC-Spieler.“ Generell gilt die Maus als das stärkere, weil präzisere Eingabegerät. Es gibt jedoch immer wieder Streits zwischen den Spielern darum, ob der Aim-Assist auf Controller nicht unfair wäre. Das hat der berühmte Twitch-Streamer DrDisrespect kürzlich erst selbst ausprobiert.

Mit dieser Stärke, so ist sich JGOD sicher, wäre er unfair und „auf einer Stufe mit Fortnite“. In letzter Zeit sorgen Cheater auf dem PC dafür, dass Spieler auf der PS4 das Crossplay deaktivieren. Möglicherweise sorgt nun der Buff für den Aim-Assist dafür, dass die PC-Spieler keine Lust mehr auf Crossplay mit den Konsolen haben.