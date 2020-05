Der Twitch-Streamer DrDisrespect zeigt sich begeistert vom Aim-Assist in Call of Duty: Warzone. So eliminiert er sogar blind seine Gegner und zeigt die Stärke dieses Features.

Das testete DrDisrepect: Normalerweise ist der Streamer nicht mit dem Controller in der Warzone unterwegs, doch diesmal hatte er seinen Controller angeschlossen und wollte den Unterschied testen.

Dabei stellte er einen deutlichen Unterschied dank des Aim-Assists fest. DrDisrespect empfand es leichter seine Gegner mit dem Controller zu eliminieren und landete dann sogar einen blinden Kill, um die Stärke des Aim-Assists zu demonstrieren.

DrDisrespect ist übrigens noch immer viel im Battle Royale unterwegs, obwohl er regelmäßig Dinge kritisiert und zuletzt sogar 4 Verbesserungsvorschläge gemacht hat.

Aim-Assist verhilft DrDisrespect zu blindem Kill

Das sagt er zur Mechanik: Im Stream wurde DrDisrespect gefragt, was er denn zum Aim-Assist sagt, nachdem er nun einige Zeit mit dem Controller gespielt hat.

Er antwortete darauf, dass es sich wie ein Magnetfeld rund um das Ziel anfühlt. Er hat das Gefühl, dass der Flinch-Effekt (also die Reaktion der eigenen Spielfigur auf einen Treffer) durch den Assist weniger stark ausfällt. So kann man besser die Kontrolle behalten und hätte in Feuergefechten einen Vorteil, gegenüber Spielern ohne Aim-Assist.

Hier beeindruckt er: DrDisrespect zeigt dann auch nochmal am lebenden Objekt, wie stark der Aim-Assist eigentlich ist. In einem weiteren Clip schaltet er erst einen Feind aus, der ihn auch ein paar Kugeln verpasst und meint dann „Ich müsste den Typen nicht mal angucken […] wenn ich einmal drauf bin, brauche ich mir keine Sorgen mehr zu machen.“.

Das demonstriert er dann bei einem weiteren Feind, den er bereits hört und bei dem er vermutet, dass er gleich um die Ecke kommt. Er zielt auf den Feind und schaut dann weg.

Obwohl sich sein Gegenüber bewegt, kann der Streamer weiterhin aimen. Er setzt seinen „No-Look-Kill“ und fühlt sich in seiner Analyse bestätigt.

Warum geht das plötzlich so leicht? DrDisrepect spielt CoD Warzone normalerweise mit Maus und Tastatur. Hier ist das Zielen zwar schneller, aber es gibt keinen Aim-Assist.

Damit die Controller-Spieler keinen riesigen Nachteil haben, gibt es hier eben den Aim-Assist. Er hält zumindest halbwegs das Ziel im Fadenkreuz und wer vor allem an das Aimen mit Maus und Tastatur gewöhnt ist, der merkt hier offenbar einen deutlichen Unterschied.

Diese Einstellungen helfen euch: Wer in seinem Spiel etwas an den Einstellungen verstellt, kann sich ebenfalls einige Vorteile erspielen. So könnt ihr eure Sound-Settings so einstellen, dass ihr Schritte lauter hört und dadurch die Gegner besser erwarten könnt.

Aber auch beim Aim-Assist könnt ihr so einiges einstellen, um ihn optimal auszunutzen. Das haben wir euch in einem Artikel zusammengefasst und dort auch mit allen Mythen rund um die Mechanik aufgeräumt. Wer also effektiv mit Aim-Assist spielen möchte, sollte vorbeischauen.