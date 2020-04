Obwohl Millionen Spieler täglich in Call of Duty: Warzone um den Sieg kämpfen, gibt es Kritik am Battle Royale. Eine davon kommt vom dem Top-Streamer auf Twitch, Dr Disrespect, dem Warzone offenbar nicht mehr anspruchsvoll genug ist.

Was will der Doc ändern? In einem seiner kürzlichen Streams hat Dr Disrespect verraten, welche Dinge ihn an Warzone stören. Er zählt dabei konkret vier Inhalte des Battle Royale auf, die seiner Meinung nach verschwinden müssen:

C4

Claymores

Raketenwerfer

Trucks

Ohne diese Dinge wäre Warzone ein „anspruchsvolleres“ Spiel, wie er im Clip deutlich sagt:

Was ist das Problem mit diesen Dingen? Der Doc geht nicht genau darauf ein, was ihn an diesen Dingen stört. Allerdings werden sie in der Community immer wieder kritisiert. Offenbar ist es mit ihnen zu leicht, „billige“ und für den Gegner frustrierende Kills zu erzielen.

Besonders Fahrzeuge stehen dabei in der Kritik. Sein Streamer-Kollege shroud ist da der gleichen Ansicht und sagt, dass Fahrzeuge aus Warzone verschwinden müssen. Diese Diskussion wird bei den Spielern ebenfalls geführt.

In einem Update im April wurden die Fahrzeuge jedoch erst einmal noch stärker, was für viel Frust gesorgt hat.

Warzone bleibt erfolgreich – trotz Kritik

Obwohl Streamer und Spieler einiges an Warzone auszusetzen haben oder es sogar abwertend und vor Wut spuckend mit Fortnite vergleichen, boomt das Spiel noch immer.

Der Doc kann ganz schön wütend werden, wenn es um Warzone geht, zeigt aber auch beachtliche Schauspielleistung.

Auf Twitch steht CoD: Modern Warfare (Multiplayer und Warzone zusammengefasst) laut sullygnome auf Platz 5 der meistgesehenen Spiele in den letzten sieben Tagen (Stand 26. April). Platz 1, den neuen Shooter-Hit Valorant, kann jedoch kein Spiel aktuell schlagen.

Dr Disrespect selbst ist im Moment auf Platz 2 der meistgesehenen Streamer in Call of Duty. Vor ihm steht lediglich NICKMERCS. Und trotz der Kritik scheint er noch immer Spaß daran zu haben: Er verarscht sogar einige Profis, mit denen er zusammengespielt hat, weil diese campen.