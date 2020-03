Der Twitch-Streamer und CoD-Liebhaber DrDisrespect ist in einer seiner letzten Runden im Battle Royale Call of Duty: Warzone so richtig ausgerastet. Er verglich das Spiel mit Fortnite, welches er inständig hasst.

Das brachte ihn zum Ausrasten: In einem Duell gegen 2 andere Spieler landete DrDisrespect ziemlich viele Treffer und schien den Kampf für sich zu entscheiden. Am Ende verlor er allerdings und rastete so richtig aus.

Für ihn schien es unvorstellbar, dass sein Gegner noch lebt und er spuckte sogar vor Wut. Danach sagte er, dass doch gleich alle Fortnite-Spieler zu diesem Kinderspiel kommen sollen.

DrDisrespect wütet und vergleicht es mit Fortnite

Das sagt der Streamer: Nach seiner Eliminierung wütet DrDisrespect und sagt: „Ich denke, Spieler, die Fortnite zocken, sollten direkt hierüber kommen. Komm, spielt dieses Game. Komm, spielt dieses Kinder-Game. Wollt ihr mich verarschen?“

Während seines Ausrasters hängt noch Speichel an seinem Kinn, den er vor Wut rausspuckte.

Danach schwieg der Streamer weitestgehend. Er fragte sich nur noch, ob er denn Apex Legends spielen würde und schüttelte immer wieder ungläubig den Kopf.

Was meint der Streamer mit dem Fortnite-Vergleich? DrDisrespect ist generell kein Fan von Fortnite. Zuletzt probierte es der Streamer erneut aus und schaltete es nach ein paar erfolglosen Runden wieder aus. Dort sagte er dann auch, dass Fortnite bald sterben würde.

Für DrDisrespect ist Fortnite ein Spiel, was nichts mit Können, sondern viel mit Glück zu tun hat. Es gewinnt nicht derjenige, der besser schießt, sondern derjenige, der besser baut. Ein Kopfschuss ist oftmals nicht tödlich.

Ähnlich schien es dem Streamer jetzt in Warzone ergangen zu sein. Obwohl er zwei Gegner mehrfach getroffen hat, eliminierte er sie nicht, sondern sie konnten ihn sogar ausschalten.

DrDisrespect wächst gerade dank Warzone: Obwohl der Streamer gerade so sehr über Warzone herzieht, beschert das Battle Royale ihm ein riesiges Wachstum. Laut Sullygnome gewann er in den letzten 7 Tagen knapp 37% an Zuschauern dazu.

Grund dafür dürfte wohl das Battle Royale von Modern Warfare sein, welches auf Twitch zum Start explodierte.