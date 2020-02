WWE-Star Undertaker trifft Twitch-Streamer DrDisrespect, geht ihm an die Kehle

Der Twitch-Streamer Guy „DrDisrespect“ Beahm bereitet seit einigen Monaten irgendwas mit der Wrestling-Organisation WWE vor. Jetzt sagte ihm der Undertaker, er sei zu weit gegangen, die WWE sei sein Territorium. Der Doctor werde „in Frieden ruhen.“ Die Drohung schien er gestern dann wahr zu machen. Er setzte offenbar zum Chokeslam an.

So fing das an: 2019 schon tauchte DrDisrespect auf einer Veranstaltung der WWE auf. Die Moderatoren bemerkten, wie der großgewachsene Streamer (2,03m) hinter ihnen durchs Bild lief und sprachen ihn an.

DrDisrespect stellte sich als „Two Time Block-Buster Video-Champ“ vor und sagte, er suche wen. Das war im Oktober 2019.

Irgendwie tat man das damals als „seltsamen Auftritt“ ab, der zu DrDisrespect passt. Immerhin ähnelt die schnauzbärtige Kunstfigur mit dem riesigen Ego selbst einem Wrestler.

„Du wirst in Frieden ruhen“

Das ist jetzt passiert: In den Streams von DrDisrespect kündigte sich in der letzten Woche an, dass irgendwas in der fiktiven Welt des Doctors nicht stimmte. Jemand hatte sich in seine „Arena“ geschlichen und dort für Ärger gesorgt.

Irgendwas schien das Reich des Twitch-Streamers zu übernehmen und vergriff sich sogar am heiligen Lambo des Doctors.

In einer Szene verfärbte sich die Arena purpur, ein Gewitter zog auf und die Stimme des WWE-Stars Undertaker war im Twitch-Stream zu hören:

Du hast heiligen Boden betreten. Ich hab keine Geduld für den Two-Time. Die WWE ist mein Reich, mein Hof. Deine Übergriffe werden bestraft. DoctorDisrespect, du wirst in Frieden ruhen. Eine mysteriöse Stimme im Stream von DrDisrespect

Mark William Calway, der Undertaker, ist ein legendärer Wrestler, der sein Debüt in der WWF 1990 gab. Er tritt als mythischer Totengräber auf, als ein übernatürliches Wesen mit starker Verbindung zum Jenseits und einer Vorliebe für Motorräder. Mit 2,08m ist er dem Doctor gewachsen.

So endete das jetzt: Gestern, am 28. Februar, tauchte der Undertaker im Stream von DrDisrespect auf und es kam zu einem Duell. Die beiden gingen einander an die Kehle, wohl um den Choke-Slam auszuführen. Ein Wrestling-Manöver bei dem man den Gegner am Hals packt, ihn hochhebt und dann auf den Boden krachen lässt.

Doch an der Stelle driftete der Stream ins Mysteriöse ab.

Der Stream endet, als man die zerbrochene Brille des Doctors am Boden liegen sieht. Man hörte noch: „Das ist noch lange nicht vorbei.“

Was steckt dahinter? Die Streams sind als „Anzeige“ markiert. Das ist offenbar eine Cross-Promotion, hinter der G Fuel steckt, ein Sponsor von DrDisrespect. Das Logo des Energy-Drinks ist häufig gut zu sehen.

DrDisrespect war 8 Jahre alt, als der Undertaker sein Debüt in der WWF gab und praktisch sofort zum Star wurde. Gut vorstellbar, dass für DrDisrespect ein Kindheitstraum in Erfüllung geht, mit ihm jetzt zu arbeiten.

Viele der Fans von DrDisrespect sind mit dem Undertaker als Figur der Popkultur aufgewachsen. Das gibt den Auftritten eine besondere Note. Der Undertaker ist eine fast mythische Figur im Wrestling, einer der großen Stars der letzten Jahrzehnte.

Das Duell

„Hoffentlich hört DrDisrespect nie mit dem Streamen auf“

So reagieren die Fans: Im sonst oft kritischen und zynischen Reddit Livestreamfails sind die Zuschauer beeindruckt davon, was sich DrDisrespect und sein Team einfallen lassen.

Die Produktionswerte seien wahnsinnig hoch, heißt es.

DrDisrespect sei der beste Entertainer auf Twitch, sagt ein offenbar glühender Fan.

Ein weiterer User sagt: Ich hoffe, er hört niemals mit dem Live-Streaming auf.

Die nächste Generation an Streamern solle sich an DrDisrespect als einen der „Innovatoren“ des Streamings erinnern. Der könnte jetzt auf seinem Hintern sitzen und die Millionen zählen, aber er treibe Streaming immer weiter, sagt ein anderer Nutzer.

DrDisrespect ist auf dem Weg in „traditionelle Medien“: So hat er eine TV-Serie geplant.

Das Titelbild ist vom YouTube-Kanal von DrDisrespect.