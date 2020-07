Neue Sniper Rytec AMR in CoD Warzone haut alles um – Wenn ihr wisst, wie

In der Call of Duty: Warzone gibts ein neues Sniper-Gewehr zu verdienen – Die Rytec AMR. MeinMMO zeigt euch ein Explosiv-Setup, mit dem ihr in dem Battle Royale Soldaten und Fahrzeuge auseinander nehmt.

Was ist die Rytec für eine Sniper? Das Gewehr kam als eines der Highlights des „Season 4 Reloaded“-Update zu Call of Duty: Modern Warfare und rumpelt seitdem auch durch das Battle Royale Warzone.

Die Waffe wird als „Scharfschützen-Gewehr“ geführt, spielt sich aber eher wie ein DMR und lässt sich gut mit der Dragunow vergleichen:

Mobiles Sniper mit relativ hohem ADS-Tempo

Keine One-Shot-Kills mit Headshot-Treffern bei Feinden mit voller Rüstung

Halbautomatischer Schuss-Modus für eine hohe Feuerrate

Für die Warzone wäre die Waffe als Sniper damit eigentlich eher untauglich, doch es gibt einen besonderen Aufsatz, der alles ändert: Herrliche Explosiv-Munition.

Damit könnt ihr die wichtigen One-Shot-Headshots bei Feinden landen und sogar Fahrzeuge effektiv unter Feuer nehmen. MeinMMO zeigt euch ein Explosiv-Setup für das Sniper-Gewehr und wie stark das in der Warzone ist.

Rytec AMR Raketen-Setup für maximalen Schaden und Spaß

Wie sieht das irre Raketen-Setup aus? Die Aufsatz-Kombi stammt von dem YouTuber „X sebtional“, der in einem englischen YouTube-Video Gameplay der Rytec AMR zeigt. Er holt sogar einen Solo-Win mit einem gekonnten One-Shot der explosiven Sniper als letzten Kill. Hier sein Setup:

Mündung: Rytec AMR-Schalldämpfer

Lauf: FTAC Seven Straight

Laser: Taktischer Laser

Visier: Variables Zoom-Fernrohr

Munition: Magazin mit 5 Schuss 25x59mm-Explosivgeschosse

Was kann man damit so anstellen? Die wichtigste Eigenschaft des Raketen-Aufsatzes ist das Upgrade der Waffe auf einen One-Shot-Killer bei Headshot-Treffern. Die 3 anderen starken Scharfschützen-Gewehre haben das drauf und für brauchbare Sniper in der Warzone, ist das eine Voraussetzung.

Allerdings kommen die Kanonen-Kugeln mit einem dicken Nachteil – Die Projektile fliegen sehr langsam Richtung Ziel und verlieren dadurch schnell an Höhe. Zwar sind die Geschosse nicht ganz so träge, wie die Pfeile der Armbrust, doch es ist schon ein deutlicher Unterschied zu den normalen Kugel-Geschwindigkeiten. Die Armbrust hat übrigens auch ein verrücktes Explosiv-Setup in der Warzone.

Dafür habt ihr aber Raketen-Kugeln und die hauen auch Fahrzeuge um. Mit ein paar Treffern lassen sich Buggys, Rover und Helis vernichten. Das ist nicht nur nützlich, sonders auch ziemlich spaßig. „AddequatePCGaming“ zeigt in seinem kurzen Clip, wie er einen Heli mit dem „neuen Raketenwerfer“ erledigt:

Wie stark ist das, im Vergleich zu den anderen Sniper-Gewehren? Aufgrund der geringen Kugel-Geschwindigkeit müsst ihr schon auf relativ geringen Distanzen über den Gegner zielen, um gute Treffer zu landen. Damit die Waffe zu einem echten Sniper-Ersatz wird, braucht es etwas Übung.

Durch ihre Fähigkeit Fahrzeuge zu schrotten, wird die Waffe allerdings richtig spannend. Raketenwerfer sind zwar stark in der Warzone und jedes Team sollte einen dabei haben, falls fiese Trucks auf Kollisions-Kurs gehen oder Feinde mit einem Heli vorbeifliegen. Doch oft landet lieber ein starkes Sniper-Gewehr im Loadout, statt eines Anti-Fahrzeug-Tools.

Mit der Rytec könnt ihr nun beides haben und es macht dazu noch eine Menge Spaß.