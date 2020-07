In Call of Duty: Modern Warfare & Warzone ist heute, am 9. Juli 2020, ein neues Update auf allen Plattformen rausgegangen. Das widmet sich vor allem der Sniper Rytec AMR.

Das steckt im Update: Nachdem das letzte Update am Dienstag neue Modi in die Playlist gebracht hatte, beschränkt sich der heutige Patch auf verschiedene Bug-Fixes. Dazu gehören:

Korrektur für falschen Text, der bei einem der SUV-Skins erscheint

Fehler wurde behoben, mit dem Konter-Drohnen in der Warzone gefunden werden konnten

Ein Problem wurde behoben, bei dem Spieler keine Field Upgrades im Free for All verwenden konnten

Behebung eines Problems, bei dem Spieler AFK spielen konnten, wenn sie Alles oder Nichts spielten

Dazu kommen viele Fixes für die Sniper Rytec AMR.

Rytec AMR wird überarbeitet

Das ändert sich bei der Rytec AMR: Die neue Sniper Rytec AMR kann man sich seit dem großen Waffen-Update Ende Juni verdienen. Die ist zwar gar nicht so einfach zu bekommen, ist aber im Gefecht verdammt nützlich. Vielleicht sogar zu nützlich, wenn man in die Patch Notes schaut.

Zu den Fixes gehört laut Entwicklern nämlich auch ein Fehler, wegen dem die Rytec AMR mithilfe explosiver Munition One-Hit-Kills landen konnte. Die Kombination, die zuvor extrem stark war, wird nun wohl nicht mehr ganz so durchschlagskräftig sein.

An der Rytec AMR wurde geschraubt

Neben dem Nerf gibt es aber auch ein paar Fixes für die Sniper. Die hatte nämlich mit ein paar Problemen zu kämpfen. So gab es nämlich keine Waffen-EP, wenn man die Rytec AMR mit Explosivmunition verwendete. Hier soll nun eine Lösung gefunden worden sein. Außerdem funktionierte der Fully-Loaded-Perk nicht richtig, wenn man die Waffe mit Explosiv- oder Thermit-Munition ausstattete.

Das Scharfschützengewehr hat also einiges an Änderungen mitbekommen. Übrigens: Wenn ihr grundsätzlich auf Distanz-Waffen setzt, könntet ihr bald noch mehr Nachschub bekommen. Laut einem Leak könnten zwei weitere Sniper bald ihren Weg ins Spiel finden.