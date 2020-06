In Call of Duty: Modern Warfare und Warzone gibt es nun das neue Scharfschützengewehr Rytec AMR. Wir zeigen euch, wie ihr die Waffe freischalten könnt.

Das ist die neue Waffe: Am 30. Juni gab es das größte Waffen-Update rund um Modern Warfare seit Release. Mit dem Update kam auch das Scharfschützengewehr Rytec AMR ins Spiel.

Das Update war übrigens riesig und brachte auch einen neuen 200-Spieler-Modus in die Warzone. Der Patch hatte maximal eine Größe von 39 GB.

Die neue Sniper könnt ihr euch nun ab sofort im Spiel verdienen und euch danach auf die Lauer legen. Wie ihr sie bekommt, zeigt euch MeinMMO hier.

So bekommt ihr die neue Sniper in Modern Warfare

Das müsst ihr für die Sniper machen: Die Rytec AMR gibt es nur durch 2 Möglichkeiten:

In Modern Warfare und Warzone wartet eine Herausforderung auf euch. Wenn ihr diese absolviert, dann erhaltet ihr das Scharfschützengewehr als Belohnung.

Alternativ könnt ihr euch den Bauplan im Ingame-Shop kaufen und schaltet damit die Waffen ebenfalls frei

So löst ihr die Herausforderung für die Rytec AMR

Wie lautet die Aufgabe? Als Challenge wartet auf euch „Erreichen Sie 3 Schnellvisier-Abschüsse mit Scharfschützengewehren oder DMRs in 15 verschiedenen Spielen“

Ihr müsst als mit Sniper oder DMRs auf die Jagd gehen und Quick-Scope-Kills sammeln. Insgesamt 45 Abschüsse müsst ihr so landen. Schnell erledigt ist die Aufgabe also nicht.

Den Fortschritt für eure Freischaltungs-Mission findet ihr in dem Waffen-Tab bei den Scharfschützen-Gewehren, wenn ihr die Rytec auswählt.

Wie sollte man die Aufgabe angehen? Ihr könnt hier zwischen Scharfschützengewehren und den DMRs wählen. Ihr habt also einen recht großen Waffen-Pool, den ihr auswählen könnt.

Wenn ihr mit einer Sniper unterwegs seid, dann empfehlen wir euch die AX-50. Sie ist aktuell das beste Scharfschützengewehr in Modern Warfare. Sie ist auch ideal fürs Quick-Scopen geeignet.

Setzt ihr doch lieber auf DMRs, dann legen wir euch das MK2 Karabiner ans Herz. Sie ist die beste Waffe dieser Gattung und sehr präzise. Das gilt allerdings nur für den Multiplayer von MW 2019.

Die AX-50 ist eine gute Wahl, um die Challenge zu meistern.

Welches Visier sollte man wählen? Nehmt im Multiplayer dafür am besten ein kleineres Visier. Damit seid ihr dann auch auf nahe Distanz stärker unterwegs und dort ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ihr auch einen Gegner trefft. Zudem geht eure Visier-Geschwindigkeit hoch.

Das müsst ihr bedenken: Bei eurer Waffenwahl im Multiplayer solltet ihr beachten, dass ihr ein Gewehr wählt, was beim ersten Kill auch tötet. Es wäre bitter, wenn ihr ein Quick-Scope zwar landet, doch dieser nicht tödlich ist. Eine Sniper ist daher schon besser, doch das MK2 Karabiner ist ebenfalls auf fast jeder Distanz tödlich.

Denkt daran, dass ihr nicht nur Kills landen, sondern diese auch als Schnellvisier-Abschüsse erzielen müsst. Es hilft also nicht, wenn ihr an einer Stelle campt und durch euer Zielfernrohr nach Gegnern sucht. Bleibt in Bewegung und schaut immer nach Gegnern. Wenn ihr ihn gut im Blick habt und der Meinung seid, dass ihr direkt treffen könntet, dann zielt ganz kurz und gebt ein Schuss ab. In unseren Tipps für angehende Sniper findet ihr ein paar Hinweise zum schnellen Zielen durchs Visier.

Nutzt diese Modi und Maps: Eine gute Variante, um die Challenge abzuschließen, ist der Hardcore-Modus. Dort sind die meisten Treffer tödlich und ihr könnt auch mobilere Sniper-Waffen nehmen, wie die Dragunow.

Als Map empfehlen wir euch kleinere Karten, wie etwa Shipment oder Shoot House. Diese sind eng und ihr könnt leichter einen Kill landen.

In der Warzone ist die Aufgabe deutlich schwieriger. Wählt einen Modus mit Respawn, wie „Beutegeld“ und versucht hier euer Glück.

So könnt ihr die Rytec AMR im Shop kaufen

Das gibt es nun im Shop: Im Ingame-Shop von Modern Warfare könnt ihr aktuell ein Bundle mit dem Namen „Verlorene Seelen“ kaufen. Das beinhaltet unter anderem die neue Sniper.

Dieses Bundle könnt ihr aktuell im Shop kaufen.

Da drin steckt nämlich der Bauplan „Verdammnis“. Das ist eine besondere Version der Rytec AMR. Das Bundle kostet 1.200 CoD-Points – umgerechnet also etwa 12 Euro.

Wenn ihr die 12 Euro investiert, dann könnt ihr direkt die Sniper verwenden und müsst die reguläre Waffe nicht vorher schon freispielen.

Wenn ihr Mal etwas ganz anderes probieren wollt, dann zeigen wir euch 5 verrückte Builds im Gunsmith.