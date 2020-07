Bei Call of Duty: Modern Warfare und CoD: Warzone sind offenbar 2 kommende Waffen geleakt, über die sich besonders Sniper-Fans freuen dürften.

CoD: Modern Warfare und Warzone bringen regelmäßig neue Waffen ins Spiel. So gab es in der Season 4 beispielsweise mit der Rytec AMR eine neue Sniper. Ein neues Scharfschützengewehr war dabei genau das, was sich zahlreiche Fans bereits seit Release gewünscht hatten.

Und nun sieht es so aus, als könnten Hobby-Sniper bald noch mehr Grund zur Freude haben. Denn in den Daten von Modern Warfare hat man Hinweise auf neue Präzisionsschießeisen entdeckt.

Übrigens, im Mid-Season-Update zur Season 4 gabs nicht nur die neue Sniper, sondern auch die größte Anpassungswelle für Waffen seit Release von CoD: MW.

Woher kommt die Info? Über den Fund hat der Dataminer BKTOOR berichtet. Dieser hat sich bereits mehrfach mit korrekten Details rund um Call of Duty: Modern Warfare sowie Warzone als zuverlässige Quelle bewährt.

Nach dem jüngsten Update hat er nun beim Durchstöbern der Spiel-Daten offenbar Einträge und Hinweise auf 2 potenzielle neue Waffen gefunden.

#تسريب ملفات خاصة بسلاح سنايبر جديد اسمه باللعبة sn_romeo700

ممكن يكون سنايبر بولت اكشن مثل :

Remington Model 700 pic.twitter.com/mz8uAcFcBM — ᴮᴷᵀᴼᴼᴿ (@BKTOOR_) July 5, 2020

Welche Waffen wurden entdeckt? Zum einen spricht er von Einträgen und Dateien rund um die Waffen-Bezeichnung sn_romeo700, bei der es sich seiner Meinung nach um das klassische Scharfschützengewehr Remington 700 handeln dürfte.

R700 in Modern Warfare Remastered

Die R700 ist kam unter anderem bereits in Modern Warfare 1 sowie Modern Warfare Remastered zum Einsatz und zählte dort zu den stärksten Scharfschützengewehren.

Zudem hat BKTOOR noch ein weiteres Bild gepostet, das die CheyTac M200 Intervention zeigt – eine weitere, sehr beliebte Sniper aus der CoD-Reihe. Diese kam unter anderem bei Modern Warfare 2 zum Einsatz und galt dort als eine der besten Quick-Scope-Optionen.

Die Intervention in MW2

So ganz neu ist der Fund der Intervention jedoch nicht, bereits zuvor gab es schon erste Hinweise auf diese Sniper.

Wann könnten diese Waffen ins Spiel kommen? Offiziell ist noch nichts bekannt. Einige gehen jedoch davon aus, dass es sich um neue Waffen aus der kommenden Season 5 handeln könnte. Sollte das so kommen, dann könnte die Season 5 ein wahres Fest für Hobby-Scharfschützen in der Warzone sowie im traditionellen Multiplayer werden.

Dabei ist es jedoch unwahrscheinlich, dass beide Sniper zur gleichen Zeit eingeführt werden. Vermutlich wird dann in so einem Fall eine zum Start geliefert und die andere zur Mitte der Saison nachgereicht.

Was sagt ihr? Würdet ihr euch über diese Waffen freuen? Übrigens, eine US-Seite will auch erfahren haben, wie sich die Warzone-Map in der Season 5 ändert: CoD Warzone: 3 wichtige Map-Änderungen, die angeblich mit Season 5 kommen