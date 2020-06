2 neue Waffen für CoD MW und Warzone geleakt – Gehören zu Fan-Favoriten

Die 4. Season in Call of Duty: Warzone und Modern Warfare ist erst gestartet und schon werden weitere Waffen geleakt, die wohl erst mit der nächsten Season ins Spiel kommen werden. Darunter Fan-Favoriten, die im CoD-Franchise schon öfters aufgetaucht sind.

Das ist passiert: Dataminer suchen unaufhörlich nach neuen Informationen in den Spieldateien von CoD. Mit der 4. Season sind zwei bisher nicht releaste Waffen in den Dateien aufgetaucht:

M200

M200_c

Call of Duty Leaker haben diese mit der Intervention, ein Sniper-Gewehr, in Verbindung gebracht. Die SPAS-12, eine Schrotflinte, befindet sich ebenfalls seit Ende Februar in den Spieldaten von CoD. Zwei Waffen, die im Call of Duty Franchise schon viele Auftritte hatten und unter Fans beliebt sind.

Been in the #ModernWarfare files since the end of February 💯



The intervention may finally be making a return to #CallOfDuty! https://t.co/98IgS0xyLP pic.twitter.com/08GH3SCAZb — ModernWarzone (@ModernWarzone) June 12, 2020

Das ist die SPAS-12: Die Franchi SPAS-12 ist eine Schrotflinte, die in den verschiedenen CoD-Teilen immer wieder mit zwei unterschiedlichen Feuermodi auftauchte – Halbautomatisch und Pump-Action.

Die SPAS-12 verschießt jeweils 8 Pellets pro Schuss und ist bekannt für ihre Oneshot-Kills auf bis zu 5 Metern Entfernung.

Die Werte der SPAS-12 in Modern Warfare 2

Die SPAS-12 kam bisher in einigen Call of Duty Teilen vor, wodurch sie in der Community bekannt und beliebt wurde:

Call of Duty: Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare: Mobilized

Call of Duty: Black Ops

Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Modern Warfare 3: Defiance

Call of Duty: Black Ops: Declassified

Call of Duty: Black Ops II

Call of Duty Online

Call of Duty: Infinite Warfare

Das ist die Intervention: Die Chey Tac Intervention ist ein Repetier-Scharschützengewehr. In Modern Warfare Remastered hat sie 7-Schuss, ist mit einer Feuerrate von 57 Kugeln pro Minute eher langsam, verursacht jedoch hohen Schaden bei einer hohen maximalen Reichweite. Die Intervention tötet in der Regel ihre Ziele mit einem Schuss. Sollte die Waffe kommen, wird es spannend zu sehen, wie sie sich in die Reihe der starken Sniper-Gewehre mit „AX-50“ und „HDR“ stellt.

Die Werte der Intervention in CoD Mobile

Die Intervention hatte bisher nicht ganz so viele Auftritte in Call of Duty, kam aber in folgenden Titeln des Franchise vor, wo sie von Fans für ihre Stärke gerne ausgewählt wurde:

Call of Duty: Modern Warfare 2

Call of Duty Online

Call of Duty: Infinite Warfare

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Wann kommen die Waffen? Da einige der Dateien zur SPAS-12 und Intervention mit der 4. Season aktualisiert wurden, vermuten einige Fans und Leaker, dass die Waffen mit der nächsten Season ins Spiel kommen. Die 5. Season könnte also diese zwei Fan-Favoriten mitbringen. Bestätigt sind die Informationen vonseiten der Entwickler allerdings noch nicht.

Die 4. Season ist aber auch erst gestartet und soll noch einiges an Inhalten bieten. Darunter neue Operators, Maps, Multiplayer-Modi und Waffen. Welche Inhalte alles geplant sind, erfahrt ihr in unserem Artikel zur Call of Duty Warzone und Modern Warfare Roadmap.