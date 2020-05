Fahrzeuge in CoD Warzone zerstören – Beste Waffen und Taktiken

Call of Duty: Warzone stellt seinen Soldaten 5 verschiedene Fahrzeug-Typen zur Verfügung, die auch gern als Waffe genutzt werden. Erfahrt hier, wie ihr gegen die größten Kaliber im Spiel erfolgreich wehren könnt.

Was bringt mir dieser Guide? Die Fahrzeuge in Call of Duty: Warzone können manchmal ganz schön nerven. Meist reicht schon eine leichte Berührung eines fahrenden Autos und man geht K.O, wenn nicht sogar gleich komplett down.

Hier erfahrt ihr, welche wirksamen Mittel es gegen Fahrzeuge gibt und wie ihr euch am besten gegen die fahrenden, schweren Waffen wehren könnt.

Fahrzeuge schrotten leicht gemacht – Aufs Werkzeug kommts an

Nur eines der 5 Fahrzeuge ist wirklich stark, wenn es um die Nutzung im Kampf geht – Der Truck. Alle anderen können mit einem gezielten Schuss lahmgelegt werden und gehen schonmal nach einem Treffer in Flammen auf. Das sind die 5 Vehikel der Warzone:

Truck – Großer Laster mit viel Panzerung

SUV – Beständiger Kombi

Helikopter – Fliegender SUV

Rover – Offener Geländewagen

ATV – Ungeschütztes Quad

Um keinen Stress mit den Fahrzeugen zu haben, braucht ihr ein paar besondere Spielzeuge im Loadout. Zu jedem Fahrzeug listen wir euch die besten Gegenmaßnahmen auf und am Schluss gibt’s Tipps zum allgemeinem Umgang mit den fahrbaren Untersätzen.

Truck – C4 kann helfen, JOKR aber auch

Was kann dieses Fahrzeug? Der Truck ist ein LKW mit einer großen Ladefläche hinten, auf dem mehrere Spieler locker Platz finden, ohne runterzufallen. Das Ding ist ein fieser Killer in der Warzone und hat schon das ein oder andere Match entschieden. Streamer shroud meint, die Warzone wäre ohne Fahrzeuge besser dran und dieser Truck ist einer der Hauptgründe dafür.

Der Laster hat eine riesige Hitbox, mit der er Gegner erfassen kann und massig Panzerung. Die üblichen Waffen gegen Fahrzeuge, wie die Werfer PILA, Strela und RPG, können mit einem Schuss nicht genug Schaden anrichten. Und auch sonst kann dem großen Gefährt so schnell nichts anhaben.

Auf der Ladefläche des Trucks ist Platz für Team-Kameraden.

Beste Waffen gegen den Truck

JOKR – 1 Rakete

C4 – 2 Pakete

Thermit – 2 Ladungen

Andere Werfer – 2 Raketen

Wie zerstöre ich den Truck? Die effizienteste Art einen Truck zu zerstören bietet theoretisch der JOKR. Er ist die einzige Waffe im Spiel, die den LKW mit einem Schuss erledigen kann. „Obligated“ hat beinahe alle explosiven Geschosse der Warzone ausprobiert und in einem englischen YouTube-Video seine Ergebnisse präsentiert. Allerdings bringt der JOKR nur bei stehenden Fahrzeugen einen sicheren Fahrzeug-K.O..

Das bringt meist nichts, wenn ein solches Fahrzeug mit vollem Tempo auf euch zurast. Hier empfiehlt sich die Mischung aus Werfer und Granate. Versucht das Thermit an den Truck zu heften und danach schnell einen Schuss mit der zielsuchenden PILA oder der Strela zu setzen. Habt ihr etwas mehr Zeit, tun es auch 2 Thermit-Ladungen. Damit kriegt ihr den Laster sicher down, aber Thermit macht langsam Schaden.

Die schnellste Art einen nahen LKW auszuschalten, ist die Autobombe – Ein alter Battlefield-Trick. Haftet 2 C4-Ladungen an ein Fahrzeug und lasst es in einen gegnerischen Laster rasen. Steigt vorher aus und zündet das C4 im richtigen Moment. Auch ohne Auto funktioniert C4 richtig gut gegen die Trucks, doch aufgrund der kurzen Reichweite sind sie ein gefährliches Spiel.

SUV – Gut gepanzerter Kombi

Was kann dieses Fahrzeug? Der SUV ist im Vergleich zum Truck schnell, wendig und ziemlich gut gepanzert. 4 Spieler finden in dem CoD-Familien-Kombi Platz, der die Soldaten sicher von A nach B bringen soll.

Wenn ihr ein Fahrzeug für einen größeren Trupp braucht, nehmt den SUV. Er kann von Raketenwerfern nicht direkt erledigt werden und die Insassen sind sehr gut vor Beschuss geschützt.

Die Familienkutschen halten ordentlich was aus.

Beste Waffen gegen den SUV

C4 – 1 Treffer

PILA – 1 Treffer (deaktiviert)

Wie zerstöre ich den SUV? Auf kurzer Entfernung bringt hier C4 den besten Ertrag. Mit einer Ladung könnt ihr den SUV direkt vernichten und die Insassen als Kills auf eure Liste schreiben.

Ansonsten ist der SUV aber ziemlich widerstandsfähig. Gegen einen JOKR-Schuss hat zwar auch der Kombi keine Chance, doch die Werfer PILA, Strela und RPG können ihn nicht direkt mit einem Schuss erledigen. Wir haben auf MeinMMO übrigens eine große Übersicht zu den einzelnen Raketenwerfern und welchen ihr nehmen solltet. Der SUV ist nach dem Treffer zwar deaktiviert und explodiert ein paar Sekunden später, doch die fahrenden Soldaten kommen meist mit einem Schreck davon.

Wenn ihr also einen SUV seht und er für längere Zeit in eurem Sichtfeld bleibt, nehmt ihn ein bisschen unter Beschuss und feuert euren Werfer danach ab. So könnt ihr die Kills vielleicht doch direkt mitnehmen. Die zielsuchende PILA leistet hier richtig gut Arbeit. Die Geschosse haben eine gute Geschwindigkeit, um fahrenden Zielen zu folgen und sind doch schnell genug, damit man ihnen kaum ausweichen kann.

Helikopter – Werfer raus und weg damit

Was kann dieses Fahrzeug? Der Heli ist das einzige Flug-Fahrzeug der Warzone, neben dem Abwurf-Flieger, mit dem ihr schnell große Strecken zurücklegen könnt. Wenn man so will, ist er ein fliegender SUV, da er ähnliche Panzerungs-Eigenschaften besitzt wie der Kombi.

Als Waffe ist dieser Flieger manchmal ebenfalls nützlich. Geübte Soldaten kegeln gleich zum Match-Start mehrere Feinde mit den großen Rotoren in den Gulag.

Doch im Heli lebt ihr gefährlich. In der Luft habt ihr keine Deckung und seid gut sichtbar für potenzielle Angreifer. Nehmt für eure Tour über die Map lieber den SUV. Mit dem Heli kommt ihr schnell in Situationen, in den ihr nur reagieren könnt, statt den Feind aktiv anzugehen.

Mit dem Heli kriegt ihr euer Team schnell bewegt, doch es ist auch ein Risiko.

Beste Waffen gegen den Heli

PILA – 1 Treffer (deaktiviert)

Strela – 1 Treffer (deaktiviert)

Konzentriertes Feuer

Wie zerstöre ich den Heli? Da der Heli meist eher weiter weg von euch ist, machen sich hier 2 der CoD-Raketenwerfer gut. Die PILA mit ihren zielsuchenden Geschossen erledigt Helis locker, auch auf große Distanzen. Die Piloten können nur selten ausweichen und ihr zwingt das Team, aus dem Heli auszusteigen, da er bei einem Treffer deaktiviert ist.

Mit den Strela-Raketen müsst ihr zwar selbst zielen, doch die Geschosse fliegen so schnell und präzise, dass ihr mit ein wenig Übung auch hier gute Ergebnisse erzielen dürftet.

Habt ihr zum Match-Start einen gegnerischen Heli in unmittelbarer Nähe und seid allein, habt ihr kaum eine Chance, wenn der Pilot halbwegs weiß, was er da macht. Geht in Deckung oder sucht die nächste Haustür. Im Team sieht das schon anders aus. Nehmt die erstbeste automatische Waffe und schießt gemeinsam auf fliegenden Feind. Der Heli geht bei 3, 4 Leuten ziemlich schnell down.

ATV & Rover – Geschenkte Kills

Was können diese Fahrzeuge? Das sind zwei kleine, schnelle und wendige Fahrzeuge, die aber alles andere als sicher sind. Der ATV kann 2, der Rover 4 Leute transportieren. Wenn ihr einen längeren Weg plant, weicht lieber auf einen SUV oder den Truck aus.

In unseren Tipps für die Warzone empfehlen wir, immer einen Raketenwerfer im Team zu haben. Einer der Gründe sind genau diese kleinen Gefährte hier, die ihr mit einem Schuss hochjagen könnt. Fast schon geschenkte Kills.

Für jeden Spieler mit einem Werfer ploppen die Fahrzeug-Symbole auf der Mini-Map wie Zielscheiben auf und ihr seid ein gefundenes Fressen für Kill-hungrige Gegner. Zwar erhaltet ihr eine Meldung, wenn euch zum Beispiel eine PILA anvisiert, doch das Fahrzeug verliert ihr in einem Großteil der Fälle. Lasst diese kleinen Gefährte lieber stehen.

Mit Rover und ATV lebt ihr gefährlich. Nehmt lieber einen gepanzerten Wagen.

Beste Waffen gegen ATV & Rover

PILA

Fahrerbeschuss

Beschuss und Explosionen

Wie zerstöre ich ATV & Rover? Der effektivste Weg ist der PILA-Raketenwerfer. Die zielsuchenden Geschosse erledigen zuverlässig das kleine Quad und den Rover und können Ausweichbewegungen gut folgen.

Die beiden leicht gepanzerten Fahrzeuge bieten dazu kaum Schutz für die Insassen. Seid ihr etwas näher dran, könnt ihr auch einfach die Feinde aus ihren Sitzen schießen.

Ansonsten sind die beiden Gefährte nicht besonders haltbar. Mit ein wenig Beschuss und einer Semtex kommt ihr hier ebenfalls schnell ans Ziel. Auf jede Art von Explosion reagieren die fast schon allergisch. Doch ihr müsst schnell sein. Die Fahrzeuge sind es nämlich auch.

Spezielle Taktiken gegen Fahrzeuge

Zusätzlich zu den richtigen Waffen gibt es noch ein paar kleinere Tricks, die ihr im Hinterkopf behalten solltet. Möglicherweise können diese Verhaltensweisen mal den Unterschied ausmachen:

Feldaufrüstung Schild – Kommt ein Wagen auf euch zu und ihr habt nichts Passendes zur Hand, stellt ein Schild auf. Die kleineren Fahrzeuge könnt ihr damit kurz blocken.

– Kommt ein Wagen auf euch zu und ihr habt nichts Passendes zur Hand, stellt ein Schild auf. Die kleineren Fahrzeuge könnt ihr damit kurz blocken. Nutzt Zäune oder Ähnliches – Die Fahrzeuge kommen kaum über Erhöhungen. Nutzt feste Objekte der Map, um vor Road-Kills sicher zu sein. Doch passt auf den Truck auf. Der kommt manchmal höher, als man denkt.

– Die Fahrzeuge kommen kaum über Erhöhungen. Nutzt feste Objekte der Map, um vor Road-Kills sicher zu sein. Doch passt auf den Truck auf. Der kommt manchmal höher, als man denkt. Teilt Raketenwerfer-Munition – Habt ihr euch frisch euer Loadout geholt und einen Raketenwerfer im Team, dann gebt dem Kameraden mit dem Werfer die ganze Raketen-Muni des Teams.

– Habt ihr euch frisch euer Loadout geholt und einen Raketenwerfer im Team, dann gebt dem Kameraden mit dem Werfer die ganze Raketen-Muni des Teams. Arbeitet zusammen gegen Fahrzeuge – Mit Team-Beschuss könnt ihr viel erreichen. Stellt euch aggressiv den Fahrzeugen und holt euch gemeinsam die Kills. Beim Truck solltet ihr ohne richtigen Sprengstoff aber vorsichtig sein.

Jetzt seid ihr gut auf die Begegnungen der unangenehmen Art mit den Fahrzeugen der Warzone vorbereitet. Es sei denn natürlich, einer der Laster setzt zum Wrestling-Move an. Da hilft auch kein C4 mehr.