Im Battle-Royale-Modus Call of Duty: Warzone hat ein Streamer auf Twitch gleich nach Spielstart ordentlich die Gegner dezimiert. Dazu brauchte er nicht Mal eine Waffe, sondern nur einen Helikopter! Seht hier, wie der irre Stunt ausging.

Wer hat gespielt? Am 30. März 2020 zockte der Streamer Mitch Jones CoD: Warzone, den Battle-Royale-Modus zu Call of Duty. Dabei dachte er zu Beginn der Session sicher noch nicht, was bald passieren und was für eine irre Show er seinen über 400.000 Followern bieten würde.

Wer braucht schon Waffen, wenn er einen gigantischen Häcksler-Heli hat?

Was hat Mitch Jones nur angerichtet? Wie bei Battle-Royale-Games üblich springt man auch in Warzone zu Beginn mit einem Fallschirm über dem Schlachtfeld ab. Wer früh landet, bekommt womöglich gute Waffen und hat so einen Startvorteil.

Mitch Jones fand jedoch erstmal einen Helikopter, der vollgetankt und abflugbereit auf dem Landeplatz stand. „Das is mein Heli!“, rief er und schwang sich sogleich in den Pilotensitz und warf die Rotoren an. Kurz darauf ertönte ein schmatzendes Geräusch und überall flog Blut herum. Ein unglückseliger Spieler war ungeschickterweise genau in die wirbelnden Rotorblätter geflogen und wurde zu blutigem Nebel zerhäckselt!

„Boah, dich hat’s in den Rotorblättern zerlegt, Junge!“ Rief der Streamer ungläubig aus. Und dann kam ihm eine perfide Idee. Denn drei weitere Gegner tapsten planlos um den Landeplatz herum. Was bei dem einen Feind funktioniert hat, kann ja auch nochmal klappen, dachte sich Mitch Jones.

An meiner bisher schlimmsten Runde in CoD Warzone ist ein Heli schuld

So ging das Heli-Massaker weiter: Sogleich teste er seine Theorie und zerfetzte einen weiteren Gegner im Sinkflug. Bei den zwei Kaspern auf dem Dach schaffte er sogar einen Doppelkill mit den Rotoren! „Yo, ich bin ein verdammtes Massaker mit meinem Helikopter!“, rief der Streamer im Adrenalinrausch.

Als großes Finale visierte Jones noch einen Gegner auf einem entfernten Dach an, setzte den Heli auf Kurs und sprang mit dem Fallschirm ab. Der Hubschrauber sauste wie eine gigantische Bombe auf das arme Schwein auf dem Dach hernieder und löschte es mit einer dicken Explosion aus. Jones hatte so 5 Kills in nicht Mal einer Minute erzielt.

CoD Warzone: Irrer Pilot „brät“ seine Opfer mit Heli und wird dafür gefeiert

Wie ging die Runde für Mitch Jones aus? Den Rest des Matches spielte Mitch Jones weiter sehr gut und schaffte sogar in einem nervenaufreibenden Sniper-Duell mit einem Gegner noch einen Headshot. Dabei hatte Mitch Jones nur noch 10 Prozent Leben übrig.

Leider bleib ihm der finale Sieg nicht vergönnt, denn nach der Flucht aus der letzten Todeszone wurde er dann doch noch von einem Gegner erschossen. Dennoch schaffte er es unter die Top 5 des Matches.

Seine Zuschauer waren so beeindruckt, dass sie ihm den Ehrennahmen „Fat Shroud“ verliehen, eine Anspielung auf den legendären menschlichen Aimbot Shroud. „Moment, ich bin jetzt der fette Shroud? Ok, das passt!“ war Mitch Jones Reaktion auf diese „Ehrung“.