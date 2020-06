CoD MW: Weltmeister zeigt die besten Loadouts für Suchen & Zerstören

Der Weltmeister von 2015 Attach stellte seine CDL-Wettkampf-Loadouts für Suchen & Zerstören in Call of Duty: Modern Warfare vor. Schaut euch hier auf MeinMMO was für eure Matches ab.

Was ist „Suchen & Zerstören“ und warum brauche ich dafür Loadouts? Der taktische Modus Suchen & Zerstören (engl. „Search & Destory“, kurz: SnD) ist einer der vielen Multiplayer-Modi von Modern Warfare.

Im SnD-Modus laufen die Matches deutlich anders ab, als in den meisten anderen Multiplayer-Modi, weswegen sich hier eigene, spezielle Loadouts anbieten:

Respawn ist deaktiviert – Spieler die erledigt wurden, kommen erst in der nächsten Runde zurück

Es gibt Angreifer und Verteidiger – Mit einer Bombe müssen die Angreifer versuchen, eines der zwei gegnerischen Ziele zu zerstören

Ein Team gewinnt, wenn die Bombe ein Ziel zerstört hat, der Sprengsatz entschärft wurde oder ein Team komplett down ist, ohne, dass die Bombe liegt.

Maximal 7 Runden – Das erste Team mit 4 Siegen gewinnt das Match

Suchen & Zerstören gehört schon lange zu Call of Duty und ist für so manch einen Spieler der beste Modus des ganzen Spiels. Die Regeln erfordern ein ganz anderes Vorgehen und damit oft auch ganz andere Loadouts.

Von wem sind die Loadouts? Die Ausrüstungs-Empfehlung stammt von dem CoD-Weltmeister aus 2015 und aktuellen Spieler der „Call of Duty League“ Dillon „Attach“ Price. Attach war der bis heute jüngste CoD-Weltmeister (mit 18 Jahren) und zieht derzeit für die „New York Subliners“ in die Schlacht.

3 starke Loadouts für SnD mit CDL-Regeln

In einem englischen YouTube-Video zeigt der Pro 3 Loadouts, die für ihn die besten Ausrüstungen in Suchen & Zerstören mit CDL-Regeln darstellen. MeinMMO stellt euch seine Loadouts vor und zeigt kurz, wie ihr sie am besten einsetzt. Das Video dazu haben wir euch hier eingebunden:

MP5-Loadout – Für den schnellen Zugriff

Aufsätze der MP5 Unterlauf: Schützen Vordergriff Munition: 10mm 30 Schuss Auto-Magazin Griff: Gemustertes Griffband Schaft: FTAC klappbar Extra: Fingerfertigkeit

Blauer Perk: Eiltempo

Roter Perk: Geist

Gelber Perk: Aufdrehen

Spezialisten: KRD / Kampfgestählt / Eifrig

Feld-Aufrüstung: Totenstille

Wie spiele ich dieses Loadout? Das ist ein „Rush-Loadout“ mit dem ihr so schnell wie möglich über die Karte kommt, um eine bestimmte Position einzunehmen oder Flanken-Angriffe zu starten. Dafür eignet sich die MP5 optimal, sie gilt quasi schon seit der Beta-Phase als eine der besten Waffen von Modern Warfare.

Der gelbe Perk „Aufdrehen“ spielt hier eine große Rolle. Damit könnt ihr die Feld-Aufrüstung „Totenstille“ schnell beziehungsweise öfter einsetzen. Zusammen mit „Eiltempo“ bewegt ihr euch so wahnsinnig schnell über die Maps.

Dazu nimmt Attach gern eine Rauch-Granate mit. Er betont, wie stark die Granate sein kann, wenn ihr damit einen Bereich vernebelt, der vom Gegner bewacht wird und die nicht genau wissen, welche Taktik ihr mit dem Rauch verfolgt.

M4A1-Loadout – Für Flexibilität

Aufsätze der M4A1 Mündung: Kompensator Lauf: M16 Grenadier Schaft: Ohne Schaft Unterlauf: Kommando Vordergriff Griff: Gemustertes Griffband

Blauer Perk: KRD

Roter Perk: Geist

Gelber Perk: Kampfgestählt oder Aufdrehen

Spezialisten: Eiltempo / Aufdrehen / Eifrig

Feld-Aufrüstung: Totenstille

Wie spiele ich dieses Loadout? Mit diesem Loadout fühlt sich Attach für alle Kampf-Distanzen gerüstet. Seine M4 funktioniert auf allen Entfernungen sehr gut und dank der Anti-Ausrüstungs-Perks „Kampfgestählt“ und „KRD“ wagt er sich auch mal auf Spots, bei denen er erwartet, eine Granate der Gegner abzubekommen. Mehr zum starken KRD-Perk gibts hier.

Mit diesem Loadout seid ihr sehr flexibel und könnt verschiedene Aufgaben während des Matches übernehmen. Dank der flinken und stabilen M4 könnt ihr an der Front helfen, aber auch größere Bereiche absichern.

AX-50-Loadout – Für Sniper-Action

Aufsätze der AX-50: Lauf: 32″ Fabrik-Lauf Visier: Variables Zoom-Visier Schaft: Singuard Arms Attentäter Griff: Gemustertes Griffband Extra: Fokus

Blauer Perk: Eiltempo oder KRD

Roter Perk: Geist

Gelber Perk: Aufdrehen

Spezialisten: Eifrig / KRD / Plünderer

Feld-Aufrüstung: Totenstille

Wie spiele ich dieses Loadout? Eine Sniper-Waffe im Multiplayer von CoD zu spielen, hat meist nichts mit langem Warten auf den Feind zu tun.

Mit dieser Klasse möchte Attach ebenfalls schnell über die Map kommen, kann Gegner aber auch auf sehr große Entfernungen erledigen. Wenn er aggressiv mit der AX-50 unterwegs ist, greift er zu „Eiltempo“. Bleibt er doch mal ein wenig zurück zum Snipen, wählt er bei den blauen Perks eher „KRD“.

Das Extra „Fokus“ im Setup hilft bei der Waffen-Kontrolle, während ihr unter Beschuss steht. Dieses Extra empfehlen wir in unseren Tipps für Sniper für jeden Scharfschützen-Spielstil, da ihr hier den „Flinch-Effekt“ stark reduzieren könnt.

SnD-Loadouts helfen selbst in öffentlichen Spielen

Sind die Loadouts auch was für öffentliche Spiele? Die Zusammenstellungen hier sind stark und können auch in öffentlichen Spielen funktionieren. Doch die Regeln der CDL-Matches unterscheiden sich bei der Auswahl der Ausrüstungen schon erheblich:

Nur Sniper, MPs und Sturmgewehre sind erlaubt

Keine Killstreaks verfügbar

Weniger Feld-Aufrüstung erlaubt

Ungefähr die Hälfte der Perks sind verboten

Nur Splittergranate und Semtex bei den Primär-Ausrüstungen

Nur Blend-, Betäubungs- und Rauch-Granate bei den Taktik-Ausrüstungen

Einige Aufsätze sind gestrichen, wie Laser oder Akimbo

Darum sind diese Loadouts vor allem nützlich, um als Grundlage zu fungieren, von der aus ihr euch selbst weiterentwickeln könnt.

Versucht euch hier ein wenig aus und passt die Loadouts an euren Spielstil an. „Spezialist“ kann bei Suchen & Zerstören jedoch verdammt stark sein. Hier könnte es sich für euch lohnen, dafür mal auf Killstreaks von Modern Warfare zu verzichten, da es eh eher wenige Kills bei SnD zu verteilen gibt.