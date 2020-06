In CoD: Warzone gibt es jetzt eine geheime und richtig krasse Waffe

Zusammen mit Season 4 hat sich ein neues Item in Call of Duty: Warzone eingeschmuggelt, das wohl wenige Spieler erwartet haben, viele aber feiern dürften. Es handelt sich um eine neue Waffe, die ihr aber nicht einfach so finden könnt.

Was ist das für eine Waffe? In Warzone gibt es nun eine Minigun. Jep, dieser überkrasse Kugelspucker, den ihr auch nutzt, wenn ihr in dem Juggernaut-Anzug aus dem (zweit-)höchsten Killstreak steckt.

Die Minigun ist eine der vermutlich stärksten Waffen in Call of Duty – möglicherweise sogar die stärkste Waffe, die ihr selbst tragen könnt und die nicht fahrzeuggestützt ist. Und nun gibt es sie in der Warzone.

Minigun gefällig? In Warzone braucht ihr dazu keinen Juggernaut.

Seit dem riesigen Update zu Season 4 am 11. Juni könnt ihr die krasse Wumme finden. Anders als andere Waffen in Warzone, gibt es sie allerdings nicht einfach so aus Kisten oder im Shop. Ihr müsst erst einmal viel telefonieren und dabei bestenfalls noch Russisch sprechen können.

Neue Waffe in Warzone: Die Minigun

Wo finde ich die Waffe? An sich ist die Minigun recht leicht zu finden. Sie befindet sich in einem der Bunker, die überall in Warzone verteilt sind. Genauer: in Bunker 11, im Norden der Karte, nordwestlich von Military Base.

Im Bunker selbst findet ihr dann aber gleich zwei dieser Über-Waffen. Sie lehnen links an der Wand im Raum durch die zweite Tür rechts, in der Nähe der geheimen Blaupausen.

Die Miniguns an der Wand. Bildquelle: reddit.

Anders als einige der anderen Bunker, könnt ihr den Bunker 11 allerdings nicht einfach mit der roten Schlüsselkarte öffnen. Ihr müsst erst eine ganze Reihe an Aufgaben lösen.

So kommt ihr an die Minigun: Für den Zugang zum Bunker müsst ihr zuallererst ein Telefon auf der Karte finden. Davon gibt es etliche, aber nur eines davon ist das „richtige“. Diese Karte zeigt euch, wo ihr die Telefone finden könnt:

Ob es sich dabei um das richtige Telefon handelt, wisst ihr, wenn es anfängt, zu klingeln. Nähert euch dem Telefon und interagiert mit ihm, um eine Reihe von Zahlen zu erhalten – allerdings auf Russisch.

Diese Zahlen müsst ihr entschlüsseln und anschließend weitere Telefone in der richtigen Reihenfolge aktivieren. In unserem Guide, um Bunker 11 zu betreten, findet ihr eine ausführliche Beschreibung aller Telefone, Übersetzungen für die Zahlen und einen bebilderten Leitfaden.

Wie stark ist die Waffe wirklich? Bisher konnten wir selbst die Minigun noch nicht testen. Spieler, die sie schon gefunden haben, sagen jedoch, dass sie exakt der Waffe des Juggernaut entspreche.

Vermutlich wird sie vom eigentlichen Schaden pro Kugel also nicht übermächtig sein, die reine Menge an Kugeln, die sie spuckt, sollten aber selbst ganze Squads niedermähen können.

Sie kommt mit 320 Kugeln an Munition pro Waffe – genug, um mehreren Gegner-Teams einzuheizen und vermutlich selbst die stärksten Waffen in Warzone auszustechen. Wie hoch die TTK genau ist, können wir noch nicht sagen, aber wenn ihr es schaffen solltet, eine Minigun in die Hände zu kriegen, solltet ihr sie nutzen. Wenn nicht – bewaffnet euch mit Scharfschützengewehren und kommt ihnen nicht zu nah.