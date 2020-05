In CoD: Warzone ist erneut der Kill-Rekord gebrochen worden. Eine besonders wilde Truppe hat sich wie eine Kreissäge durch die Konkurrenz gefräst und quasi alle anderen Gegner weggeputzt. Schaut euch hier an, wie sie das gemacht haben.

Das ist der neue Rekord: Der frühere CoD-Weltmeister TeePee war mit den ebenfalls tüchtigen Mitspielern DougisRaw, Symfuhny und HusKerrs in Call of Duty: Warzone unterwegs. Dabei wüteten sie derart brutal unter den Gegnern, dass am Ende 121 tote zu ihren Füßen lagen. Das Spiel gewannen die vier Killer freilich.

Das toppt noch den irren Rekord um den CoD-Profi Priestahh, der erst drei Tage vorher aufgestellt wurde. Da waren ihre 113 Kills noch der absolute Hit. Jetzt wurden die alten Rekordhalter um ganze 8 Kills überboten.

Manche Gegner starben mehrfach für den Rekord

So kam die hohe Zahl zustande: In Call of Duty: Warzone, dem Battle-Royale-Stand-Alone von Call of Duty: Modern Warfare, kämpfen 150 Spieler um den finalen Sieg. Mit 121 Kills wurde im Grunde die komplette Lobby von den vier Spielern weggeknuspert.

Die Kills verteilten sich wie folgt:

HusKerrs: 34 Kills

TeePee: 32 Kills

DougisRaw: 31 Kills

Symfuhny: 24 Kills

So lief die Runde ab: Wenn ihr sehen wollt, wie krass die vier Teufelskerle ihr Schützenfest abgefeiert haben, dann schaut euch das hier eingebettete Video an.

Hier seht ihr das Video von dem Schützenfest aus der Perspektive von HusKerrs.

Bemerkenswert ist, dass die vier Top-Spieler äußerst entspannt vorgehen und in 2 2er-Teams auf die Jagd gingen. Sie grasten methodisch einen Punkt nach dem anderen ab und holten sich stetig Kills. Die Gegner hatten keine Chance und wurden mit hoher Präzision weggeputzt.

Darum gab es mehrfach Kills: Freilich konnten die vier nicht wirklich alle Gegner auf der Map killen. Bei 150 Spielern fielen zwangsweise auch ein paar Tötungen an die Mitbewerber ab. Außerdem erlaubt CoD: Warzone begrenzt Respawns.

Wer draufgeht, findet sich erstmal in einem Gulag wieder, wo er sich mit einem letzten Kampf auf Leben und Tod für einen Respawn qualifizieren kann.

Das ist hier sicher mehrfach passiert, daher sind einige Spieler dem Team wohl mehrfach zum Opfer gefallen.

So reagierte die Community: Auf Twitter wurde der Tweet von der finalen Szene frenetisch von den Fans gefeiert. Man lobte die vier Jungs für ihr großes Geschick und äußerte Ehrfurcht auf Twitter:

„Jetzt hab ich Angst, nochmal zu spielen“

„Wie macht ihr das? Ich finde nicht Mal 20 Leute pro Lobby!“

„Das war das beste Spiel, das ich je in Warzone gesehen habe.“

Ihr wollt auch mal so gut wie diese vier Top-Killer werden? Dann fangt damit an, diese 10 häufigen Fehler in Cod: Warzone zu vermeiden. Dann klappt es auch mit mehr Kills und wer weiß, vielleicht brecht ihr mit eurer Squad bald den nächsten Kill-Rekord.