CoD Warzone: Neue Waffen sollen frischen Wind in den Gulag bringen

Wer Schrotflinten und Pistolen im Gulag von Call of Duty: Warzone satt hat, oder wem diese Waffen einfach nicht liegen, kann wohl bald aufatmen.

Woher kommen die Infos? In einem Interview mit der Seite GameSpot plauderte Amos Hodge, der Lead Designer von Raven Software, ein wenig über die Entstehung des Gulags in CoD: Warzone. Dabei wurde auch ein Detail erwähnt, das so manch einen Warzone-Spieler sicherlich freuen dürfte.

Das soll sich bald im Gulag ändern: Diese bestätigte, dass bald neue Waffen für die kurzen, aber intensiven 1vs1-Duelle im unterirdischen Knast-Trakt verfügbar werden sollen.

Die Entwickler wollen frischen Wind in den Gulag bringen und so soll der Pool der Start-Waffen mit künftigen Updates variieren. Das im Gulag zur Verfügung stehende Arsenal wird dabei aber offenbar nicht ausgeweitet. Es soll stets übersichtlich bleiben, damit die Spieler sich an die Waffen gewöhnen und diese „erlernen“ können. Es wird sich aber wohl in bestimmten Intervallen ändern.

Wann sollen die Änderungen kommen? Ein genauer Zeitpunkt wurde von den Entwicklern nicht kommuniziert. Es ist jedoch denkbar, dass spätestens mit dem großen saisonalen Update zur kommenden Season 4 auch diese Änderungen ins Spiel kommen werden.

Was ist das Problem mit der bisherigen Waffenauswahl? Die Waffenauswahl im Gulag ist sehr beschränkt, besteht nur aus einigen Schrotflinten und Pistolen – und das schon seit Release des Battle-Royale-Modus.

So manch einem Spieler ist das mittlerweile zu langweilig, man wünscht sich hier etwas mehr Abwechslung. Zudem gehören diese Waffengattungen nicht zu den beliebtesten in CoD Warzone. Entsprechend kann längst nicht jeder gut mit ihnen umgehen und zieht deshalb den Kürzeren.

Was ist der Gulag überhaupt? Beim Gulag handelt es sich um ein einzigartiges Feature von Warzone – eine Art Minispiel, das auf einer kompakten Map in dem Gefängnis-Komplex von Verdansk ausgetragen wird.

Im Gulag landen Spieler, die während eines Warzone-Matches ausgeschaltet wurden. Dort kämpfen sie dann gegen andere ausgeschaltete Spieler um eine zweite Chance, also einen Respawn. Der Sieger kann nochmal neu in die laufende Partie einsteigen (nur bis zu einem bestimmten Fortschritt im Match), für den Verlierer ist das Match dann aber endgültig gelaufen.

