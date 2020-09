Der legendäre Operator Ghost von Call of Duty schickt euch in der Warzone auf einen Exkurs der besonderen Art. Im Tausch gegen Erfahrungspunkte sollt ihr für ihn Geheimdaten in Verdansk sammeln und mehr über die Story des Battle Royales herausfinden. MeinMMO zeigt euch die Standorte.

Was sind Intel-Missionen? Zusammen mit der Einführung von Season 4 starteten neue Intel-Missionen, die ihr im Herausforderungs-Tab des Menüs von Call of Duty: Warzone prüfen könnt. Unter dem Punkt „Missionen“ findet ihr ganz rechts den Tab „Geheimdaten“.

Ghost schickt euch hier auf eine Schnitzel-Jagd quer durch die Warzone-Stadt Verdansk, um die Geschehnisse vor der Evakuierung aufzuklären und die Machenschaften der bösen Jungs zu verstehen.

Für die Aufgaben der Woche 3 Season 5 müsst ihr insgesamt 6 Intels sammeln und könnt damit schnell 32.500 Erfahrungspunkte mitnehmen. Damit ihr die Intels der Mission „Sünden des Vaters“ nicht allein suchen müsst, findet ihr hier die Standorte und Tipps, die euch beim Erledigen helfen. Die Lösungen der anderen Intel-Missionen findet ihr hier:

Ein paar fiese Gestalten verfolgen ihre dunklen Pläne in Verdansk.

So löst ihr die 7 Schritte der Intel-Mission in CoD Warzone

Tipps: Eine der Aufgaben verlangt von euch, dass ihr in die abgeschlossenen Geheimräume im Stadion eindringt. Theoretisch lässt sich das auch allein bewerkstelligen, doch mit ein paar Mitspielern wird das deutlich leichter. Hier findet möglicherweise auch 3 OP-Items, die es nirgendwo anders gibt.

Bevor ihr startet, schaut euch die Notiz in der Aufgabe an. Es gibt Berichte, dass die Mission erst korrekt zählt, wenn ihr einen Blick auf die Notiz geworfen habt.

Ihr könnt pro Match nur ein Intel aus der Mission erledigen und den nächsten Schritt erst wieder in einer neuen Runde abschließen. Es ist allerdings möglich, Geheimdaten aus anderen Intel-Missionen in einer Runde zu sammeln. Habt ihr zum Beispiel Season 5 Woche 1 noch nicht, könnt ihr ebenfalls ein Datenpaket dieser Mission abhaken.

Erledigt die Mission am besten im Modus „Beutegeld“ oder „Blutgeld“. Hier könnt ihr immer wieder Respawnen und habt deutlich mehr Versuche pro Match. Seid ihr mit einem Team drin, muss jeder von euch die Daten eigenhändig auflesen.

Achtung Bug: Es kommt immer wieder zu Berichten, dass Spieler manche Intels nicht aufheben können. Solltet ihr davon betroffen sein, könnt ihr dagegen aktuell nichts unternehmen und müsst auf einen Patch hoffen.

1. Finden Sie die Position aus der Nachricht von Ghost

Belohnung: 2.500 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Für die ersten Daten landet ihr auf einem der nördlichen Türme des Gefängnisses im Südosten von Verdansk. Genauer gesagt ist es der Rechte von den beiden. „Prison“ ist oft gut besucht und wird auch in Plunder-Runden gecampt. Landet, nehmt die Münze, ärgert ein paar Camper und dann ab zum nächsten.

2. A CCTV near metro exits may have spotted something…

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Intel Nummer 2 findet ihr östlich des Flughafens, genauer gesagt südlich der 3 Hangars. Genau auf Höhe des Eingangs zur geschlossenen U-Bahn-Station seht ihr an dem großen Wohnhaus eine Kamera hängen. Vergesst alle Datenschutz-Richtlinien und schnappt euch die Aufnahmen der Sicherheits-Kamera.

3. A shipment was moved from the metro…

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Für die 3. Geheimdaten geht’s in den Superstore. Am schnellsten erreicht ihr den Punkt, wenn ihr auf der nördlichen Seite landet, auf dem Dachstück das zwischen Boden und großem Dach liegt. Von hier aus klettert ihr in den ehemaligen Konsum-Tempel und seht den großen Bereich in der Mitte. Geht nach rechts auf das erste große Regal, lauft ein paar Meter hinein und in einer Ecke findet ihr einen improvisierten Schlafplatz sowie einen Teddy. Entreißt dem Plüschbären seine wertvollen Daten und Nummer 3 ist geschafft.

4. The shipment was tracked to the Stadium…

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Auf der Spur nach den gesuchten Informationen verfolgt ihr einen Superstore-Truck, der frische Bockwürste zum Stadion brachte und obendrein die Daten umherfuhr. Der LKW steht südöstlich der mittlerweile geöffneten Fußball-Arena und ihr müsst bis hinten rechts reinklettern, um Nummer 4 zu erledigen.

5. Hardware was delivered to Suite 320. Entry requires an accedd code…

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Diese Geheimdaten sind die bisher schwierigsten von allen, die es seit dem Start der Intel-Missionen zu erledigen gilt. Denn ihr müsst dafür in den geheimen Raum im Stadion, in dem ihr auch den Enigma-Bauplan für die AN-94 bekommt. Dafür braucht ihr die 3 blauen Zugangskarten, müsst insgesamt 3 Räume besuchen und einen Code entschlüsseln, um dann in den letzten Raum zu kommen.

Hier müsst ihr dann 3 der aufgestellten Tafeln links inspizieren. Nur wenn ihr alle 3 Tafeln bestätigt, gilt das Intel als gefunden. Hier gibt’s eine genaue Anleitung, wie ihr in den Raum mit dem Enigma-Bauplan reinkommt.

6. There was a broadcast from the parking structure…

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Für die letzten Daten müsst ihr wieder in einen der geheimen Räume. Aber dieses Mal braucht ihr nur eine blaue Zugangskarte – P2-16. Der passende Raum dazu befindet sich unten in der großen Tiefgarage. Durchsucht das Stadion nach der Karte, öffnet das Kämmerlein und schnappt euch die wichtigen Infos vom Computer, damit Ghost für diese Woche Ruhe gibt.

7. Z hijacked the UAV signal to ignite a conflict

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Die letzte Aufgabe ist eine reine Belohnung. In der Lobby wartet ein grinsender Ghost, der euch die 5.000 Erfahrungspunkte in Form eines übergroßen Schecks aufs XP-Konto schiebt.

Wollt ihr euch die einzelnen Standorte noch einmal genauer ansehen, schaut in das englische Video von „PrestigeIsKey“:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Die kleine „Story-Kampagne“ der Warzone gibt Einblicke in die Geschehnisse rund um den Angriff auf Verdansk und bringt ordentlich Erfahrungspunkte. Das kann eine angenehme Abwechslung zu dem schwitzigen Battle Royale sein, in dem ihr mit den besten Waffen der Warzone auf die Jagd nach Feinden geht. Manchmal tut das ganz gut.