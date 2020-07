CoD Warzone: Geheimdaten für Woche 4 – So löst ihr „Neue Perspektiven“

In der Call of Duty: Warzone könnt ihr seit dem Start von Season 4 mysteriösen Nachrichten finden. MeinMMO zeigt euch hier die Geheimdaten (Intel) der Woche 4 für die Mission „Neue Perspektiven“.

Was sind Intel-Missionen? Zusammen mit der Einführung von Season 4 starteten neue Intel-Missionen, die ihr im Herausforderungs-Tab des Menüs von Call of Duty: Warzone prüfen könnt. Unter dem Punkt „Missionen“ findet ihr ganz rechts den Tab „Geheimdaten“. Jetzt steht Season 5 vor der Tür und der vierte Teil der Intel-Suche ist verfügbar.

Hier gibts relativ einfach viele Erfahrungs-Punkte zu erbeuten und Hintergründe der Geschichte von Verdansk zu erfahren. Da soll wohl noch einiges auf uns zukommen, nach den Aussagen eines zuständigen Entwicklers.

Insgesamt müsst ihr für die Mission der Woche 4 fünf Informationen sammeln, die überall auf der großen Map des Battle Royals verteilt sind. Damit ihr die Intels der Mission „Neue Perspektiven“ nicht alleine suchen müsst, hier die einzelnen Geheimdaten mit Markierung auf der Warzone-Map. Hier gibts die Intels der anderen Wochen:

Ghost schickt euch auf eine Schnitzel-Jagd durch Verdansk.

So löst ihr die 6 Schritte der Intel-Mission in CoD Warzone

Tipp: Pro Runde lässt sich nur ein Schritt der Quest erledigen. Insgesamt müsst ihr 5 Informationen sammeln und entsprechend auch mindestens 5 Matches starten. Es ist allerdings möglich, Intels aus unterschiedlichen Missionen in einem Match zu holen, also zum Beispiel Geheimdaten aus Woche 1 und 4 gleichzeitig.

Geht am besten allein in eine Runde mit großen Teams, also Trio oder 4er. So habt ihr zwar mehr Feinde in den einzelnen Teams, aber insgesamt weniger Teams, die euch in die Quere kommen. Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, startet den aktuellen Beutegeld-Modus. Hier könnt ihr direkt respawnen, falls etwas schiefgeht. Plunder eignet sich auch am besten, um Daten aus verschiedenen Wochen zu holen, da es keinen Gaskreis gibt, der euch unter Zeitdruck setzt.

Beinahe alle Intels der letzten Wochen erreicht ihr schnell nach eurer Landung mit dem Fallschirm. Sackt die Info ein und startet gleich ins nächste Match. So könnt ihr die insgesamt 27.500 XP innerhalb einer halben Stunde kassieren. Erledigt ihr die Missionen im Team, muss jedes Mitglied die Intels selbst aufsammeln.

Achtung Bug: Es kommt immer wieder zu Berichten, dass Spieler manche Intels nicht aufheben können. Solltet ihr davon betroffen sein, könnt ihr dagegen aktuell nichts unternehmen und müsst auf einen Patch hoffen.

1. Finden Sie die Position aus der Nachricht von Ghost

Belohnung: 2.500 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Die ersten Daten gibts in Form einer goldenen Münze auf der „Military Base“. Landet in dem Bereich, der aussieht wie ein Schießstand und klettert an der östlichen Seite auf die schmale Wand.

Der Kletterakt sieht dabei leichter aus, als er ist. Stellt euch auf die Kisten und springt auf die Wand, ohne dabei die „Kletteranimation“ zu nutzen. Es ist knapp, aber mit einem einfachen Sprung kommt ihr auf die dünne Wand.

2. Starten Sie die Suche nach der Drohne

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Auch Intel Nummer 2 findet ihr in der „Military Base“. Dieses Mal müsst ihr mit Dokumenten interagieren, die oben im Tower auf dem Boden liegen.

Der Tower ist ein beliebter Ort für Sniper, um sich mögliche Headshots zu sichern. Wenn ihr nach dem Start jedoch gleich auf dem Dach des Towers landet und allein seid, kriegt ihr diese Daten schnell und sicher.

3. Die Drohne wurde vom Flughafen aus kontrolliert

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Jetzt geht auf den Flughafen. Eigentlich eher an den Rand, denn die Daten verstecken sich in einer der Baracker ganz am östlichen Ende des Flughafens.

Landet innerhalb der Mauern, donnert durch die Tür der südlichen Baracke und holt euch die Daten auf dem Schreibtisch. Habt ihr Besuch bei der Landung mitgebracht und wollt nur in Ruhe das Intel holen, kriecht von der östlichen Seite aus unter der Baracke durch. Hier gibts eine Falltür, durch die ihr sicher in das Gebäude kommt.

4. Die abgeschossene Drohne wurde repariert

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Wieder ein weiter Sprung, diesmal nach „Boneyard“. Am südlichen Ende, fast schon bei der Train-Station, findet ihr die Geheimdaten im östlichen Hangar.

Dank des großen Tores ist es möglich, genau vor den Daten zu landen. Ein ruppig positioniertes Notebook liegt dort auf der Seite und rückt das Intel bei Interaktion raus.

5. Ein beschädigtes Bild gibt vielleicht noch Aufschluss

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Für die letzten Daten geht es nach „Downtown“. Ein Computer wartet hinter einem Info-Tresen des Parlamentes darauf, von euch angezapft zu werden.

Landet auf dem Dach mit der großen Kuppel oder auf der östlichen Seite des Regierungs-Gebäudes, die Seite mit den Löwen-Statuen. Danach ab durch die Tür, rechts über den Tresen und schon bietet sich ein nur leicht gesicherter Computer zum Daten-Klau an.

6. Erfahren Sie die Wahrheit hinter den Angriffen / Mission abgeschlossen

Belohnung: 5.000 Erfahrungspunkte

So löst ihr die Aufgabe: Für den letzten Schritt braucht ihr nichts mehr zu machen. Bei eurer Rückkehr aus dem Match spürt ihr ein digitales Schulterklopfen von Ghost in Form von weiteren 5.000 Erfahrungs-Punkten auf eurem Konto.

Wollt ihr euch die einzelnen Punkte nochmal genauer im Video ansehen, haben wir euch hier ein 4-minütiges Video des deutschen YouTubers „TarKoffeL“ eingebunden:

Die kleine „Story-Kampagne“ der Warzone gibt Einblicke in die Geschehnisse rund um den Angriff auf Verdansk und bringt ordentlich Erfahrungs-Punkte. Die Story wurde nun durch arrangierte „Leaks“ weiter vorangetrieben und mit Season 5 könnten 3 Map-Änderungen auf euch zukommen.