CoD Warzone: Geheimdaten für Season 5 Woche 2 – So löst ihr „Alte Wunden“

Die Aufgaben von Ghost gehen in Woche 2 von Season 5 in Call of Duty: Warzone weiter und belohnen euch dick mit Erfahrunspunkten. MeinMMO erklärt euch, wie ihr die Geheimmission („Intel“) „Alte Wunden“ löst und wo die Standorte der Aufgaben sind.

Was sind Intel-Missionen? Im Missions-Menü im Herausforderungs-Tab von Warzone unter dem Reiter „Geheimdaten“ findet ihr diverse Aufgaben vom legendären Operator Ghost, die euch zu verschiedenen Orten auf der Map schicken und euch dabei tiefer in die Story des Battle Royale eintauchen lassen.

Anders als bei anderen Challenges habt ihr aber keine konkreten Aufgaben, sondern müsst selbst herausfinden, was genau ihr eigentlich tun sollt. Ghost gibt euch lediglich Hinweise darauf, wo ihr seine nächste Nachricht finden könnt.

Angefangen haben die Intels in Season 4, aber nach dem Start von Season 5 in Warzone gehen die Aufgaben weiter. In Woche 2 gilt es, die Mission „Alte Wunden“ abzuschließen. Als Belohnung winken mehrere tausend Erfahrungspunkte. Mit unseren Tipps kommt ihr schnell und einfach durch. Wenn ihr die alten Geheimdaten ebenfalls lösen wollt, findet ihr hier unsere Guides dazu:

So löst ihr die & Schritte der Intel-Mission „Alte Wunden“ in Season 5 Woche 2 in CoD Warzone

Tipp: Ihr könnt pro Match nur eine der Teilmissionen abschließen. Es ist allerdings möglich, Intels der anderen Wochen einzusammeln. Wenn ihr sie erledigt habt, könnt ihr das Spiel wieder verlassen und die nächste Runde starten. Achtet darauf, dass ihr immer die Notiz von Ghost lest, ehe ihr eine Runde startet.

Schaut euch immer die Notiz an, sonst wird der Fortschritt möglicherweise nicht gezählt.

Damit ihr anderen Spielern nicht die Runde versaut, spielt am besten solo. Das klappt besonders gut, wenn ihr euch alleine für Trios oder Quads anmeldet, weil die Wahrscheinlichkeit dann geringer ist, dass euch andere Spieler in die Quere kommen.

Solange Beutegeld aktiv ist, eignet sich dieser Modus durch seine Respawns ebenfalls hervorragend, um die Intel-Mission abzuschließen. Diese Woche sind allerdings fast alle Herausforderungen in Prison, einem beliebten Landepunkt, weswegen dort bereits zu Anfang eines Matches viel los sein kann.

Welche Belohnungen gibt es? Für das Abschließen der Missionen gibt es insgesamt 27.500 Erfahrungspunkte, mit denen ihr etwa schneller Level und Belohnungen im Battle Pass grinden könnt.

1. Finden Sie die Position aus der Nachricht von Ghost

Belohnung: 2.500 XP

So löst ihr die Aufgabe: Schaut euch als Erstes die Notiz an. Ihr findet den ersten Hinweis für die neuen Geheimdaten in Prison, dem Gulag südöstlich auf der Map. Dort wird sich ein großer Teil der Intel-Mission aus dieser Woche abspielen.

Begebt euch in den Untergrund des Gulags und sucht dort in einem Büro nach einem Schreibtisch. Landet dazu am besten auf der Brücke am nördlichen Eingang und geht rechts durch die Gitter die Treppen nach unten oder startet durch die Duschen auf der unteren Ebene. Auf dem Schreibtisch findet ihr eine kleine Goldmünze, mit der ihr interagieren müsst. Das ist bereits die Lösung der ersten Aufgabe.

Geht am besten durch diesen Eingang.

Ihr findet auf einem Schreibtisch im Büro der Aufseher.

2. Ein versteckter Code wurde um Gefängnis gefunden …

Belohnung: 5.000 XP

So löst ihr die Aufgabe: Schaut euch die Notiz an. Begebt euch anschließend wieder ins Gefängnis, dieses Mal in Block B auf der unteren Ebene. An den Wänden seht ihr, auf welcher Ebene ihr euch befindet.

Dort müsst ihr in die Zellen des Blocks und die Heizkörper untersuchen. Es sollte die erste Zelle auf der rechten Seite sein, wenn ihr dem Weg folgt. Durchsucht im Zweifel alle Zellen in Block B, bis ihr die mit der entsprechenden Heizung gefunden habt.

Diese Buchstaben an der Wand verraten euch, wo ihr seid. A ist oben, B ist unten.

3. Folgen Sie der Spur von ARM 3-1 …

Belohnung: 5.000 XP

So löst ihr die Aufgabe: Schaut euch die Notiz an. Dieses Mal betretet ihr das Gefängnis am besten über den Kanal auf der Westseite des Gulag.

Geht durch das Rohr und ihr kommt zu den Duschen, in denen ihr auch kämpft, wenn ihr das erste Mal im Battle Royale ausgeschieden seid. Geht die dort Treppen nach oben und wendet euch nach rechts. Folgt dem Gang und ihr findet eine Toilette in der ersten Zelle auf der linken Seite. Das ist euer Ziel.

Durch das Rohr und das Fenster kommt ihr schneller in die Duschen.

Diese Zelle ist euer Ziel

4. Zakhaev hat ein Büro im Gefängnis genutzt …

Belohnung: 5.000 XP

So löst ihr die Aufgabe: Schaut euch die Notiz an. Landet dieses Mal am besten auf dem Gefängnis über der Brücke. Dort ist eine Holzkonstruktion, die ihr anpeilen solltet.

In dieser führt eine Treppe nach oben. Folgt ihr und geht in die Tür an deren Ende. Geradeaus findet ihr ein kleines Büro mit einem Schreibtisch. Interagiert mit dem Bücherstapel auf dem Tisch und die Aufgabe ist erledigt.

Landet am besten bei diesem Holzkonstrukt.

Ihr müsst zu diesem Bücherstapel auf dem Schreibtisch.

5. ARM 3-1 hat die Position verlagert …

Belohnung: 5.000 XP

So löst ihr die Aufgabe: Schaut euch die Notiz an. Ihr findet das Ziel erneut im Gefängnis. Betretet es wieder über die Brücke und begebt euch dieses Mal zu Block A und dort zur Zelle 3. Orientiert euch an den Buchstaben an der Wand, wenn ihr euch nicht sicher seid, wo ihr euch befindet.

In einer Ecke der Zelle nahe der Gitterstäbe findet ihr dann eine Kiste. Interagiert mit dieser und die Aufgabe ist abgeschlossen.

Eine solche Kiste ist euer Ziel.

Bis zu dieser Stelle zeigt euch der YouTuber Saesh im Video, wie ihr die Standorte findet. Die letzten Daten sind allerdings etwas kniffliger zu bekommen.

6. Irgendwas war in dem Gebiet versteckt …

Belohnung: 5.000 XP

So löst ihr die Aufgabe: Schaut euch die Notiz an. Mit dieser Aufgabe haben aktuell einige Spieler Probleme, denn ihr müsst nicht in das Kanalrohr, das viele für das Ziel halten.

Für die letzte Aufgabe sollt ihr außerhalb des spielbaren Bereichs der Map gehen. In der nordöstlichen Ecke findet ihr einen Knick in der gestrichelten Grenze auf der Karte. Begebt euch dorthin.

Ihr findet dort einen kleinen, felsigen Berg. Knapp hinter der Grenze liegt dann den Rucksack von Sgt. Frank Woods auf einem Stein, mit dem ihr interagieren müsst. Sprintet zum Rucksack und schnell wieder zurück, weil ihr sonst direkt sterbt, da ihr außerhalb des Spielbereichs seid. Das schließt den letzten Teil von „Alte Wunden“ ab.

Das ist euer Zielpunkt, außerhalb der Map im Nordosten.

Dort auf dem Stein ist der Rucksack. Schnappt ihn euch und rennt schleunigst zurück.

Die Geschichte innerhalb von Warzone geht also weiter und wird sich sicherlich noch eine ganze Weile lang spannen. Gut für euch, denn selbst, wenn euch die Story nicht interessiert, gibt es haufenweise Erfahrungspunkte für wenig Aufwand. Wenn ihr tiefer in die Story eintauchen wollt, besucht die verschiedenen Bunker in Warzone. Dort verstecken sich noch mehr Details und Infos zu den Hintergründen.