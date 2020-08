CoD MW & Warzone: Battle Pass von Season 5 – Alle Stufen und Belohnungen

In Call of Duty: Modern Warfare und Warzone läuft jetzt Season 5 mit einem neuen Battle Pass. Wir zeigen euch die Skins, Waffen, Operator und weitere Inhalte, die ihr als Belohnungen erhaltet.

Was ist neu? Am 5. August startete Season 5 in CoD MW und Warzone. Da erwarten euch jetzt viele spannende Inhalte wie neue Schauplätze auf der Warzone Map, neue Waffen, 4 neue Maps für MW und mehr.

Dazu gibt es einen neuen Battle Pass, der euch wie immer mit CoD-Points belohnt. Außerdem stecken dort Waffen, Operator und weitere Inhalte in den insgesamt 100 Stufen, die ihr freispielen könnt.

Was kostet der Battle Pass? Wie gewohnt bezahlt ihr 1.000 CoD-Points für den Kauf. Das Entspricht etwa 10 €. Doch ihr müsst den Pass nicht zwangsweise kaufen. Inhalte, die mit „Free“ gekennzeichnet sind, erhaltet ihr in der kostenlosen Variante des Battle Pass. Darunter Waffen und Kosmetika.

CoD Modern Warfare: Battle Pass kaufen oder nicht – für wen lohnt es sich?

Alle Inhalte vom Battle Pass zu Season 5

Das steckt im Pass: Auf dem YouTube-Kanal von Arcer werden die einzelnen Stufen des Battle Pass vorgestellt.

Tipp: Spielt das Video langsamer ab oder stoppt zwischendurch, um genug Zeit zu haben, alle Belohnungen anzusehen.

Diese Waffen gibt es:

Auf Stufe 15 erhaltet ihr die ISO – Die gibt es auch im kostenlosen Battle Pass Die ISO ist eine Maschinenpistole, die auch unter dem Namen APC-9 bekannt ist. Die Waffe schießt mit 9×19 mm Kugeln.

– Die gibt es auch im kostenlosen Battle Pass Auf Stufe 31 wartet das AN-94 auf euch – Auch im kostenlosen Battle Pass Das Sturmgewehr AN-94 kennt bereits aus Black Ops 2, wenn ihr CoD-Veteranen seid. Das russische Gewehr ballert mit 7.62 mm Kugeln.

Die beiden neuen Waffen aus Season 5 in CoD MW und Warzone stellen wir euch hier genauer vor.

Dazu warten wieder einige seltene, epische oder sogar legendäre Blueprints auf euch, die das Aussehen eurer Waffen cool verändern.

Operator-Skins kommen mit Missionen: Bei den Operator-Skins gibt es pro Skin noch weitere Missionen. Ein Outfit davon erhaltet ihr direkt ohne weitere Mühe, während ihr andere zunächst erst freispielen müsst. Also erhaltet ihr pro Stufe mit einem Operator-Skin eigentlich gleich drei Skins.



Die Operator-Missionen sind Teil des Battle Passes von Season 5 in CoD Warzone und MW

Außerdem stecken im Battle Pass viele CoD-Points. Sogar mehr, als er kostet. Wenn ihr den Battle richtig nutzt, holt ihr damit mehr CoD-Points rein, als ihr ausgebt. Im gesamten Pass findet ihr 1.300 Punkte, wenn ihr euch den Pass für 1.000 Punkte kauft.

Weitere spannende Inhalte zu Season 5:

Wie gefällt euch bisher der Start und die ersten Eindrücke von Season 5 in Call of Duty: Modern Warfare und Warzone? Habt ihr euch die neue Season so vorgestellt oder passt euch etwas gar nicht?

Überzeugen euch die Inhalte vom Battle Pass, die kostenpflichtige Version zu kaufen oder entscheidet ihr euch in dieser Saison dagegen? Lasst uns doch in den Kommentaren eure Meinung wissen.