CoD MW & Warzone zeigen 2 neue Waffen der Season 5 – Und 2 könnten noch kommen

In neuem Promo-Material zur kommenden Season 5 von Call of Duty: Modern Warfare und CoD: Warzone wurden unter anderem 2 neue Waffen gesichtet, die offenbar euer Arsenal in der neuen Saison ergänzen sollen. Und bereits zuvor gab es zudem Leaks zu 2 zusätzlichen Schießeisen.

Woher kommen die Infos? Diesmal waren es keine Leaks oder Datamining-Funde, sondern offizielle Quellen. In einem neuen Blog zur Season 5 von CoD: MW und Warzone stellte Activision eine neue Fraktion samt Operators vor – Die Shadow Company, eine mysteriöse private Sicherheitsfirma.

In einem dazugehörigen Trailer sowie auf offiziellem Bildmaterial waren jedoch auch prominent 2 neue Waffen zu sehen, auf die wir uns offenbar in Season 5 freuen können.

Die 2 neuen Waffen in Season 5

Traditionell werden bei CoD: Modern Warfare und Warzone 2 neue Waffen direkt zu Beginn einer neuen Season über den Battle Pass verfügbar. Auch diese beiden Knarren werden wohl auf diesem Wege bald verfügbar sein.

APC9: Bereits auf dem Titelbild unseres Artikels ist im Vordergrund deutlich eine Maschinenpistole zu sehen, die stark an die B&T APC9 von Brügger & Thomet erinnert.

Das Interessante dabei: Diese Waffe wurde ingame bereits mehrere Male gesichtet und ist auch regelmäßig in Leaks aufgetaucht – und das schon kurz nach dem Release von CoD: MW. Sie wurde dabei zunächst fälschlicherweise für die Vector gehalten. Erst später stellte sich heraus, dass es die APC9 ist, als ein Spieler durch einen Bug die Waffe ingame kurz ausprobieren konnte.

Die APC9 in Aktion

Viele haben dabei gehofft, dass die kompakte MP noch ihren Weg ins Spiel findet. Andere wiederum gingen fest davon aus, dass sie nur ein Überbleibsel aus früher Entwicklung ist und verworfen wird – gerade aufgrund ihrer starken Ähnlichkeit zur Striker 45.

AN-94: Die zweite Waffe ist das Sturmgewehr AN-94. Bereits auf dem Titelbild und im Trailer ist die russische Waffe grob zu sehen, doch auf den Bildern zu den neuen Operators wird es nochmal deutlicher. Dort kann die Wumme fast schon in ihrer vollen Pracht bewundert werden:

Dabei handelt es sich um eine ikonische CoD-Waffe, die unter anderem in mehreren Black-Ops-Teilen zum Einsatz kam und sich bei zahlreichen Spielern großer Beliebtheit erfreute.

AN-94 in Black Ops

Übrigens, auch auf die An-94 wurde bereits im Vorfeld zur Season 4 Hinweise in den Spieldaten gefunden. Es liegt also nah, dass sie nun Einzug ins Spiel hält.

Diese 2 neuen Waffen könnten auch in Season 5 kommen

Zusätzlich zu den 2 Waffen aus dem Battle Pass werden traditionell auch noch 1-2 weitere Schießeisen pro Saison eingeführt. Manchmal sind sie geheim, manchmal werden sie im Voraus kommuniziert, doch stets erst im Verlauf der jeweiligen Season eingeführt.

Zu den weiteren Waffen der Season 5 gibt es aktuell noch keine offiziellen Infos. Jedoch haben Leaks und Datamining-Ergenbisse bereits 2 weitere Kandidaten entdeckt, die im Verlauf der nächsten Saison eingeführt werden könnten:

Die CheyTac M200 Intervention

sowie die R700

Bei beiden Waffen handelt es sich um ikonische Scharfschützengewehre der Modern-Warfare-Reihe.

R700 in Modern Warfare Remeastered

Ob auch diese beiden Waffen mit der Season 5 ins Spiel kommen, bleibt abzuwarten. Sollte es jedoch tatsächlich so kommen, dann würde das Arsenal von Modern Warfare und Warzone um 2 weitere Fan-Lieblinge erweitert werden.

Was haltet ihr von den 2 neuen Waffen für die Season 5? Eine coole Ergänzung für euren virtuellen Waffenschrank? Oder hättet ihr euch lieber andere Knarren gewünscht? Übrigens, falls ihr eure aktuellen Waffen bis zur Season 5 noch leveln wollt – jetzt ist eine gute Zeit: CoD MW & Warzone: Jetzt lohnt sich das Spielen vor Season 5 richtig für euch