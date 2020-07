CoD MW & Warzone: Jetzt lohnt sich das Spielen vor Season 5 richtig für euch

In CoD: Warzone und Modern Warfare kassiert ihr gerade doppelte XP. Vor dem Start von Season 5 ist das besonders interessant und lohnenswert für euch. Wir zeigen euch, wie lange der Bonus aktiv ist und wo es die XP gibt.

Warum lohnt sich das Spielen? Heute Abend, am 30. Juli 2020, ging gegen 19:00 Uhr das Doppel-XP-Event los. Für einige Spieler dürfte das wie gerufen kommen, denn jetzt lässt sich ganz leicht der Battle-Pass leveln.

Doppel XP und perfekte Playlisten für Call of Duty MW

Wie lange läuft das Event? Am Donnerstagabend startete bei uns die Phase mit den doppelten Erfahrungs-Punkten. Zur gewohnten Zeit, gegen 19:00 Uhr, starteten die Boni und halten bis Mittwoch-Morgen, dem möglichen Startzeit-Punkt von Season 5.

Am Mittwoch um 08:00 Uhr ist dann Schluss mit den mehrfachen Erfahrungspunkten.

Den Boost gibt es auf alle drei Fortschritts-Säulen. Dabei levelt ihr in folgenden Bereichen:

Euer Account-Level

Die Waffen-Stufen

und auch den Battle Pass

Damit euch das Leveln noch leichter fällt und ihr diesen Bonus richtig ausnutzen könnt, haben sich die Entwickler noch etwas einfallen lassen. Die richtigen Playlisten dazu gibts gerade bei CoD MW dazu, denn hier laufen die beliebten Mini-Maps in 24/7-Modi.

Welche Playlists sind aktiv? Abwechslung findet ihr in den folgenden Playlists, die gerade im Spiel aktiviert wurden:

Feuergefecht (keine Blaupausen)

Feuergefecht 3v3 – Nur Messer

Shipment 24/7

Shoot House 24/7

Deathmatch Domination

Drop Zone

Die Playlist ist seit dem Update vom 28. Juli aktiv. Das ist das Update, das euch alle glücklich machen will. Für Warzone-Soldaten gibt’s dafür den Juggernaut-Modus.

Darum ist das wichtig: Der Battle Pass für die aktuelle Season 4 läuft bald aus. Euch bleiben also nur noch wenige Tage, diesen zu leveln. Mit dem Event fällt euch das Ganze nochmal leichter und ihr bekommt die Chance, diesen noch rechtzeitig abzuschließen.

Gespannt warten alle auf die nächste Season 5. Was wird da passieren, welche Neuerungen kommen ins Spiel und welche Einflüsse hat das auf die Map in Warzone oder das Gameplay in Modern Warfare? Für eine mögliche Map-Änderung der Warzone gibt es nun schon offizielle Hinweise.