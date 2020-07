Season-Finale bei CoD MW & Warzone: Neues Update möchte alle glücklich machen

Season 4 von Call of Duty: Modern Warfare und dem BR-Ableger Warzone ist so gut wie rum, möchte aber offenbar einen guten Eindruck bei euch hinterlassen. Zum Finale gibt’s starke Modi und Doppel-XP.

Was geht diese Woche bei CoD? Mit hoher Wahrscheinlichkeit startet am Dienstag oder Mittwoch nächster Woche (4. / 5. August) die Season 5 bei den aktuellen CoD-Games. Sowohl Modern Warfare als auch Warzone wollen aber nicht nur mit neuen Inhalten begeistern, sondern den Spielern der auslaufenden Season ebenfalls ein kleines Bonbon spendieren.

Mit ihrem „Weekly Briefing“, als Teil des CoD-Blogs auf einer Acitivsion-Website, geben die Entwickler Vorab-Infos, welche Modi oder Besonderheiten euch diese Woche in CoD erwarten. Und die Liste sieht gut aus. Die beliebten 24/7-Modi „Shoot House“ & „Shipment“ kehren einzeln in die Playlist zurück und Warzoner dürfen einen knallharten Modus rocken, der bisher nur ein paar Tage zur Verfügung stand: Juggernaut-Royal. Dazu gibt’s am Wochenende Doppel-XP.

Der „Blogpost“ ist meist etwas unvollständig und lässt gern mal den ein oder anderen Modus aus. Doch hier sind schon mal die Modi, die der Info-Text für diese Woche ankündigt:

Modern Warfare

Shipment 24/7

Shoot House 24/7

Deathmatch Domination

Drop Zone

Warzone

BR – Solo / Duo / Trio / Quad

Blutgeld Trio

Juggernaut Royale Quads (Wochenende)

Sobald die neue Playlist online ist, tragen wir sie hier für euch nach.

Es brennt, es knallt, es rummst – Shipment kommt zurück!

CoD – Playlist-Update 28.07. mit Shipment 24/7 & Shoot House 24/7

Wann starten die neuen Modi? Ganz exakt können wir das leider nicht sagen. Erfahrungsgemäß startet das Playlist-Update entweder heute Abend oder morgen früh. In den letzten Wochen ging es Dienstag-Abend gegen 20:30 Uhr unserer Zeit online.

Dazu kommt, dass die angekündigten Warzone-Modi womöglich noch später online gehen. In den letzten 2 Wochen kamen die „Spezial-Modi“ immer erst zum Wochenende und mit einem gesonderten Playlist-Update am Donnerstag- oder Freitag-Abend.

Was startet das Doppel-XP-Event? Laut Bogpost geht’s am Freitag-Abend gegen 19 Uhr unserer Zeit los. Wahrscheinlich startet dann auch der Jugger-Modus in der Warzone. Es gibt doppelte Punkte für:

Das Account-Level

Die Waffen-Level

Die Battle-Pass-Stufen

Das Ganze läuft dann bis zum Montag, dem 3. August, ebenfalls 19 Uhr. Wenn euch noch Punkte für den Battle Pass fehlen, kriegt ihr also eine gute Gelegenheit, um ein paar Stufen nachzuholen.

Was können die MW-Modi diese Woche? Die Fan-Favoriten „Shipment 24/7“ & „Shoot House 24/7“ schicken euch für einen chaotischen Kampf auf die eher kleinen Maps bis die Finger oder Augen wehtun. 24/7 gibt’s hier nur die eine Map in wechselnden Modi. Ein Spaß für alle, die auf viel Action bei CoD stehen.

„Deathmatch-Domination“ ist eine spannende Mischung aus „Herrschaft“ und einem „Team-Deathmatch“. In „Herrschaft“ sammelt ihr üblicherweise nur mit dem Halten von Flaggen Punkte. In „Domination-Deathmatch“ schiebt ihr dazu auch mit Kills Punkte auf euer Team-Konto. Wie beim Kaffee kann die Mischung das Erlebnis verbessern, doch es wird nicht jedem schmecken.

„Drop Zone“ ähnelt eher einem Match „Stellung“. Es gibt wechselnde Bereiche, welche die Teams für Punkte halten müssen. Doch als Twist stehen euch nicht die üblichen „Killstreaks“ zur Verfügung. Die fiesen Gadgets gibt’s nur, wenn euer Team die „Drop Zone“ hält. Dann kommt immer mal wieder eine „Vorrats-Kiste“ angeflogen, die einen der sorgfältig verpackten Team-Vorteile bereithält.

Was kann der Warzone-Modus? Beim „Juggernaut Royale Quads“ geht ihr als Vierer-Team in die Warzone und kämpft, wie üblich, um den Titel der letzten Überlebenden. Doch auf der Map stehen euch ein paar Kisten mit fiesen Juggernaut-Anzügen zu Verfügung. Als „Menschlicher Panzer“ seid ihr heftig geschützt und haltet einiges an Beschuss aus, dazu gibt’s eine Minigun und in eurem Helm dudelt ein Radio, was eure verringerte Lauf-Geschwindigkeit kaum ins Gewicht fallen lässt.

Wenn ihr den Modus mal ausprobieren wollt, schaut euch an, wie ihr einen Juggernaut in der Warzone am besten kaputt bekommt.

Juggernaut terrorisieren erneut die Warzone – Aber wohl erst am Wochenende.

Was war letzte Woche bei CoD so los? Die abgelaufene Woche stand ganz im Zeichen der neuen Season 5. Die CoD-Macher schickten mysteriöse Video-Schnipsel an große Content-Creator und die Community rätselt seitdem, was sie zu bedeuten haben. Aufgrund der Videos stellten wir auf MeinMMO drei mögliche Map-Änderungen der Warzone vor.

Außerdem meldete sich auf reddit mal wieder ein Ex-Hacker zu Wort, der Spielern und Entwicklern Tipps im Umgang mit Hackern gab. Schummler entwickeln sich zu einem immer größeren Problem bei CoD und trotz einer angekündigten Bann-Welle seitens Entwickler Infinity Ward, bleiben die Spieler skeptisch.

Nächste Woche startet wahrscheinlich die neue Season wahrscheinlich schon und bringt einen neuen Battle Pass und Content für die aktuellen CoD-Titel. Schaut euch bis dahin an, wie viele CDs das riesige CoD früher gebraucht hätte. Mit dem Zählen seid ihr dann pünktlich zum Season-Start nächste Woche fertig.