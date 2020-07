Ratet mal, wie viele CDs das dicke Call of Duty MW brauchen würde

Immer wieder beschweren sich Spieler über den massiven Speicherplatz, den Call of Duty: Modern Warfare und CoD Warzone benötigen. Dabei solltet ihr vermutlich froh sein, dass wir 2020 haben – denn vor einigen Jahren wäre euer Schrank mit Installations-CDs voll gewesen.

So viele CDs bräuchte Call of Duty: CDs sind ein veraltetes Medium und wurden früher für die Datenspeicherung benutzt. Nun sind aber neue Spiele für ihre Größe bekannt und allen voran ärgern sich Spieler bei Call of Duty über den benötigten Speicherplatz. Wir von MeinMMO haben uns gefragt: Wie viele CDs bräuchte man eigentlich für Modern Warfare?

Fangen wir einmal mit der neueren Generation an. DVDs (Digital Video/Versatile Disc) dürften wohl noch mehr von euch im Kopf sein, auch wenn selbst die schon weitgehend veraltet sind:

eine modernere Standard-DVD kann 8,5 GB speichern

bei MeinMMO-Autor Benedict Grothaus umfasst die CoD-Partition auf dem PC aktuell 201 GB

201 geteilt durch 8,5 ergibt grob 23,65

da es aber keine halben DVDs gibt, runden wir auf: 24 DVDs sind für CoD benötigt

Die Eigenschaften meines CoD-Ordners auf PC.

Nun sind DVDs aber wie gesagt schon die neuere Version der CD. Eine Standard-CD (Compact Disc) fasst lediglich 650 MB – also weniger als ein Zehntel einer DVD. Müsstet ihr Call of Duty per CD installieren, bräuchtet ihr satte 310 CDs für den aktuellen Stand.

Zugegeben, meine Partition umfasst sowohl Modern Warfare als auch Warzone und wir rechnen hier vollkommen ohne Kompressionen, aber dennoch ist das eine wahnsinnig große Zahl. Stellt euch vor, jede CD hat ihre eigene Hülle und ihr müsstet irgendwo 310 CD-Hüllen in eurem Zimmer lagern …

Ein ganzer Schrank nur für CoD

Was zur Hölle ist eine CD? Vermutlich kennen einige von euch CDs schon gar nicht mehr, aber vor der Verbreitung von digitalen Downloads waren CDs und deren Nachfolger das Medium, auf denen Spiele vertrieben wurden.

Damals, auf LAN-Parties, die sicher nur noch die ganz alten Gamer unter euch kennen, wurden CDs herumgereicht, damit jeder das aktuelle Spiel installieren und miteinander zocken kann. Die Kabel wurden meist für den Tausch von … anderen Dateien gebraucht.

Wer auf der PS4 oder der Xbox One spielt, könnte zumindest BluRays noch kennen, aber die sind schon deutlich fortgeschrittene Versionen der CD und fassen ein Vielfaches ihres Volumens. Und selbst die haben teilweise schon ausgedient, denn neue Konsolen wie die PS5 kommen schon in All-Digital-Versionen.

Was nutzt mir die Info? Die kommt super auf Parties. Spaß beiseite, das ist zwar nur interessante Trivia, aber zeigt dann doch recht anschaulich, wie groß Modern Warfare wirklich ist. Grob 200 GB klingen zwar schon viel, aber wirklich greifbar ist das auf einer Festplatte irgendwie nicht.

Physische Versionen von Spielen sind zudem noch immer beliebt, angesichts dieser Größe aber einfach nicht immer realisierbar. Da ist es dann nicht mehr so ganz verwunderlich, wenn sich nur noch eine symbolische Papp-Disk in der Hülle befindet.

So ähnlich könnte eine DVD-Version von CoD aussehen. Bildquelle: PC Gamer.

Stellt man sich stattdessen nun 310 CDs vor, wird schon verständlicher, warum Spieler auf PS4 und Xbox One mit Tricks die Größe verringern wollen. Ein ganzes Regal voller Hüllen will doch niemand haben.

Das zeigt aber auch, dass es problematisch wäre, neue Patches und Inhalte noch auf diese Weise analog an den Spieler zu bringen. Ein kürzliches Update für den 200-er Modus im Battle Royale benötigte 39 GB. Allein das wären nochmal weitere 60 CDs, die euch die Entwickler schicken und die ihr irgendwo hinpacken müsstet.