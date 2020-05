i9 10900K: Wie gut schlägt sich Intels neue CPU in Tests?

Mit dem i9 10900K hat Intel einen Prozessor veröffentlicht, der den i9 9900K beerben soll. Wir zeigen euch, wie gut sich die CPU in ersten Tests schlägt und stellen euch Benchmarks vor. Außerdem gibt es da noch die stärkste Konkurrenz des i9 10900K: der Ryzen 9 3900X.

Seit Ende Mai gibt es die neusten Prozessoren der zehnten Generation von Intel. Für viele Gamer ist hier vor allem der i9 10900K von Relevanz. Denn die CPU tritt in die Nachfolge des sehr erfolgreichen i9-9900K.

Mittlerweile gibt es auch die ersten Tests zu Intels neuer i9 10900K. Wir stellen euch die neue CPU vor und schauen, wie gut sie sich in aktuellen Tests schlägt und welche Alternativen es aktuell gibt:

Alle Informationen rund um Sockel, Preis und Stromverbrauch

Wichtige Fakten und technische Daten

i9 10990K im Vergleich mit Core i9 10900K, Core i9 9900K , Core i7 8700K und Ryzen 9 3900X

Was sagen die ersten Reviews zum Core i9 10900K?

Die besten Alternativen bis 250 und bis 600 Euro

i9 10900K: Alle wichtigen Infos zu Sockel, Watt und Preis

Was ist der i9-10900K? Es handelt sich um den neusten Prozessor von Intel, der Mitte Mai 2020 veröffentlicht worden ist. Er gehört zur 10. Generation der Intel-Prozessoren. Mit seinen 10 Kernen und 20 Threads ist seine stärkste Konkurrenz der Ryzen 9 3900X von AMD.

Welchen Sockel benutzt der i9-10900K? Intel setzt bei seiner neuen CPU auf den neuen Sockel LGA-1200. Dieser Sockel ersetzt den bisherigen LGA 1151, der die letzten vier CPU-Generationen in Gebrauch gewesen ist.

Was muss ich beim Kauf beachten? Das bedeutet, wer einen Core i9-10900K kaufen will, der braucht zwingend ein neues Mainboard, welches den entsprechenden Sockel unterstützt. Die bisherigen Mainboards funktionieren also nicht mehr.

Wie zukunftssicher der Sockel ist, ist noch nicht bekannt: Laut Notebookcheck könnte der LGA-1200 2021 durch einen LGA 1700-Sockel abgelöst werden.

Was kostet der neue Prozessor? Die Preise für den i9 10900K mit zehn Kernen gehen bei 590 Euro los und gehen dann bis fast 1000 Euro.

Im Vergleich kostet die Vorgänger-CPU, der i9 9900K mit 535 Euro nicht viel weniger.

Die Preise für AMDs Ryzen 9 3900X starten bei 430 Euro

Wie viel Leistung braucht der i9 10900K? Auf dem Papier benötigt die neue CPU 125 Watt. Unter Vollast frisst der Prozessor aber gern auch gut 400 Watt. Ihr benötigt also ein entsprechend starkes Netzteil.

i9 10900K: Fakten und technische Daten

Codename Comet Lake-S Sockel 1200 (LGA), Desktop-Prozessor iGPU Intel UHD Graphics 630 TDP 125W Kerne/Threads 10/20 Basistakt/Turbotakt 3,70GHz / 5,3GHz Speichercontroller Dual Channel PC4-23466U (DDR4-2933) Chipsatz (Mainboard) B460, H410, H470, Q470, W480, Z490 Preis (laut Geizhals) 589 – 1084 Euro

i9 10990K Benchmarks im Vergleich

Hier stellen wir euch vor, wie sich die neue CPU von Intel in den Benchmarks schlägt. Vor allem im Vergleich zu anderen Prozessoren sind die Ergebnisse interessant zu beobachten.

Die Daten stammen aus dem Test zum i9 10900K von Intel unserer Kollegen bei der GameStar.

i9 10900K Performance im Gaming

Prozessor Leistung in fps (durchschnittlich) Core i9 10900K 165,5 Core i9 9900K 160,7 Core i7 8700K 152,1 Ryzen 9 3900X 148,3 Die Benchmark-Daten stammen aus dem i9-10900K-Test der GameStar.

Wie sieht es bei der Gaming-Performance aus? In den Benchmarks zeigt sich, was viele Tester der neuen CPU von Intel attestieren: In reiner Gaming-Performance steht auch der i9 10900K immer noch unangefochten an der Spitze der CPU:

i9 10900K vs 3900X : Im Vergleich liefert der i9 10900K fast 20 fps mehr als der Ryzen 9 3900X.

: Im Vergleich liefert der i9 10900K fast 20 fps mehr als der Ryzen 9 3900X. 10900K vs 9900K : Die neuste CPU von Intel setzt sich mit rund 5 fps knapp vor das ältere Modell von 2019.

: Die neuste CPU von Intel setzt sich mit rund 5 fps knapp vor das ältere Modell von 2019. 10900K vs 8700K: Der Unterschied zum Core i7 von 2017 liefert der i9 10900K 13 fps mehr.

i9 10900K Performance in allgemeinen Anwendungen

Cinebench i9 10900K Anwendungs-Benchmark

Wie sieht es bei der Multi-Threading-Performance aus? Im Cinebench R15 zeigt sich die Stärke der Ryzen-CPU, denn im Cinebench-Benchmark profitiert die CPU, deren Kerne besser ausgelastet werden.

Hier liegt der Ryzen 9 3900X mit 3058 Punkten deutlich vor dem Core i9 10900K, der auf 2654 Punkte kommt.

Dieser Unterschied liegt aber auch an der Anzahl der Kerne: Während der Core i9 10 Kerne mit 20 Threads bietet, kommt der Ryzen 9 auf 12 Kerne mit insgesamt 24 Threads.

Erste Tests zu i9 10900K – Was sagen die ersten Reviews?

Wie schlägt sich Intels neue CPU im Test? Und wie sieht es mit der direkten Konkurrenz von AMD aus?

Mittlerweile gibt es erste Tests rund um den Core i9 10900K von Intel. Im Folgenden haben wir für euch Ergebnisse zusammengefasst.

Wie ist das allgemeine Bild zum Core i9 10900K? Alle Tests halten Intels neue CPU für einen der schnellsten Prozessoren, die es aktuell gibt. Das gilt vor allem auch für den Gaming-Bereich: Hier steht Intels neue CPU erneut unangefochten an der Spitze.

Auch an anderer Stelle sind sich alle Tester einig: AMD hat es mit Ryzen in den vergangenen Monaten geschafft, eine echte Alternative zu Intel-Prozessoren zu etablieren. Im Vergleich zu Ryzen kann Intel den hohen Preis kaum rechtfertigen, da die Alternativen in der Preis-Leistung einfach besser sind.

Computerbase – Das größte Problem vom i9-10900K heißt Ryzen

Für die Tester von Computerbase hat der neue Core i9-10900K von Intel ein großes Problem und das heißt Ryzen. Denn die Ryzen-Prozessoren von AMD bieten fast die gleiche Leistung, nur für weniger Geld und geringeren Verbrauch. So schreiben die Tester:

12 Kerne von AMD kosten in Form des Ryzen 9 3900X nur 430 Euro und damit 150 Euro weniger als der Intel Core i9-10900K. Mehr Leistung und ein geringerer Verbrauch – nichts spricht für Intel. Nur im Gaming-Bereich ist und bleibt Intel nach wie vor das Maß der Dinge. Aber der Fortschritt, den Comet Lake-S bietet, ist an der Spitze minimal. Core-i9-9900K(S)-Inhaber finden aber so oder so beim Gaming keinen gewichtigen Grund zum Umsteigen. Quelle: Computerbase.de

GameStar – sehr schnelle CPU, aber starke Konkurrenz mit Ryzen

Die Tester der GameStar stellen in ihrem Test fest, dass die der i9 10900K in Sachen Gaming keine Konkurrenz zu fürchten hat: Hier ist auch die neuste CPU von Intel ungeschlagen an der Spitze.

In Sachen Multi-Threading zeigt sich dann aber die starke Konkurrenz aus dem Haus AMD. Hier stellt die Kombination aus hoher Kernzahl und Leistung zum fairen Preis eine echte Alternative dar:

Der Core i9 10900K [ist] mal wieder eine sehr, sehr schnelle CPU. Andererseits ist der Kontrast zu AMDs stetigen Fortschritten mit der Zen-Architektur und der sehr guten Mischung aus hoher Kernzahl und Leistung zum fairen Preis kaum von der Hand zu weisen. (…) Ich bin aber trotzdem sehr froh, dass es AMD mit Ryzen so gut gelungen ist, eine echte Alternative zu Intel-Prozessoren darzustellen. Und der Release des Core i9 10900K ändert daran nichts. Quelle: GameStar.de

Hardwareluxx – Krone in Spielen, aber bei Multi-Threading gegen Ryzen keine Chance

Für Hardwareluxx ist der Core i9-10900K immer noch die stärkste CPU in Sachen Gaming. Sobald es jedoch um Multi-Threading geht, hat Intels CPU schnell das Nachsehen. Die Tester sehen vor allem im Overclocking großes Potential – entsprechende Kühlung vorausgesetzt:

Der Core i9-10900K behält die Krone in Spielen, kann den Ryzen-Prozessoren mit vielen Kernen aber nicht das Wasser reichen, wenn diese Kerne auch zum Einsatz kommen sollen. Ein Punkt kann noch für den Core i9-10900K sprechen: Er bietet noch Potenzial für ein Overclocking. Den Single-Core-Takt wird man zwar kaum weit höher als 5,3 GHz bekommen, beim All-Core-Turbo bietet sich aber noch etwas Luft – eine potente Kühlung vorausgesetzt. In jedem Fall kann der geneigte Käufer sich hier noch etwas austoben

igorslab – Schnell, aber stromhungrig und veraltete Technik

Laut igorslab ist die CPU von Intel enorm schnell und liefert eine sehr hohe Leistung. In Sachen Gaming ist Intels CPU weiterhin „das Maß der Dinge. Das muss man neidlos anerkennen.“

Dafür braucht die CPU aber auch dementsprechend Strom. Ebenfalls kritisieren die Tester die fehlende PCIe-4.0-Unterstützung. Im Gesamtüberblick stehen Käufer mit einem 8-Kerner oder einer Ryzen-CPU besser da:

Man kann den Intel Core i9-10900K sicher sogar schön finden, wenn man das letzte Quäntchen Performance aus seinem Setup quetschen möchte und einen auch die PCIe-3.0-Umgebung nicht abschreckt. Denn der Z490-Unterbau ist auch nicht viel moderner als der Fertigungsprozess, allerdings alles andere als preiswert. Man kann mit dem Core i9-10900K sicher noch eine ganze Weile seine Freude haben, mit dem lokalen oder überregionalen Energieversorger als Trittbrettfahrer. Wer lieber allein fährt, der kauft sich einen 8-Kerner oder einen Ryzen. Quelle: igorslab.de

Techradar.com – Würdiger Nachfolger für i9-9900K, wenn Ryzen 4000 nicht wäre

Die Tester von Techradar sehen im Core i9-9900K einen würdigen Nachfolger für den i9-9900K von 2019. Mit dem möglichen Release von Ryzen 4000 und fehlender PCIe 4.0-Unterstützung, gibt es jedoch keinen Grund, warum man den neusten Ableger von Intel kaufen sollte:

Der Intel Core i9-10900K wäre ein würdiger Nachfolger des Core i9-9900K im Jahr 2019, aber da die AMD Ryzen 4000-Serie schnell näher rückt, macht es keinen Sinn, eine High-End-Plattform einzusetzen, die sowohl in der Rohleistung zurückfällt als auch PCIe 4.0 nicht unterstützt. Quelle: Techradar.com

i9 10900K oder 3900X? Für wen lohnt sich Intels neue CPU?

Unsere Kollegen von der GameStar erklären, dass es kaum Gründe gibt, warum man den i9 10900K derzeit kaufen sollte:

Soll ich den i9 10900K oder 3900X kaufen? Für reine Gaming-Systeme lohnt sich der hohe Preis für den i9 nicht, denn sowohl die hauseigenen Core-i5- und Core-i7-CPUs machen dem neuen Prozessor Konkurrenz und auch die deutlich günstigeren Modelle von AMD können sich sehen lassen.

Die hohen Kosten lohnen sich nur dann, wenn ihr unbedingt die schnellste Desktop-CPU von Intel haben wollt. Außerdem braucht ihr zwingend ein neues Mainboard.

Setzt ihr stattdessen lieber auf Anwendungen und damit auf Multi-Threading, geht kaum ein Weg am Ryzen 9 3900X vorbei, der zwei Kerne mehr bietet und außerdem 100 Euro weniger kostet. Im Preis-Leistungs-Bereich hat AMD immer noch die Nase vorn. Außerdem bietet euch Ryzen die deutlich modernere Architektur und PCIe-4-Unterstützung.

Was spricht für den Intel i9 10900K?

hoher All-Core-Boost von 4,9 GHz

schnellste Top-CPU in Sachen Spieleleistung

Was spricht für den Ryzen 3900X?

Günstigerer Preis

Mehr Kerne

liegt im Multi-Threading deutlich vor dem i9 10900K

PCIe-4.0, der i9 10900K unterstützt nur die PCIe-3.0-Umgebung

modernere Fertigung

i9 10900K Alternativen: Bester Prozessor bis 250 Euro im Mittelklasse-Bereich

Im Mittelklasse-Bereich bieten sich sowohl der Core i5-9400F von Intel als auch der Ryzen 5 3600 von AMD an. Beide Prozessoren liegen preislich zwischen 150 und 200 Euro und bieten mehr als genügend Leistung für die meisten Gamer.

Beide Prozessoren bewältigen alle täglichen Aufgaben problemlos und auch in Spielen habt ihr keine Probleme. Solltet ihr jedoch auf hardwareintensive Anwendungen setzen oder am liebsten Videos rendern, dann gibt es schnellere Alternativen.

i9 10900K Alternativen: Bester Prozessor bis 600 Euro im Oberklasse-Bereich

Sucht ihr nach einem Highend-Prozessor mit hohen Taktraten und hervorragender Spieleleistung, dann solltet ihr euch den i9 9900K ansehen: Der Core i9 9900K von Intel bietet nur etwas weniger Leistung als der neue 10900K-Prozessor, ihr benötigt aber kein neues Mainboard, wenn ihr schon einen Intel-Prozessor besitzt. Hier könnt ihr also durchaus locker mehrere Hundert Euro sparen. Im Gaming-Bereich stehen i9 9900K und i9 10900K immer noch an der Spitze.

Die Alternative aus dem Haus AMD stellt der Ryzen 9 3900X dar. Die CPU von AMD bietet ähnlich hohe Leistung wie die i9-Prozessoren von Intel, bietet aber mehr Kerne und zeigt vor allem im Multi-Threading seine wahre Stärke. Setzt ihr vermehrt auf viele Anwendungen oder rendert Videos, dann setzt auf Ryzen.

