Die Playstation 5 von Sony weist ein ungewöhnliches Design auf: Die Farbkombination Schwarz und Weiß hat schon zu einigen Diskussionen in der Community geführt. Nun bietet ein Unternehmen aus England eine Luxus-Variante der PS5 in Gold und Silber an und wartet auf Vorbestellungen.

Was ist das für eine Luxus-PS5? Truly Exquisite ist ein englisches Unternehmen, das Luxus-Produkte wie etwa vergoldete Smartphones oder Sneaker mit Swarovski-Kristallen verkauft.

Nun kündigte das Unternehmen an, eine spezielle Version von Sonys neuer Konsole Playstation 5 herzustellen. Die PS5 könnt ihr in gleich drei Luxusvarianten kaufen, falls euch das reguläre Modell nicht zusagt und ihr ohnehin voll das Gefühlt habt, euer Geldspeicher ist so voll, dass das Baden darin keinen Spaß mehr macht

PS5 in 24-Karat Gold

PS5 in 18-Karat Rosé Gold

PS5 in Platin

Auch der DualSense-Controller der PS5 erstrahlt in Gold.

Das wird sicher eine teure Angelegenheit

Wie sieht diese Konsole dann aus? Das Cover, welches bei der regulären PS5 weiß ist, erstrahlt in der Luxus-Version in Gold oder Platin. Das sieht sehr schick aus – für alle, die auf Edelmetalle stehen.

Was ist mit dem Zubehör? Truly Exquisite bietet neben der eigentlichen Konsole auch den DualSense-Controller und das PS5-Headset in vergoldeter Form an.

Damit könnt ihr euch auch das Zubehör gleich in der passenden Optik dazu kaufen – sofern ihr das nötige Kleingeld dafür habt.

Was kostet der Spaß? Preise hat das Unternehmen noch nicht genannt. Mit einem besonders günstigen Preis solltet ihr aber nicht rechnen, schaut ihr euch die anderen Produkte im Sortiment an. Hier eine kleine Auswahl:

Das Luxury Plated Dragon Edition Samsung Galaxy S20 Ultra (5G) in 18-Karat Rosé Gold kostet umgerechnet rund 5.212 Euro .

. Die Black Platinum Plated Apple Watch Series 5 geht für rund 2.578 Euro über die Ladentheke.

über die Ladentheke. Das 3D Femina Limited Edition iPhone XS Max mit 512 GB in 24-Karat Gold könnt ihr für rund 5.260 Euro kaufen.

Die Preise für die Luxus-PS5 dürften entsprechend hoch angesetzt sein; immerhin ist die Konsole recht groß.

Das PS5-Headset könnt ihr euch ebenfalls in einer Luxus-Variante kaufen.

Wann kommt die Luxus-PS5? Noch steht nicht fest, wann diese besondere Playstation 5 ausgeliefert wird. Dies liegt unter anderem daran, da Sony noch keinen offiziellen Releasetermin für die PS5 genannt hat.

Es ist auch wohl mit einer zusätzlichen Lieferzeit zu rechnen, da die Luxus-PS5 erst entsprechend angefertigt werden muss.

Für wen ist dieses Modell gedacht? Das Design der regulären schwarz-weißen PS5 hat nicht den Geschmack jedes Spielers getroffen. Daher machen Varianten mit anderen Farben durchaus Sinn. Ob aber Gold dann das richtige für alle ist, denen das normale Design schon zu auffällig ist?

Die Luxus-PS5 von Truly Exquisite richtet sich daher nur an diejenigen, die viel Geld übrig haben und sich so eine schicke und glänzende Konsole ins Wohnzimmer stellen wollen.

Ihr wollt euch die PS5 kaufen und möchtet euch noch mehr über die Konsole informieren? In unserem Artikel „PlayStation 5 – Alles, was wir über Sonys kommende PS5 wissen“ erfahrt ihr mehr.