Während des Summer Game Fest kann man endlich den Dualsense-Controller in Aktion erleben. Wir stellen euch die Informationen noch einmal vor. Den Link zum Video findet ihr ebenfalls bei uns.

Nachdem Sony im Juni das offizielle PS5-Design vorgestellt hatte, dürfen wir anlässlich des Summer Game Fests den Controller nun auch in Aktion erleben.

So spielt sich mit dem PS5-Controller: Geoff Keighly spielt mit dem Dualsense-Controller Astro‘s Playroom, ein Jump&Run-Spiel, welches für die PS5 entwickelt wird.

Während des Gameplays betont er noch einmal das haptische Feedback des Dualsense-Controllers. So kann man spüren, über welchen Untergrund er gerade in Astro‘s Playroom rennt. Sand oder Eis fühlen sich zum Beispiel sehr unterschiedlich an.

Wo kann ich mir den Dualsense-Controllere ansehen? Ihr könnt euch das Video im offiziellen Game Awards-Kanal ansehen.

Was passierte noch im Stream? Nach der Anspiel-Session von Astro’s Playroom kam Eric Lempel in den Stream dazu. Er ist Vizepräsident und Head of Worldwide Marketing & Consumer Experience bei PlayStation.

Die beiden sprachen über die PlayStation 5 und kamen auch auf die schnelle SSD zu sprechen. Einen möglichen Releasetermin oder den Preis für den Dualsense-Controller verriet Lempel jedoch nicht. Dafür erklärte Lempel, dass Zuschauer nicht befürchten müssen, die Vorbestellung der PS5 zu verpassen.

Bekannter Spielejournalist stellt PS5 Dualsense-Controller vor

Geoff Keighley zeigt zum ersten Mal, wie es sich mit dem neuen Controller für die PlayStation 5 zockt. Alle wichtigen Informationen zum Dualsense-Controller findet ihr bei uns auf MeinMMO.

Wer ist das? Geoff Keighley ist ein bekannter kanadischer Spielejournalist. Er ist unter anderem als Moderator der Game Awards und für die Opening Night Life der gamescom bekannt.

Was ist das Summer Game Fest? Unter dem Stichwort Summer Game Fest werden über mehrere Monate verteilt verschiedene Events zum Thema Gaming vorgestellt.

Hier gibt’s mehr zur Playstation 5: Wollt ihr mehr zur PlayStation 5 erfahren? Dann schaut in unseren Artikel, wo wir alle wichtigen Informationen rund um die PS5 für euch zusammengefasst haben. Hier halten wir euch immer auf dem Laufenden.