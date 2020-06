Auf Amazon ist ein Bild von beiden liegenden PS5-Modellen aufgetaucht. Darauf ist zum ersten Mal die liegende PS5 Digital Edition zu sehen. Doch was spricht eigentlich für und gegen den Kauf der Digital Edition? Der Preis ist nicht das einzige Argument, was für den Kauf der Digital Edition infrage kommt.

Worum geht es? Auf Amazon.com ist ein Bild aufgetaucht. Zuerst war man auf reddit darauf aufmerksam geworden. Dieses Bild zeigt sowohl die normale als auch die Digital Edition der PS5 liegend.

Das Bild zeigt hier zum ersten Mal die Digital Edition der PS5 in liegender Position. Auch auf diesen Bildern kann man erkennen, dass die PlayStation 5 einen Standfuß benötigen wird. Schon vorher hatte man vermutet, dass die PlayStation 5 auch liegen kann.

Hat die PS5 einen Standfuß im Lieferumfang? Unsere Kollegen von GamePro hatte Sony gefragt, ob ein Standfuß der Konsole beiliegt. Sony wollte sich dazu aber bisher nicht äußern.

Es ist aber durchaus wahrscheinlich, dass ein Standfuß beiliegt, denn auf allen Bildern war die PS5 bisher mit schwarzem Standfuß zu sehen.

So sieht die PS5 auf dem Bild aus, welches auf Amazon aufgetaucht ist. Bildquelle: Amazon.com

PS5 Digital Edition – was spricht für und gegen den Kauf der Edition?

Im Folgenden stellen wir euch Argumente vor, die für und gegen die Digital Edition sprechen. Denn Sony hat zum ersten Mal in der PlayStation-Geschichte eine rein digitale Version einer PlayStation vorgestellt. Am Ende fassen wir alle Argumente noch einmal kurz zusammen.

Das spricht für den Kauf der Digital Edition

Günstigerer Preis als normale Edition: Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sony die Digital Edition der PS5 günstiger anbieten wird als die normale Edition der PS5.

Beim Reveal des PS5-Designs hatte Sony weder Preis noch Release-Termin genannt. Dennoch dürfte der Preis für viele Spieler entscheidend sein, für welche Konsole sie sich am Ende des Jahres entscheiden werden:

Auch Microsoft war mit der Xbox One S All Digital Edition einen ähnlichen Weg gegangen: Um die All-Digital-Edition attraktiv zu machen, kostete die rein digitale Version der Xbox zum Start rund 70 Euro weniger als die normale Xbox One S.

Regelmäßige starke Sales in digitalen Stores: In regelmäßigen Abständen gibt es im PlayStation-Store starke Angebote rund um viele Spiele. Erst Anfang Juni hatte es mit „Days of Play“ eine starke Aktion gegeben. Das macht digitale Spiele häufig attraktiver als Retail Titel.

Und die digitalen Verkäufe werden immer wichtiger, denn dazu gehören nicht nur Spiele, sondern auch Erweiterungen oder Addons, sogenannte DLCs. Viele davon sind mittlerweile nur noch digital erhältlich.

Laut der deutschen Gamesbranche (via. Game.de) haben Entwickler 2018 ein Viertel ihrer Einnahmen allein durch digitale Verkäufe erwirtschaftet.

PlayStationPlus und PlayStationNow als starke Abos: Mit Abo-Diensten wie PlayStationPlus bietet Sony seinen Usern eine breite Bandbreite an Spielen an – aber nur digital. Alle Spiele müssen über den PlayStation Store heruntergeladen werden. Wer von euch sowieso die meisten Spiele über Abo-Dienste bezieht, der wird auch auf ein Laufwerk verzichten können. Warum sich PlayStationPlus im Juni 2020 besonders lohnt und was euch das Abo bietet, erklären wir euch an anderer Stelle:

Digital Edition setzt auf rein digitale Bibliotheken: Einfach ausgedrückt bedeutet die Digital Edition: Gaming ohne Datenträger. Wenn ihr Spiele zocken oder Filme schauen wollt, dann müsst ihr mit dieser Edition volllständig auf Downloads setzen.

Das spricht gegen den Kauf der Digital Edition

Nutzung der PS5 als Multimedia-Plattform: Wer viele Blurays, Filme oder PS4-Spiele besitzt, wird langfristig mehr von der normalen Edition profitieren.

Denn der Nachteil ist klar: Da die digitale Edition kein Laufwerk besitzt, könnt ihr weder alte Spiele über eine Bluray starten, noch Filme oder ähnliches starten. Ihr könnt nur Filme streamen oder auf Download-Titel setzen. Wer seine Konsole hauptsächlich als Alternative zum Bluray-Player mit Gamingfunktion verwendet, der dürfte weiterhin an einem Laufwerk interessiert sein.

Downloadgeschwindigkeiten: Mit einer Version ohne Laufwerk müsst ihr auf den Download setzen. Das ist aber blöd, wenn die Internetverbindung langsam ist und man bei jedem Update gefühlt Stunden warten muss. Denn was hat man davon, wenn die SSD der PS5 unglaublich schnell sein soll, der Download trotzdem 3 Tage braucht?

Kein Spiele-Gebrauchtkauf mehr: Xbox One und PlayStation 4 haben im Gegensatz zum PC den Vorteil, dass hier immer noch der Handel mit gebrauchten Konsolenspielen möglich ist. Denn wer am PC sein Spiel erst einmal an Steam, Uplay und Co gebunden hat, kann diese nicht mehr verkaufen.

Wer bei der PS5 auf eine rein digitale Edition setzt, wird seine Spiele auch nur digital erwerben können (und wollen). Eine Rückgabe oder ein Weiterverkauf sind dann nicht mehr möglich.

PS5: Das spricht für und gegen die Digital Edition

Pro günstigerer Einstiegspreis

starke digitale Sales begünstigen Spielekäufe

rein digitale Bibliotheken brauchen deutlich weniger Platz im Schrank

Wer überwiegend auf Abo-Dienste setzt, spart mit der Digital Edition Geld. Contra PS4-Spiele und Filme abspielen ohne Laufwerk nicht möglich

abhängig von der Downloadgeschwindigkeit

keine Gebrauchtspiele

Was denkt ihr? Würdet ihr zur normalen Edition greifen oder reicht euch die Digital Editon und spart dafür Geld?

