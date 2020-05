Epic-Chef schwärmt von SSD-Lösung der PS5: Viel weiter als alles, was es für PC gibt

In einem Stream wurden erstes Live-Gameplay von der PS5 gezeigt. Der Chef von Epic Games, Tim Sweeney, zeigt sich auch von etwas anderem an der PlayStation 5 begeistert, was auch den PC-Markt revolutionieren werde. Das Geheimnis dahinter ist eine enge Zusammenarbeit zwischen ihm und Sony: die Speicher-Architektur rund um die SSD

In einem Stream anlässlich des Summer Game Fest 2020 sprach Epic Chef Tim Sweeney in einem Gespräch mit Geoff Keighley über die neue Unreal Engine 5. Dabei kam er auch auf die PlayStation 5 zu sprechen, von der erste Gameplay-Szenen zu sehen waren.

Den Stream zu dem Video der Summer Game Fests 2020 haben wir für euch hier noch einmal eingebettet:

Sweeney: „Die Speicherarchitektur der PS5 ist allem weit voraus“

Was sagt Sweeney zur PS5? Im Gespräch, während der Vorstellung der Unreal Engine 5, erklärte der Epic-Chef:

Wir arbeiten schon seit geraumer Zeit sehr eng mit Sony im Bereich der Datenspeicherung zusammen. Die Speicherarchitektur der PS5 ist allem weit voraus, was man derzeit für jeden beliebigen Geldbetrag für einen PC kaufen kann. Sie wird dazu beitragen, zukünftige PCs anzutreiben. Der PC-Markt wird dieses Ding sehen und sagen: „Oh wow, SSDs werden mit dieser Entwicklung Schritt halten müssen.“ Tim Sweeney, Epic Games Gründer und CEO, via TheVerge.com

Zudem bekommen Entwickler ganz neue Möglichkeiten, wie das System auf Daten zugreifen kann. So können mehr Spieldaten auf einmal geladen werden.

Und die spezielle Speicherarchitektur der PS5 rund um die „Custom SSD“-Lösung soll außerdem extrem kurze oder nicht mehr vorhandene Ladezeiten bedeuten. So führt Sweeney weiter aus:

Nicht nur das Beste im Konsolenbereich, sondern auch das Beste auf jeder Plattform – besser als ein High-End-PC. Dies wird Arten der Immersion ermöglichen, von denen wir in der Vergangenheit nur geträumt haben. Die Welt der Ladebildschirme ist vorbei. Die Tage des Pop-Ins und der Geometrie, die beim Durchlaufen dieser Spielumgebungen auftauchen, sind vorbei. (…) Tim Sweeney, Epic Games Gründer und CEO, via Unsorted.com

Und obwohl die SSD der PS5 kein Spitzenmodell sein könnte, dürfte sie schneller als die meisten SSDs sein, die aktuell PC-Spieler in ihren Computern verbauen.

Wie die PS5 aussieht wissen wir noch nicht, die 5 interessantesten Designs der PS5 stellen wir euch gesondert vor.

Technologie der PS5 auch wichtig für den PC-Markt

Darum ist die PS5 für den PC wichtig: Auch für Menschen, die keine PlayStation oder Xbox Series X kaufen wollen, dürfte die Entwicklung jedoch wichtig sein. Das liegt vor allem daran, weil die Konsolen für technologische Experimente sehr wichtig ist.

Auf der Konsole wird Technik getestet, die es später dann auch auf dem PC geben könnte. So hatte auch Sweeney erklärt, wenn man erst einmal das Potential der SSD der PlayStation 5 erkennt, dann dürfte auch der PC-Markt die Technik bald umsetzen. So würden auch PC-Spieler von den Entwicklungen der NextGen profitieren.

Dank dem Developer-Stream mit Mark Cerny wissen wir mittlerweile wichtige Informationen rund um die Leistung der PS5. Auch hier hatte Cerny, neben Informationen zu Abwärtskompatibilität und zu Raytracing, ein paar Dinge zur Update-Politik und den Ladezeiten der PS5 gesagt.