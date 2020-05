Heute, am 13. Mai, wurde die neue Unreal Engine 5 vorgestellt. Gezeigt wurde sie zusammen mit einer Demo für die PS5. Und die sieht verdammt gut aus.

Was wurde gezeigt? In einem Video präsentierten Brian Karis und Jerome Platteaux, zwei Mitarbeiter von Epic, die neue Unreal Engine 5.

Das Video soll dabei nach eigener Aussage zeigen, was mit der neuen Konsolen-Generation möglich ist, wenn die Entwickler entsprechende Technik zur Verfügung gestellt bekommen.

Gezeigt wurden dabei verschiedene Szenen aus „Lumen in the Land of Nanite“, die wirklich atemberaubend aussehen. Diese Szenen wurden mit der Entwickler-Version der PS5 erstellt.

Milliarden von Polygonen sind möglich

Was ist das Besondere an der Engine? Zwei Techniken sind besonders bei der Unreal Engine 5:

Nanite, eine Möglichkeit, Millionen und Milliarden von Polygonen bei der Erstellung von Inhalten zu nutzen.

Lumen, eine Lösung für das Thema Beleuchtung. Durch die soll es möglich sein, dynamischere Szenen zu erstellen, indem sich beispielsweise Sonnenwinkel im Verlauf eines Tages verändern oder Lichter angeschaltet werden.

Das Ziel der Unreal Engine 5 sollen fotorealistische Inhalte sein, wie Epic-Chef Tim Sweeny bereits Anfang des Jahres als Ziel ausgegeben hat. Auch Pop-ins, also plötzlich auftauchende Inhalte im Spiel, sollen mit den neuen Techniken vermieden werden.

Wann erscheint die neue Engine? Derzeit bietet Epic nur die Unreal Engine 4.25 für Konsolenplattformen der nächsten Generation an. Die Unreal Engine 5 hingegen soll Anfang 2021 als Vorschau-Version und Ende 2021 als Vollversion zur Verfügung stehen.

Epic soll nach eigener Aussage die Aufwärtskompatibilität besonders wichtig sein. Wer also jetzt in der Unreal Engine 4 entwickelt, soll Projekte nach der Fertigstellung in die neue Engine verschieben können.

Dass die Unreal Engine 4 bereits schön sein kann, zeigten die Entwickler von Blade & Soul. Sie haben ein Upgrade von der vorherigen UE3 vorgenommen, was das MMORPG grafisch aufgewertet hat.