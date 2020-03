In einem Podcast sprach Epic-Gründer Tim Sweeney über zukünftige technologische Fortschritte im Gaming. Er ist dabei besonders von neuer, fotorealistischer Grafik angetan.

Was berichtet Sweeney? Tim Sweeney war zu Gast im Podcast „AIAS Game Maker’s Notebook“ und sprach dort über neue Technologien im Gaming-Bereich. Dabei plauderte er etwas aus dem Nähkästchen und berichtete von aktuellen Entwicklungen bei Epic Games.

So käme seine Firma bereits sehr nah an fotorealistische Grafik, doch scheitere vor allem an der Darstellung von Menschen. Obwohl der Aufwand und die Kosten groß seien, hält es Sweeney für möglich, die Technologie noch in den nächsten 10 Jahren umzusetzen.

Dazu hat Epic sogar 2019 eine ganze Firma gekauft, die sich nur um menschliche Darstellung kümmert.

Fortnite, eines der Spiele von Epic Games, doch nicht bekannt für realistische Grafik

Geld, Gesichter und Emotionen sind die großen Probleme

Woran scheitert Epic bei der Grafik? Ein großes Problem liegt laut Sweeney vor allem im Geld. Denn es wäre seiner Meinung nach durchaus möglich, schon jetzt hohe grafische Standards zu setzen, doch das wäre wirtschaftlich nicht rentabel:

Selbst wenn wir all diese Dinge erreichen können, ist uns eine Umsetzung nicht gelungen, da es unglaublich teuer ist, ein tatsächlich fotorealistisches Spiel zu bauen. Deshalb haben wir enorme Anstrengungen in Möglichkeiten gesteckt, für die synthetische Erstellung von Inhalten und auch für das Scannen von Objekten aus der realen Welt.

Was ist das größte Problem? Das große Problem bei der fotorealistischen Darstellung in Videospielen sollen laut Sweeney vor allem die Menschen sein, da unser Gehirn sehr stark auf Emotionen und Gesichtszüge reagiert:

Wir haben ein sehr… ausgeklügeltes System im Gehirn, um Gesichter, Absichten und Emotionen zu erkennen. Es wird also eine große Herausforderung sein, dies in Spielen realistisch umzusetzen.

Um dies umzusetzen spielt Motion-Capture, also das Aufnehmen von realen Bewegungsmustern, eine wichtige Rolle. An dieser Stelle soll die gekaufte Firma 3Lateral Studio helfen, die sich auf die Umsetzung „digitaler Menschen“ spezialisiert hat.

Sie soll sich laut Sweeney darauf fokussieren, Menschen in enorm guter Qualität zu erzeugen, sowohl in der Mimik als auch der Animation.

Epic Games scheint also interessiert daran zu sein, bei der Grafik eine Vorreiter-Rolle einzunehmen, obwohl die eigenen Spiele wie Fortnite oder Battle Breakers nicht für die realistische Grafik bekannt sind.

Battle Breakers, das erste Spiel von Epic nach Fortnite

Können wir Spiele bald nicht mehr von der Realität unterscheiden?

Wann könnten Spiele so realistisch werden? Der Host des Podcasts, Price, fragte Sweeney zum Abschluss des Themas, ob er es für realistisch halte, dass wir so gute Grafik noch in diesem Jahrzehnt sehen.

Sweeney hält das durchaus für möglich:

Ich denke, das ist im Bereich des Möglichen. Es ist nicht klar, ob wir das schaffen können. Aber ich habe das Gefühl, dass es bei dem derzeitigen Innovationstempo innerhalb dieses Zeitrahmens geschehen kann.

Grafik-Sprung mit neuer Konsolen-Generation? 2020 sollen nach jetzigem Stand die neuen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen.

Beide sollen in der Auflösung 8K bieten, was theoretisch eine detailliertere Grafik ermöglicht. Schlussendlich liegt es jedoch bei den Spiele-Entwicklern, was daraus gemacht wird und ob die Grafik realistischer wird.