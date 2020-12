Das sind die 7 schönsten kommenden MMORPGs für alle, denen Grafik wichtig ist

Das MMORPG Crowfall will das Beste aus zwei Genres vereinen. Die MMORPG-Teile sollen für Spieltiefe sorgen. Strategie-Elemente dafür verantwortlich sein, dass C...

Was ist eigentlich mit dem heiß erwarteten MMORPG Ashes of Creation los?

Wann kommt das MMORPG? Momentan gibt es noch keinen Releasetermin für Ashes of Creation. Das Spiel befindet sich in einer Vorstufe der Alpha 1 und könnte richtig gut werden .

So schick ist die Spielwelt: Wie man schon anhand von Videos sehen kann, erforscht ihr eine wunderschöne Welt, die regelrecht zum Erkunden einlädt. Pflanzen und Gras bedecken den Boden, wo in anderen Spielen meist nur Texturen zu sehen sind. Wälder wirken tief und bedrohlich, Seen klar und einladend.

Die Gesichter sind detailreich und ihr werdet euren Helden anhand des Editors individuell anpassen können. Sogar die Kleidung wird möglichst detailliert umgesetzt. Roben flattern in Wind und ihr seht Verzierungen Taschen und mehr an eurem Helden. Alles wirkt extrem detailiert und optisch beeindruckend.

Wie sehen die Charaktere aus? In einem MMORPG sieht man seinen Helden traditionell zwar meist von hinten, dennoch will man sich mit der Spielfigur identifizieren.

