Das MMORPG Blade & Soul bekommt eine grafische Überarbeitung wird auf die Unreal Engine 4 umgestellt. Neue Videos zeigen, wie modern das Spiel dadurch wirkt.

Was bringt der Wechsel auf die neue Engine? Blade & Soul erschien im Jahr 2012 und hat damit knapp acht Jahre auf dem Buckel. Damals wurde das MMORPG mit der Unreal Engine 3 veröffentlicht. Inzwischen hat sich schon die Unreal Engine 4 etabliert und zaubert deutlich detailreichere und schönere Grafiken auf die Monitore.

Mit einem Umstieg auf die neue Engine will Blade & Soul nun moderner und schöner werden. Die Umstellung wirkt sich vor allem auf Licht- und Schatteneffekte, das Wasser, die Spiegelungen und die allgemeine Performance aus. Es ist den Entwicklern aber wichtig, dass der Grafikstil des Spiels weiterhin so bleibt, wie früher.

Außerdem könnte sich durch den Engine-Wechsel wieder ein Erfolg einstellen, nachdem das vergangene Jahr nicht so gut lief.

Ein beeindruckender Engine-Wechsel

So sieht das MMORPG dank der neuen Engine aus: Es wurden nun mehrere Videos veröffentlicht, die das „neue“ Blade & Soul präsentieren. Das macht nun tatsächlich einen moderneren und schöneren Eindruck. Es sieht dank der verbesserten Grafik so aus, als würde es sich um ein neues Spiel aus dem Jahr 2020 handeln.

Was ist das Interessante an den Videos? Zu sehen gibt es dieses Mal tatsächlich Gameplay. Wir sehen also die Unreal Engine 4 in Aktion. Zudem präsentiert ein Video die Charakter-Erstellung anhand der man gut erkennen kann, wie sich die neue Engine auf die Spielfiguren auswirkt.

Es sind also keine gerenderten Szenen oder bearbeitetes Material. Ihr seht Blade & Soul so, wie es mit der neuen Engine dann tatsächlich aussieht.

Spieler freuen sich

Wie reagieren die Spieler auf die neue Grafik? Größtenteils kommt die überarbeitete Optik des MMORPGs durchaus gut an.

drkmgic freut sich als Kommentar unter einem der Videos: „Omg, ich brauche einen besseren Computer!!“

SathonaBNS stimmt zu: „Es sieht schon viel besser aus.“

Googlebonkers schreibt dagegen: „Das ruckelt ja wie die Hölle. Da müsste man dann erst mal die 12-Personen-Raids sehen.“

Welche Probleme sind noch zu sehen? Das Spiel sieht zwar jetzt deutlich besser aus, wie aber einige Spieler schon bemerkt haben, hapert es noch an der Performance. In den Videos sind schon einige Ruckler zu bemerken. Eigentlich sollte der Wechsel auf die neue Engine aber dazu führen, dass sich die Performance verbessert. Das Team hinter Blade & Soul hat also noch etwas Optimierungsarbeit zu leisten.

Wann kommt das Update? In Korea startet die nächste Phase des Upgrades auf die Unreal Engine 4 am 26. Februar mit dem großen Frontier-Update. Wann wir an die Reihe kommen, ist noch nicht bekannt.

Was sagt ihr zur neuen Grafik von Blade & Soul? Findet ihr sie besser als vorher?