Das MMORPG Blade & Soul will mit neuen Servern den alten Glanz zurückbringen, zeigt im Trailer erste Bilder

NCsofts’s Blade & Soul will auf neuen Servern die alten Gebiete aufhübschen. Mit verbesserter Grafik und verbessertem Gameplay soll das originale Gefühl wieder zurückkommen.

Worum geht es? Das MMO Blade & Soul will mit den neuen Neo Classic Servern den originalen Glanz des Spiels zurückbringen. Alles jedoch mit Verbesserungen in der Grafik und dem Gameplay.

Bis jetzt gibt es über die neuen Server noch nicht viele Informationen. Aber in einem ersten Trailer werden euch jetzt die grafisch überarbeiteten Gebiete gezeigt.

Den Trailer haben wir hier für euch eingebunden:

Was zeigt der Trailer? Viel zeigt der Trailer in den knapp 40 Sekunden noch nicht. Vor allem von dem versprochenen, besseren Gameplay ist noch nichts zu erkennen.

Dafür bekommt ihr jedoch direkt den Vergleich der Grafik zu den alten Servern, welche in Unreal Engine 3 entstanden und ein Upgrade mit Unreal Engine 4 verpasst bekam.

Die kurzen Eindrücke, die der Trailer dabei vermittelt, sind wirklich sehr schön und die verbesserte Optik kann sich durchaus sehen lassen.

Die neuen Server zeigen nicht nur mehr Details und realistischere Natur in den verschiedenen Gebieten: Vor allem die Veränderung in den Farben wird in dem kurzen Trailer sehr deutlich. Diese sind gesättigter und intensiver und geben allem damit einen lebhafteren Touch.

Spieler mögen den neuen Look, aber wünschen sich weitere Veränderungen

Das sagen die Spieler: In den Reaktionen (via YouTube) bestreiten die Spieler nicht, dass das grafische Upgrade gut aussieht. Jedoch wird in vielen Kommentaren angemerkt, dass die Grafik nicht das Hauptproblem sei, für welches sie sich eine Veränderung wünschten.

So schreibt unter anderem User grumpysheep3710: „Das war sehr schön, aber um neue Spieler zu gewinnen und das Spiel zurück ins Leben zu bringen, müsst ihr all die Mikrotransaktionen, P2E (pay to everything) und vermutlich auch alle anderen Dinge an dem Spiel fixen, die Leute dazu gebracht haben zu gehen.“

User xRiizo ist ähnlicher Meinung und schreibt in seinem Kommentar: „Ich liebe fast alles daran. Das einzig Schlechte ist, dass NCsoft immer noch am Ruder ist, also wird es nur wieder die gleiche geldhungrige Plattform sein.”

Was haltet ihr von den Informationen ober die Neo Classic Server? Diskutiert in den Kommentaren gerne mit.

Seit neustem ist NCsoft eine neue Partnerschaft eingegangen: Sony schließt Partnerschaft mit einer der größten MMO-Firmen der Welt: Kommt bald das Horizon-MMORPG für PS5?