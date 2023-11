Das MMORPG Throne and Liberty steht vor dem Release und stellt seine 7 Klassen in Videos vor 

Throne and Liberty, das neue MMORPG aus Korea, stellt kurz vor dem Korea-Release seine sieben Klassen in Videos vor. Diese bieten euch eine Menge Gameplay und einen guten Eindruck in die verschiedenen Kampfstile.

Wann ist Release? Throne and Liberty startet am 07. Dezember 2023 in Korea und verspricht dafür überraschend viel Inhalt. Aber auch eine Veröffentlichung in Deutschland können wir ziemlich sicher schon 2024 erwarten.

Hier wird das Spiel von Amazon auf den Markt gebracht und diese sollten nicht zu lange auf sich warten lassen, da die koreanische und die westliche Version des Spiels möglichst identisch ablaufen sollen.

Was zeigen die Videos? Die Videos, welche jetzt kurz vor dem Release auf dem koreanischen Kanal (via YouTube) hochgeladen wurden, stellen jeweils eine der sieben Hauptklassen vor.

Diese fokussieren sich jeweils auf eine bestimmte Waffe:

Schwert und Schild

Zweihänder

Bogen

Armbrust

Stab

Doppeldolch

Zauberstab und Buch

Die folgenden Vorstellungsvideos sind aktuell zwar ausschließlich auf Koreanisch und ohne offizielle englische oder deutsche Untertitel, aber durch das gezeigte Gameplay bekommt man dennoch einen recht guten Eindruck von den einzelnen Klassen.

Schwert und Schild

Was zeigt das Video? Das Video zeigt euch den Kampfstil mit Schwert und Schild und scheint einige der nutzbaren Techniken vorzustellen.

Unter anderem könnt ihr im Video folgende Techniken sehen:

Rammt eure Gegner mit dem Schild bevor ihr zuhaut

Nutzt euren Schild als eine Art Bumerang und trefft viele Gegner gleichzeitig

Zieht eure Gegner mit einem Enterhaken näher

Lasst zusätzliche Schilde für besseren Schutz entstehen

Zweihänder

Was zeigt das Video? Das Video zeigt euch den Kampfstil mit dem Zweihänder und scheint einige der nutzbaren Techniken vorzustellen.

Unter anderem könnt ihr im Video folgende Techniken sehen:

Schnellt mit eurem Zweihänder nach vorn und trefft eure Gegner mit einer mächtigen Stichattacke

Trefft eure Gegner mit einer aufgeladenen Attacke von oben

Haut mit einem mächtigen Schlag auf den Boden für Flächenschaden

Nutzt eine schnelle Wirbelattacke, um alle umstehenden Gegner zu treffen

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Das MMORPG Throne and Liberty zeigt sein Endgame mit Welt-Bossen, Gebieten und PvE-Dungeons von Alexander Leitsch

Bogen

Was zeigt das Video? Das Video zeigt euch den Kampfstil mit dem Bogen und scheint einige der nutzbaren Techniken vorzustellen.

Unter anderem könnt ihr im Video folgende Techniken sehen:

Blockt den Angriff eines Gegners und schießt einen stärkeren Pfeil zurück

Fesselt eure Gegner mit Ketten an euren Pfeilen

Lasst viele aufeinanderfolgende Pfeile auf einen Gegner fliegen

Fokussiert euch auf einen Gegner und lasst einen riesigen Pfeil auf ihn los

Armbrust

Was zeigt das Video? Das Video zeigt euch den Kampfstil mit der Armbrust und scheint einige der nutzbaren Techniken vorzustellen.

Unter anderem könnt ihr im Video folgende Techniken sehen:

Weicht euren Gegnern mit einer geschickten Rolle aus und greift anschließend an

Lasst drei schneller Bolzen hintereinander einen Gegner treffen

Vergrößert mit einem schnellen Schritt den Abstand zum Gegner

Nutzt eure Armbrust fast wie ein Maschinengewehr und feuert massig Bolzen ab

Stab

Was zeigt das Video? Das Video zeigt euch den Kampfstil mit dem Stab und scheint einige der nutzbaren Techniken vorzustellen.

Unter anderem könnt ihr im Video folgende Techniken sehen:

Erschafft einen Ring aus Blitzen um euren Charakter

Verursacht Flächenschaden mit Eis und Feuer

Lasst eure Gegner zu Eis erstarren

Beschwört mächtige Blitze aus dem Himmel, die eure Gegner treffen

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Das neue MMORPG Throne and Liberty zeigt die Klassen und einen gigantischen Boss von Jasmin Beverungen

Doppeldolch

Was zeigt das Video? Das Video zeigt euch den Kampfstil mit den Dolchen und scheint einige der nutzbaren Techniken vorzustellen.

Unter anderem könnt ihr im Video folgende Techniken sehen:

Trefft eure Gegner mit einer giftigen Wirbelattacke

Springt flink um euren Gegner herum und legt ihn dabei in Ketten

Werdet mitten im Kampf unsichtbar und verwirrt die Gegner

Stecht mit schnellen Attacken auf einen Gegner ein

Zauberstab und Buch

Was zeigt das Video? Das Video zeigt euch den Kampfstil mit dem Zauberstab und Buch und scheint einige der nutzbaren Techniken vorzustellen.

Unter anderem könnt ihr im Video folgende Techniken sehen:

Erschafft einen Bannkreis und belegt alle Gegner darin mit kontinuierlichem Schaden

Versetzt eure Gegner mit einem Zauber in Schlaf

Schießt aus eurem Buch einen magischen Strahl auf die Gegner

Werft Feuerbälle auf eure Gegner

Wie genau ihr die Techniken einsetzt, welche genauen Effekte sie erzielen und welche Voraussetzungen gegeben sind, wissen wir erst, wenn die verschiedenen Klassen auch hier genauer vorgestellt werden.

Bis dahin bieten die kurzen Videos euch jedoch einen guten Einblick in die unterschiedlichen Kampfstile, die in Throne and Liberty warten werden.

Was haltet ihr von den sieben verschiedenen Hauptklassen? Welche würdet ihr spielen wollen? Schreibt uns eure Wahl gerne in die Kommentare.

Macher von Throne and Liberty arbeiten neben dem MMORPG an 3 neuen Spielen