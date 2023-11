Das neue MMORPG Throne and Liberty zeigt die Klassen und einen gigantischen Boss

Der Release von Throne and Liberty rückt in greifbare Nähe – zumindest in Korea. Spieler können ab dem 22. November ihren eigenen Charakter erstellen und am 7. Dezember 2023 voll ins Spiel eintauchen. Um den nahenden Launch zu feiern, hat NCSOFT einen neuen Trailer veröffentlicht.

Was ist in dem Trailer zu sehen? Im Trailer kämpfen mehrere Klassen gegen einen gigantischen Boss. Der Boss sieht aus wie ein riesiger Ritter, der mit seinem riesigen Schwert auf seine Gegner einprügelt. Sowohl der Gegner als auch das Schwert sind von leuchtend blauen Flammen umgeben.

Folgende Klassen kämpfen in dem Video gegen den Boss:

Ein Charakter nutzt zwei Armbrüste, wechselt dann aber zu einem Schwert, das auf dem Boden lag. Zum Ende hin scheint eine mysteriöse Macht von ihr Besitz zu ergreifen, denn ihre Augen leuchten gelb, sie beginnt zu schweben und kann plötzlich Blitze aus dem Himmel regnen lassen.

Ein anderer Charakter kommt in einer glänzenden Ritterrüstung angeflogen. Er hat ein Schwert und ein Schild in den Händen.

Eine weitere Figur betritt als Rabe die Bühne, verwandelt sich dann aber in einen Bogenschützen.

Ein weiterer Rabe transformiert zu einem Schurken, der geduckt mit zwei Dolchen auf den Boss zurennt. Mit den Dolchen führt er Schlitzattacken aus.

Zum Schluss rennt ein brennender Säbelzahntiger auf den Boss zu und verwandelt sich zu einem Feuermagier, der einen großen Stab in der Hand hält. Er beherrscht nicht nur Feuermagie, sondern auch Blitzmagie.

Im Verlauf des Kampfes zeigt der Bossgegner unterschiedliche Mechaniken. Er schwebt beispielsweise in die Luft, nur um kurz danach krachend zu Boden zu fallen und einen Flächenangriff auszulösen.

Der Trailer zeigt leider kein richtiges Gameplay, doch er gibt einen Eindruck davon, wie die Klassen in Throne and Liberty aussehen:

Throne and Liberty hat eigentlich keine Klassen

Welche Klassen wird es geben? Wer im Charaktereditor nach den im Trailer gezeigten Klassen sucht, könnte verwirrt sein. Es gibt nämlich keine klassischen Klassen in Throne and Liberty. Wir bekommen zwei unterschiedliche Waffensets an die Hand, mit denen unsere Fähigkeiten festgesetzt werden. Es wird insgesamt 9 abwechslungsreiche Waffen geben.

Der Waffenwechsel ist vor allem für solch gigantische Gegner wie im Trailer praktisch. Dadurch können Spieler ihre Taktik je nach Situation anpassen. Bei dem gezeigten Weltenboss handelt es sich um den „Greatsword Boss“.

Dank des Videos kennen wir einige seiner Mechaniken. In der Vergangenheit wurden noch weitere Bossgegner wie Malakka und Tevent gezeigt.

Die Bosse gehören alle zu den Midgame- und Endgame-Inhalten, die ab Level 30 beginnen sollen. Zum Release von Throne and Liberty soll es insgesamt 18 Weltenbosse und 2 Archbosse geben.

Wann soll Throne and Liberty erscheinen? Der Release für Korea ist der 7. Dezember 2023. Der Rest der Welt kommt erst Anfang 2024 in den Genuss des MMORPGs. Ein genaues Datum gibt es bislang nicht. Sobald wir etwas zum Release in Europa erfahren, lassen wir es euch hier auf MeinMMO wissen.

Alles wichtigen Informationen zu Throne and Liberty findet ihr auf MeinMMO: Throne and Liberty: Alles zu Release, Klassen und Gameplay des neuen MMORPGs