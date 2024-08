Kritik der Community zeigt Wirkung, Throne and Liberty entschärft neues Pay2Win-Feature

Die Community fährt einen Sieg ein! Nach der Kritik zum neuen Runen-System von Throne and Liberty reagiert Entwickler NCSoft mit sinnvollen Änderungen.

Was war das Problem des Runen-Systems? Das neue Schlüssel-Features des August-Updates der koreanischen Version von Throne and Liberty sah sich einigen Vorwürfen aus der Community ausgesetzt.

Das Runen-System besitzt in der originalen Version einen potenziellen Pay2Win/Pay2Progress-Faktor: Runenhammer, die man für die Freischaltung von Ausrüstungssockeln benötigt, lassen sich über den Ingame-Shop kaufen.

Der Faktor Zufall entscheidet bei der Freischaltung, welchen Runen-Typ man in den jeweiligen Sockel packen darf.

Durch die Investition weiterer Runenhammer kann man die Art des Sockels erneut auswürfeln lassen, wobei die Kosten abhängig von der Anzahl der Reset-Versuche ausfallen sollen (ihr müsst also immer mehr Runenhammer für einen Reset nutzen).

Runen können zerstört werden, wodurch man Runen-Fragmente erhält (eine Stufe-1-Rune gibt etwa ein bis drei Fragmente). Mit 100 Fragmenten kann man einen Runenhammer herstellen.

Wer die bestmöglichen Runen-Kombinationen und -Synergien auf seinen Ausrüstungsteilen nutzen will, muss sich also zahlreiche Runenhammer und noch viel mehr Runen besorgen. Wer eine Pechsträhne hat, kann schnell frustriert sein.

Ohne Gilde kommt man in Throne and Liberty nicht weit – das erklärt der Trailer:

NCSoft reagiert auf Kritik der Spieler

Welche Änderungen haben die Entwickler angekündigt? NCSoft hat das Feedback vernommen und Änderungen für das Runen-System (und weitere Bereiche des Spiels) angekündigt, die am 7. August 2024 in der bereits erschienenen Version des MMORPGs live gehen sollen.

Die Runenhammer-Kosten für die Freischaltung der Sockel steigen nicht mehr mit jedem erneuten Auswürfeln. Auf dem ersten Ausrüstungs-Tier wird die Freischaltung eines Waffen-Sockels also jedes Mal jeweils zwei Runenhammer kosten, Auf anderen Ausrüstungsteilen zahlt ihr je einen Runenhammer pro Freischaltung.

Mit dem zweiten Ausrüstungs-Tier verdoppeln sich die Kosten dann, auf je vier Runenhammer für Waffen-Slots und je zwei Runenhammer für andere Ausrüstungsteile.

Durch das Zerstören von niedrigstufigen Runen erhält man deutlich mehr Fragmente, wodurch es gerade zu Beginn sehr viel einfacher sein soll, Runenhammer zu farmen. Hochstufige Runen sollen bei der Zerstörung im Gegenzug etwas weniger Fragmente liefern.

Wöchentliche Missionen belohnen mit 15 statt zehn Runenhammer-Einheiten.

Über einen NPC-Händler kann man pro Woche bis zu zehn weitere Runenhammer für sogenannte Request-Coins kaufen.

Im aktuellen System konnte euch eine erneute Freischaltung irgendwann acht, zwölf oder sogar 16 Runenhammer kosten. Die Anpassungen schwächen den Farmaufwand für Runenhammer spürbar ab (wodurch auch der Druck abnimmt, viel Geld für Runenhammer in die Hand nehmen zu müssen).

Welche weiteren Verbesserungen bringt das Update?

Die Entwickler verbessern die Steuerung der Kamera, da es sich teils frustrierend angefühlt hat, diese in Bewegung und im Kampf anzupassen.

Wenn ein Charakter beim normalen Spielen (also außerhalb von PvP-Regionen) stirbt, soll es keinen Erfahrungsverlust und keine Wiederherstellungskosten geben.

In einer Gruppe könnt ihr nun über den Ausschluss eines Mitspielers abstimmen, etwa, wenn dieser lange „afk“ ist oder die Spielerfahrung stört.

Die Stapelmenge diverser Gegenstände wurde erhöht.

Es gibt viele Bugfixes und Balancing-Anpassungen.

Was muss ich zu Throne and Liberty wissen? Am 17. September 2024 erscheint Throne and Liberty auch hier bei uns in Europa. Den Launch im Westen übernimmt Amazon Games, die bereits mit New World und Lost Ark einige Erfahrungen sammeln konnten.

Euch erwartet ein Online-Rollenspiel, das sich auf das „Massively“ aus „Massively Multiplayer Online Role-Playing Game“ konzentrieren möchte. Es gibt neben den üblichen Quests also vor allem riesige PvP-Schlachten, Belagerungen und Gildenaktivitäten. Mehr Details erfahrt ihr hier: Throne and Liberty – Alles Wichtige zu Release, Klassen, Gameplay, Crossplay, Bezahlmodell, Frühzugang, Plattformen