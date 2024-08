Throne and Liberty führt in Korea neues Runen-System mit Zufallsfaktor ein, Spieler befürchten Pay2Win

NCSoft hat für die koreanische Version von Throne and Liberty ein neues Runen-System vorgestellt, das die alten Pay2Win-Diskussionen aufleben lässt. MeinMMO fasst euch das Wichtigste zu dem Feature zusammen.

Was ist das für ein neues Feature? Nach dem umfassenden „Leap“-Update der koreanischen Version des MMORPGs aus dem Juli haben die Entwickler von Throne and Liberty jetzt die Inhalte des August-Patches vorgestellt. Mit dabei: ein neues Runen-System. Das funktioniert wie folgt:

Die neue Dungeon-Herausforderung „Dimensional Challenge“ (vergleichbar mit Mythic-Plus-Dungeons aus WoW, die ebenfalls einen zunehmenden Schwierigkeitsgrad anbieten) belohnt mit Juwelen, die sich in Ausrüstungsteile sockeln lassen, um Angriffs-, Verteidigungs- oder Unterstützungswerte zu steigern.

Genau diese drei Arten von Runen gibt es auch: rote Angriffsrunen, blaue Verteidigungsrunen und gelbe Unterstützungsrunen.

Runen, die denselben Wert anbieten, lassen sich zu stärkeren Versionen der Runen zusammenschmelzen.

Über die genutzten Runen lassen sich zudem Synergie-Effekte aktivieren, basierend auf der Art der genutzten Runen.

Durch die Möglichkeit, Runen nach und nach aufzuwerten, sollen auch weniger erfahrene Spieler durch den Abschluss der ersten elf Stufen von „Dimensional Challenge“ (die noch recht zugänglich sein sollen) die Chance besitzen, sich hochstufige Runen zu erfarmen.

Runen sollen sich auch auf andere Art erspielen lassen, etwa über Welt-Events.

Runen können zerstört werden, wodurch man Runen-Fragmente erhält (eine Stufe-1-Rune gibt etwa ein bis drei Fragmente). Mit 100 Fragmenten kann man einen Runenhammer herstellen.

Runenhammer benötigt man, um die Sockel auf Ausrüstungsteilen freizuschalten (für Waffen benötigt man sogar zwei Runenhammer pro Sockelplatz). Der Faktor Zufall entscheidet bei der Freischaltung, welchen Runen-Typ man in den jeweiligen Sockel packen darf.

Durch die Investition weiterer Runenhammer kann man die Art des Sockels erneut auswürfeln lassen, wobei die Kosten abhängig von der Anzahl der Reset-Versuche ausfallen sollen (ihr müsst also immer mehr Runenhammer für einen Reset nutzen).

The Guitarist562 zeigt in einem Video auf Youtube, wie das System in der Praxis funktioniert.

Der Release-Termin-Trailer stimmt euch auf den Launch von Throne and Liberty ein:

Sorgenvoller Blick nach Korea

Wie reagiert die Community auf dieses System? Auf Reddit diskutiert die Community bereits ausgiebig über das neue System. Besonders kritisch werden vor allem zwei Bereiche des Features betrachtet:

Der potenzielle Pay2Win/Pay2Progress-Faktor: Runenhammer lassen sich über den Ingame-Shop kaufen. Wer Echtgeld investiert, dürfte deutlich schneller ans Ziel kommen.

Der Zufallsfaktor: Wer die bestmöglichen Runen-Kombinationen und -Synergien auf seinen Ausrüstungsteilen nutzen will, muss sich zahlreiche Runenhammer und noch viel mehr Runen besorgen.

Einige Spieler der koreanischen Version sollen in Streams bereits Hunderte Dollar in den Kauf von Runenhammer gesteckt haben, mit teils stark unterschiedlichen Ergebnissen für die Charakterprogression. Wer kein Geld in den Shop steckt und Pech bei der Freischaltung von Sockeln hat, dürfte alternativ eine Menge Zeit in den neuen „Dimensional Challenge“-Dungeons verbringen.

Gruppenherausforderungen sind das A und O von Throne and Liberty.

Wie bewertet MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz das neue Feature? Wenn das Runen-System in genau dieser Form in der westlichen Version von Throne and Liberty landen wird, ist Kritik aus meiner Sicht absolut gerechtfertigt. Sobald sich der Faktor Zufall auf die Charakterstärke auswirkt und dabei auch noch Echtgeld-Investitionen involviert sind, überschreiten Entwickler eine Grenze.

Ich möchte an dieser Stelle jedoch betonen, dass Amazon Games diverse kritische Mechaniken und Systeme aus der koreanischen Version des MMORPGs für die westliche Portierung bereits angepasst hat. In der offenen Beta zeigte sich das Bezahlmodell von Throne and Liberty vergleichsweise fair. Ich rechne daher damit, dass es auch beim Runen-System entsprechende Anpassungen für den Westen geben wird.

Was muss ich zu Throne and Liberty wissen? Am 17. September 2024 erscheint mit Throne and Liberty das neue MMORPG von NCSoft. Den Launch im Westen übernimmt – wie bereits angedeutet – Amazon Games, die bereits mit New World und Lost Ark einige Erfahrungen sammeln konnten.

Euch erwartet ein Online-Rollenspiel, das sich auf das „Massively“ aus „Massively Multiplayer Online Role-Playing Game“ konzentrieren möchte. Es gibt neben den üblichen Quests also vor allem riesige PvP-Schlachten, Belagerungen und Gildenaktivitäten. Mehr Details erfahrt ihr hier: Throne and Liberty – Alles Wichtige zu Release, Klassen, Gameplay, Crossplay, Bezahlmodell, Frühzugang, Plattformen