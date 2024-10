Die Zufalls-Dungeons von Throne and Liberty versprechen ab jetzt unfassbaren Loot, doch das gefällt nicht jedem

Eine kleine, aber feine Änderung aus Patch 1.4 sorgt in der Community von Throne and Liberty derzeit gleichermaßen für Freude UND Empörung. MeinMMO dröselt euch das Drumherum auf.

Was ist das für eine Änderung? Unter den ganzen Neuerungen für das anstehende Halloween-Event, die Anpassung des Zeitplans für den wöchentlichen ID-Reset sowie verschiedene Gameplay-Optimierungen und Fehlerbehebungen geht ein einzelner Punkt zu den kooperativen Dungeons von Throne and Liberty fast ein wenig unter:

Der Abschluss eines Dungeons mit der zufälligen Spielersuchoption bietet nun Spezialbelohnungen, wenn die finale Boss-Truhe abgeholt wird: Dimensionale Seelenscherben-Auswahltruhe: 1 Stern Spieler haben außerdem die Chance auf 1x Dimensionale Essenz: Erlösung.



Konkret bedeutet das: Wer sich ab jetzt für einen zufälligen, kooperativen Dungeon anmeldet und diesen mit seinem zufällig zusammengewürfelten Team meistert, zieht aus der finalen Boss-Truhe zusätzlichen Loot. Das Ziel der Entwickler ist klar: Es soll in Zukunft reizvoller sein, die zufällige Spielersuchoption zu nutzen.

Die Chance auf den Jackpot

Wie wertvoll sind die Belohnungen? Bisher ist es so, dass man aus einer finalen Boss-Truhe eines kooperativen Dungeons (neben dem anderen Loot) jeweils vier Dimensionale Seelenscherben des spezifischen Dungeons erhält.

Dass man sich dank der Nutzung der zufälligen Spielersuchoption in Zukunft aus der „Dimensionalen Seelenscherben-Auswahltruhe“ eine weitere Seelenscherbe seiner Wahl ziehen kann, ist ein netter Bonus, nicht mehr. Ganz anders sieht es bei der Dimensionalen Essenz: Erlösung aus.

Die stellt man normalerweise her, indem man diese gegen jeweils zehn Dimensionale Seelenscherben aller sechs Koop-Dungeons eintauscht. Sprich: In jeder Essenz stecken normal 60 Seelenscherben (und damit bislang 15 gezielte Dungeon-Runs oder 12 Random-Runs mit Patch 1.4).

Mit einer Dimensionalen Essenz: Erlösung kann man sich epische Ringe besorgen. Für epische Ausrüstungsteile und Waffen benötigt man hingegen jeweils zwei Dimensionale Essenzen: Erlösung. Eine dieser Essenzen einfach aus einer Boss-Truhe ziehen zu können, dürfte für viele Spieler daher einen enormen Anreiz darstellen. Unklar ist jedoch, wie hoch die Chance auf das Item genau ist.

Bislang gab’s nur je vier Seelenscherben aus jeder finalen Boss-Truhe.

Mit Glück mehr Beute ist doch gut, oder? Eigentlich schon, ja. Viele Fans von Throne and Liberty freuen sich daher über die Änderung.

_Kaj schreibt kurz und knapp auf Reddit: „Sie haben zugehört!“

Noeyiax feiert auf Reddit: „Mann, das ist eine gute Änderung. Vielen Dank an die Entwickler, denn jedes Mal, wenn ich ein zufälliges Matchmaking für einen Dungeon mache, obwohl die Hälfte der Gruppe die Mechanik kennt, dauert es immer noch mindestens 1 Stunde plus, obwohl der Dungeon nur 10 bis 15 Minuten dauern sollte.“

Kx97 will jetzt häufiger Dungeons laufen (via Reddit): „Gute Änderung, lasst mich jetzt mehr als 3 Dungeons pro Tag bekommen.“

Es gibt aber auch Stimmen, die diese Änderung kritisch sehen. Der YouTuber Wakayashi weist in seinem neuen Video auf YouTube etwa daraufhin, dass man die zufällige Spielersuchoption nur alleine oder mit maximal einem Freund nutzen darf. Für spezifische Koop-Dungeons kann man sich indes mit fünf Leuten anmelden.

Hier findet ihr die vollständigen, deutschen Patch Notes von Patch 1.4 für Throne and Liberty:

Sein Kommentar dazu: „Aber wenn man sehr integriert ist und mit vielen Leuten, mit Gildies laufen möchte, dann sagt jetzt Amazon Games zu Throne and Liberty: Nee, lauf bitte alleine. Bei einem Spiel, das so gated ist, bei dem man nur drei Dungeons pro Tag laufen kann, ist das wirklich der Weg, zu dem wir geführt werden sollten? […] Ich finde das ein bisschen zu heftig.“

-Number1Boss- sieht auf Reddit noch eine weitere Gefahr: „Wenn es keine Strafen oder Abklingzeiten für das Verlassen von Dungeons gibt, werden sich die Spieler einfach in eine zufällige Warteschlange einreihen und sie verlassen, wenn es nicht der gewünschte Dungeon ist, und wiederholen dies.“

Wie bewertet ihr diese Änderung aus Patch 1.4? Werdet ihr in Zukunft häufiger Random-Dungeons laufen, um mit Glück eine Dimensionale Essenzen: Erlösung zu erhalten?

