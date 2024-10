Throne and Liberty: Server Status am 25. Oktober 2024 – Wartung für Patch 1.4 läuft

Für den 25. Oktober 2024 haben die Verantwortlichen von Throne and Liberty eine Wartung der Server angekündigt, um Patch 1.4 aufzuspielen. Wir haben die offiziellen Patch Notes für euch und halten euch auf dem Laufenden, wie es um den Server-Status des MMORPGs bestellt ist.

Was sind die Pläne für die aktuelle Wartung? Laut playthroneandliberty.com sind die Server von Throne and Liberty seit 7:30 Uhr unserer Zeit offline, die Wartung soll sechs Stunden dauern. Demnach soll das MMORPG wieder ab 13:30 Uhr erreichbar sein. Allerdings hatten die Wartungsphasen zuletzt teils deutlich kürzer angedauert, als angekündigt.

Im Zuge der Wartung spielen die Entwickler Update 1.4 von Throne and Liberty auf allen Plattformen auf. Falls ihr selbst prüfen möchtet, wie es um die Server von Throne and Liberty bestellt ist, könnt ihr das leicht tun. Aktuelle Meldungen zum Server-Status findet ihr entweder auf dem offiziellen X-Kanal von Throne and Liberty oder im Server-Status-Bereich vom offiziellen Discord-Kanal.

Zudem gibt es auf der offiziellen Webseite des MMORPGs eine Übersicht zum aktuellen Server-Status, ähnlich wie bei Lost Ark. Ihr findet diese Übersicht auf playthroneandliberty.com. Im Folgenden findet ihr die offiziellen Patch Notes von 1.4.

Throne and Liberty: Offizielle Patch Notes für Update 1.4

Alle Plattformen

„Haunted Harvest“-Event

Feiert vom 25. Oktober bis 14. November (7:30 Uhr MESZ) Halloween in Solisium. Neuer Saison-Koop-Dungeon hinzugefügt – Haunted Labyrinth. Neue Gegenstände im Halloween-Thema können während des Events hergestellt werden. Zusätzliche tägliche Anmeldebelohnungen während des „Haunted Harvest“-Festes. Gruselige Saison-Musik in den folgenden Orten hinzugefügt: Kastleton Reinlicht-Turm Ruinen des Sternlicht-Observatoriums Wachposten Felswacht-Zitadelle Vienta Heiligtum-Oase Canina-Dorf Die folgenden Gegenstände sind während des Events erhältlich: Währungen Candy Corn Dimension Pumpkin Kochrezepte Spooky Pumpkin Pie Pumpkin Spook Latte Choco-Spider Cookie Kochzutaten Schokolade Angeln Red Gummy Fish Yellow Gummy Fish Blue Gummy Fish Pumpkin Taffy Lest unseren Ankündigungsartikel zu „Haunted Harvest“ für weitere Informationen.



Neues „Wicked Enchanter“-Bündel, inklusive: „Wicked Enchanter“-Outfit „Wicked Enchanter“-Kopfbekleidung „Hexbound Figment“-Amitoi (Neue Kosmetikart) „Haunted Harvest Night“-Profilrahmen

Neue einzelne Gegenstände: „Grin Reaper“-Outfit „Haunted Harvester“-Großschwert „Haunted Harvester“-Langbogen „Haunted Harvester“-Dolch „Haunted Harvester“-Armbrust „Haunted Harvester“-Stab „Haunted Harvester“-Klinge „Haunted Harvester“-Zauberstab



Inhaltszeitplan im Spiel

Die Zurücksetzungszeiten wurden in allen Regionen auf Donnerstag 8:00 Uhr MESZ (6:00 Uhr UTC) geändert. Das wirkt sich auf Folgendes aus: Quests Gilden-Quests Dimensionsvertrag-Marken NSC-Verkaufsbeschränkungen Portal der Unendlichkeit Wöchentliche Belohnungen Arena Saisonales Event Kampfpass Laden-Aktionen Gegenstand-Ablaufsdaten



Gameplay

Die folgenden verbündeten Spieler werden auf der Minikarte angezeigt: Gilde des Spielers und verbündete Gilden Gruppenmitglieder Verbündete Spieler mit Top-Rang

Das PvP-Areal wurde für die folgenden Konflikt-Feldboss-Events vergrößert: Morokai, Chernobog, Talus, Aelon der Große und Adentus

Der Timer für Belohnungsbeute beim Konflikt-Boss wurde verlängert. Belohnungen bleiben 10 Minuten lang an den ursprünglichen Besitzer gebunden und sind danach für alle anderen 1 Minute lang verfügbar.

Kristallbeute von Koop-Dungeon-Bossen und Elite-Monstern wird nicht mehr anhand des Beitrags an Gruppenmitglieder verteilt. Stattdessen haben alle Gruppenmitglieder die gleichen Chancen, sie zu erhalten.

Neue Profilrahmen-Funktion hinzugefügt. Diese kann unter Spiegel-Boutique > Profileinstellungen ausgewählt werden.

Gemischtwaren-Hersteller bieteten nun Waffen- und Rüstungstruhen an. Diese Gegenstände waren ursprünglich bei den Waffen- und Rüstungsherstellern herstellbar.

Nach dem Abholen der Belohnungen aus einer Amitoi-Expedition wird der vorherige Kader für die nächste Expedition ausgewählt.

Die folgenden ehemals beschränkten Kochzutaten sind nun aus zusätzlichen Quellen erhältlich. Sie wurden umbenannt, damit sie von mehr Quellen bezogen werden können. Terrorvogelfleisch wurde zu Geflügel Wüstenwildfleisch wurde zu Bland Meat Waldwolffleisch wurde zu Thick Meat Schwarzschweinfleisch zu Chewy Meat



Dungeons

Der Abschluss eines Dungeons mit der zufälligen Spielersuchoption bietet nun Spezialbelohnungen, wenn die finale Boss-Truhe abgeholt wird: Dimensionale Seelenscherben-Auswahltruhe: 1 Stern Spieler haben außerdem die Chance auf 1x Dimensionale Essenz: Erlösung.



Chat

Es wurde ein Chatfenster-Symbol hinzugefügt, mit dem Spieler ein weiteres Chatfenster öffnen können. Ihr könnt mehr als ein Chatfenster gleichzeitig öffnen, um mehrere Tabs zu sehen. Ihr könnt die Größe jedes Chatfensters anpassen, indem ihr die Ecken mit eurer Maus zieht. Die zusätzlichen Fenster können neu positioniert und fixiert werden.

Es wurde ein Button zum Sperren des Chats hinzugefügt.

UI

Bei Folgendem werden nun Erhaltsinformationen in der zugehörigen Quickinfo angezeigt: Amitoi Wächter Verwandlungen

Die Auswahl von „Verwendung“ bei Kochzutaten zeigt nun die Kochrezepte an, die den Gegenstand enthalten.

Es wurde auf der Kampfleiste eine visuelle Anzeige für Fähigkeiten hinzugefügt, die aufgeladen werden können. Wenn der Tastenkürzel/Button gedrückt gehalten wird, füllt sich das entsprechende Fähigkeitssymbol auf.

Die UI-Positionen während der Charakteranpassung wurden verbessert, damit UI-Elemente nicht die Sicht auf den Charakter blockieren.

Die unnötige dritte Belohnungslinie wurde bei den Belohnungen der dynamischen Koop-Events entfernt.

Wichtige Fehlerbehebungen

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die Steuerungstasten für den Einstieg immer sichtbar blieben.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die finalen Belohnungen des Abenteuerkodexes nicht angezeigt wurden.

Es wurde ein Fehler bei Controllern behoben, bei dem der linke Stick den Charakter bewegte, obwohl der Fokus auf der Inhaltsbenachrichtigung lag.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die Freundesliste vorübergehend verschwand.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem „Kodex-Wissen anzeigen“ falsche Informationen anzeigen konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Zerwürfnisstein-Begegnungen von Kowazan und Ahzreil mehr Beute gewährten als geplant.

Es wurde ein seltener Fehler behoben, durch den das Spiel abstürzte, wenn bestimmte Partikeleffekte gerendert wurden.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Spieler in Japan die falsche ablaufende Menge an Luzent und verbleibende Ablaufzeit sahen.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem die Datenschutzeinstellungen im Spiel nicht mit den Website-Einstellungen von AG ID synchronisiert wurden, wodurch Nutzeränderungen nicht übernommen wurden oder das Spiel die Kontoeinstellungen von AG ID nicht respektierte.

Ein Problem wurde behoben, wodurch sich Gruppen während des Inhalts unerwartet aufgelöst haben.

Xbox Series X|S und PlayStation 5 (nur Konsole)

Das Verhalten des „Wiederholen“-Buttons in Taedals Turm wurde verbessert. Durch Gedrückhalten von Y öffnet sich nun das „Wiederholen“-Fenster. Durch erneutes Drücken von Y wird ein neuer Versuch gestartet.

Die Gamepad-Benutzererfahrung in folgenden Abschnitten wurde verbessert: Wachstumsmeilensteine Auktionshaus Charakteranpassung Ringmenüs Gildensuche Rangliste Geheimdungeon

Die Option zum Ein- und Ausschalten des Anvisierens wurde in den Einstellungen hinzugefügt.

Der Option-Button kann die Quickinfos anzeigen/ausblenden.

Was muss ich zu Throne and Liberty noch wissen? Throne and Liberty ist am 01. Oktober 2024 für PC, Xbox Series X|S und PS5 erschienen. Es gibt Crossplay zwischen den Plattformen. Finanzieren möchte sich das MMORPG über Ingame-Shop, Battle Pass und Echtgeld-Währungen. Alles Weitere erfahrt ihr in unserer großen Übersicht: Alles Wichtige zu Klassen, Release, Crossplay, Gameplay, Bezahlmodell, Frühzugang, Plattformen von Throne and Liberty.