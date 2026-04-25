Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten eine große Party in Mittelerde, Ärger in Azeroth und spannende MMO-Projekte der Zukunft.
Highlights der Woche:
- Herr der Ringe Online feiert seinen 19. Geburtstag! Die Feierlichkeiten laufen vom 23. April bis zum 12. Mai 2026. Beim Fest in Mittelerde erwarten euch besondere Quests und Belohnungen. Den Leitfaden zum Event findet ihr auf lotro.com. Flankiert wird die Party von Update 48, das Unterkünfte in Bruchtal, die Aufgaben der glorreichen Jagd und mehr auf die Server bringt. Hier geht’s zu den offiziellen Patch Notes.
- Das koreanische MMORPG Aion 2 erscheint noch 2026 – auch für Spieler im Westen, nach dem es in Asien bereits ein Mega-Erfolg ist. Für den globalen Release will man sich jedoch auf nur eine Plattform beschränken – und zwar den PC.
- Damit Aion 2 auch bei uns im Westen ein nachhaltiger Erfolg sein kann, muss NCSoft einige Anpassungen vornehmen – da ist sich unser MMORPG-Experte Karsten Scholz sicher.
- WoW-Patch 12.0.5 ist da und macht viel Ärger – etwa beim neuen Verstecken-Minispiel. Mittlerweile haben sich die Entwickler für den fehlerhaften Zustand des Updates entschuldigt. Das Vorhaben, Content während Midnight schneller zu bringen und das ohne negative Auswirkung auf die Qualität der Inhalte, ist gescheitert.
- Mit der Rückkehr von Jack Emmert und weiteren Branchen-Veteranen herrscht bei Cryptic derzeit eine spürbare Aufbruchstimmung. MeinMMO durfte zwei Entwickler des MMORPG-Studios zu den Plänen für die Zukunft von Star Trek Online und Neverwinter befragen.
Was ist sonst noch passiert? Mit Honor of Kings: World ist am 10. April 2026 das wahrscheinlich größte MMORPG des Jahres in China erschienen. Die Vorbereitungen für den Launch im Westen laufen. Doch wie viel MMO-Genre steckt im neuen Spinoff von Honor of Kings? Tatsächlich weniger als zuerst gedacht.
Ein letztes Lebenszeichen von New World
Das passierte bei den großen MMORPGs:
- Alle Fans vom Housing in World of Warcraft sollten jetzt die Ohren spitzen: Knapp einen Monat habt ihr Zeit, um euch für euer Eigenheim einen zuckersüßen Dekorationsgegenstand zu sichern.
- Nach Blizzards Vergleich mit Turtle WoW müssen die Entwickler des Servers für WoW Classic ihr Geschäft einstellen. Jetzt haben sie das Ende offiziell verkündet.
- World of Warcraft ist verwirrend. Einer von den Rocket Beans zeigt, wie unübersichtlich eine einzige Klasse im Kern sein kann.
- Spieler von Final Fantasy XIV können sich aktuell auf die neue Fan-Festival-Reihe freuen, die am Wochenende vom 24. und 25. April in den USA startet. Im Rahmen dieser wird es voraussichtlich endlich erste Informationen zur erwarteten neuen Erweiterung 8.0 geben. Wir haben hier alles, was bis zum 24. April 2026, 13:18 Uhr bekannt war. Etwaige Ankündigungen vom Fan Festival in Anaheim liefern wir heute oder in den kommenden Tagen nach.
- Für die verbleibende Zeit bis zur Abschaltung im Januar 2027 lockern die Entwickler von New World diverse Restriktionen, etwa für das wöchentliche Limit von Umbral-Kristallen oder euer Gold. Die Details erfahrt ihr auf X.
- Das wöchentliche Update für Black Desert hatte dieses Mal unter anderem einen neuen Schwierigkeitsgrad für den Altar des Blutes – Die 1. Illusion des Abgrunds im Gepäck. Die Patch Notes findet ihr auf playblackdesert.com.
- Update 3.31.0 ist am 22. April 2026 für Throne and Liberty erschienen. Mit dabei: vor allem kleinere Änderungen für Inhalte wie die Schlachtfelder, Abgrundstein-Gildenschlachten, Weg des Aufstiegs und mehr. Die Patch Notes findet ihr auf playthroneandliberty.com.
- Auf dem öffentlichen Testserver von Elder Scrolls Online könnt ihr aktuell Update 50 testen. Alle Infos dazu findet ihr auf der offiziellen Webseite des MMORPGs.
Das passierte bei den kleinen MMORPGs:
- Wie beim Interview mit Cryptic thematisiert, steht in den MMORPGs des Studios eine Art Neustart an. Den Anfang machen mehrere Events, dank denen ihr mit hochstufigen Charakteren sofort loslegen könnt. Details zum Schnellstart-Event von Neverwinter findet ihr auf playneverwinter.com. Wie ihr euch für Star Trek Online einen Jem‘Hadar-Vanguard und einen weiteren Charakterpatz sichert, erfahrt ihr auf playstartrekonline.com. Und wer der Anweisung auf playchampionsonline.com folgt, erhält einen Stufe-30-Helden.
- Im MMORPG EVE Online tobte zuletzt die größte Schlacht jemals seit dem Release. Damit hat man nicht nur zwei Rekorde gebrochen, sondern auch richtig viel Geld vernichtet.
- Bei Old School RuneScape laufen die Server heiß. Über 250.000 Spieler zocken derzeit das MMORPG, obwohl die Entwickler zuletzt die Preise erhöht haben.
- ODIN: Valhalla Rising feiert das 1 Jubiläum mit einem Trailer auf YouTube und mit einer neuen Klasse: der Bardin, die mit einer Harfe in den Kampf zieht – Gameplay seht ihr ebenfalls auf YouTube.
- Das Mittelalter-MMORPG Reign of Guildes kämpft offenbar ums Überleben. Laut eines Berichts von mmorpg.org.pl soll das Team von 10 auf 2 Mitarbeiter geschrumpft sein, der Chef hat sich Ende März auf Steam von der Community verabschiedet. Zudem wurden die Welten für US, EU und Russland zu einem Server zusammengefasst.
- Albion Online könnt ihr jetzt auch auf Xbox spielen! Begleitet wird der Launch von besonderen Belohnungen, die ihr euch etwa über den Game Pass sichern könnt. Alle Infos dazu findet ihr auf albiononline.com.
- Auch in MapleStory steht eine Party an, das MMORPG wird 21 Jahre. Die Feierlichkeiten führen euch dabei auf den Campus der Maple University. Alle Details erfahrt ihr auf nexon.com.
Welche 12 kostenlosen MMORPGs machen 2026 eigentlich so richtig Spaß? Wir verraten es euch im Folgenden in unserem neuen Video. Mehr Bewegtbilder zum besten Genre der Welt findet ihr auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO, schaut vorbei!
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:
- Die Verantwortlichen von Amazon Games treiben ihren Strategiewechsel voran, bald könnten sie überhaupt nichts mehr mit MMORPGs zu tun haben. So haben sie jetzt den letzten Hinweis auf das MMORPG zu Herr der Ringe auf ihrer Webseite entfernt.
- Mit „Embers of the Uncrowned“ will Nexon sein eigenes isometrisches MMORPG auf Steam bringen und greift genau dann an, wenn Lost Ark schwächelt.
- Apropos: Der Kopf hinter Lost Ark arbeitet an einem neuen Projekt für Smilegate und das könnte der Nachfolger für das beliebte MMORPG werden.
- Das neue MMORPG Farever auf Steam setzt auf Koop-Spaß ganz im Stile von Valheim und verzichtet dabei auf typische MMO-Features wie bei WoW.
- ZEUS: GOD OF ARROGANCE ist ein neues MMORPG aus Korea, das in Unreal Engine 5 entwickelt, eine PC-zentrische Cross-Plattform-Erfahrung bieten und die griechische Mythologie in den Fokus rücken soll. Auf invenglobal.com könnt ihr euch die ersten Screenshots anschauen.
- Vom 20. bis 27. Mai 2026 läuft die offene Beta von Ragnarok Zero: Global. Wer teilnehmen möchte, kann die Neuauflage des MMORPG-Klassikers auf mygnjoy.com herunterladen.
- Für Loftia ist in dieser Woche die geschlossene Beta-Phase gestartet. Alle Infos zum ersten Test, bei dem die Öffentlichkeit auf die Server darf, findet ihr auf Steam.
- Die Entwickler von Monster & Memories haben den Early-Access-Start auf den 1. Oktober 2026 verschoben. Die zusätzliche Zeit möchte man nutzen, um bestimmte Bereiche des Spiels für den EA-Start auf Vordermann zu bringen. Die offizielle Ankündigung findet ihr auf monstersandmemories.com.
- Die Entwicklung von Stars Reach nimmt an Fahrt auf. Das Team möchte in der neuen Phase mehr Systeme und Funktionen auf die Server bringen, was zu einer erhöhten Instabilität der Alpha führen kann. Damit neue Tester von der rumpeligen Spielerfahrung nicht sofort abgeschreckt werden, gibt’s fürs Erste einen Einladungsstopp. Alle Details dazu erfahrt ihr auf starsreach.com.
- Das Anime-MMORPG Aero Tales Online: The World startet am 1. Mai 2026 auf Steam aus dem Early Access. Für den finalen Release gab es noch einmal ein großes Update. Die Rezensionen seit 2022 stehen bei nur 69 Prozent positiv. Die wenigen Reviews aus den vergangenen 30 Tagen fallen deutlich positiver aus.
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.
Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist
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