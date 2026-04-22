10.253 Spieler kämpfen in einer Schlacht die selbst die Server sprengt, jetzt verraten die Entwickler was es gekostet hat

Im MMORPG EVE Online tobte zuletzt die größte Schlacht jemals seit dem Release. Damit hat man nicht nur zwei Rekorde gebrochen, sondern auch richtig viel Geld vernichtet.

Was war das für eine Schlacht? In EVE Online gibt es ja häufiger große Schlachten. Quasi jährlich kommt es zum großen Showdown bei dem wieder mal tausende Spieler aufeinander treffen. Doch so viele wie dieses Mal waren es noch nie.

10.253 Spieler lieferten sich die Schlacht um Aioth – mehr als überhaupt jemals in einem Videospiel. Damit brach man bei EVE Online direkt zwei Weltrekorde:

Größte PvP-Multiplayer-Schlacht in Videospielen (bisher 8.825 Spieler)

Die höchste Anzahl an Spielern, die gleichzeitig im PvP gegeneinander antreten (bisher 6.557)

Bis zu dem Punkt, an dem die Server von EVE Online offline gingen und dem laggigen PvP-Spektakel ein Ende setzten, wurde jedoch richtig viel Geld vernichtet, wie die Entwickler nun bestätigen.

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Ein teurer Spaß

Was hat die Schlacht gekostet? Die Schlacht um Aioth hat laut den Entwicklern auf eveonline.com fast 10 Billionen ISK gekostet. Die Entwickler haben das für uns umgerechnet und kommen dabei auf 74.550 US-Dollar, also etwa 63.500 €.

Damit ist die Schlacht zwar geldlich längst nicht der größte Verlust in der Geschichte des MMORPGs, dennoch wurde hier ein Jahresgehalt in 10 Stunden vernichtet. In einer Grafik zeigen die Entwickler zudem anschaulich, was alles zerstört wurde:

Statistik über die im Kampf zerstörten Schiffe.

Was sagen die Entwickler zu den Servern? Viele Spieler der Verlierer-Seite haben ihre Niederlage auf die abgestürzten Server geschoben. Die Entwickler haben sich entsprechend auch dazu geäußert. Laut ihrer Aussage hat man den Server des Kampfes extra verstärkt und vom Rest der Spielwelt isoliert.

Man habe viel getan, um die tausenden Raumschiffe, Drohnen und Angriffe zu ermöglichen, doch selbst der verstärkte Server von CCP-Games konnte den über 10.000 Kämpfern einfach nicht standhalten. Bei dem Kampf sind den Entwicklern auch neue Bugs aufgefallen, die sie inzwischen behoben haben.

Weiter fordern sie die Spieler und Leiter der Fraktionen im Spiel auf, größere Kämpfe mittels eines Tools anzukündigen, damit man seitens der Entwickler extra Kapazitäten zur Verfügung stellen kann.

Die größte Schlacht in EVE Online wurde zwar geschlagen, doch der Krieg der beiden Fraktionen ist längst noch nicht beendet. Mehr zum Konflikt und um was es geht, erfahrt ihr hier: EVE Online bricht 2 Weltrekorde auf einmal, über 10.000 Spieler vernichten 40.000 € in einer Schlacht